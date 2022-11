Embraer riporta i risultati del terzo trimestre 2022

Embraer ha riportato i risultati del terzo trimestre 2022. I ricavi consolidati, pari a 929,0 milioni di dollari USA nel terzo trimestre 2022, hanno rappresentato un calo del 3,0% su base annua, dovuto principalmente ai minori ricavi in Defense & Security, in parte compensati da maggiori ricavi in Commercial, Executive e Services & Support.

Commercial Aviation ha registrato ricavi pari a 253,3 milioni di dollari USA, con un aumento del 5% su base annua. I ricavi di Executive Aviation sono stati pari a 271,7 milioni di dollari USA, il 6% in più su base annua. Defense & Security ha registrato un calo dei ricavi del 42% a 101,7 milioni di dollari USA nel 3Q22. Services & Support ha registrato ricavi per 295,0 milioni di dollari USA, che rappresentano una crescita su base annua del 7%.

Escludendo gli special items, l’Adjusted EBIT nel 3Q22 è stato pari a 50 milioni di dollari USA, con Adjusted EBIT margin del 5,4%, rispetto all’Adjusted EBIT di 36 milioni di dollari USA e all’Adjusted EBIT margin del 3,7% nel 3Q21.

L’utile netto attribuibile agli azionisti di Embraer e l’utile per ADS per il 3Q22 sono stati rispettivamente di 30,2 milioni di dollari USA negativi e 0,16 dollari USA negativi, rispetto a 45,0 milioni di dollari USA negativi di utile netto attribuibile agli azionisti Embraer e 0,24 dollari USA negativi per ADS nel 3Q21.

Embraer ha chiuso il 3Q22 con una posizione debitoria netta di 1,3 miliardi di dollari USA, rispetto a 1,8 miliardi di dollari USA su base annua. La diminuzione della posizione debitoria netta della Società è il risultato della generazione di cassa negli ultimi quattro trimestri e anche della strategia di gestione delle passività di Embraer per ridurre il debito lordo e gli interessi passivi.

L’Adjusted free cash flow per il 3Q22 è stato negativo per 109,4 milioni di dollari, a causa dei requisiti di capitale circolante relativi alle consegne concentrate nell’ultimo trimestre dell’anno.

Riguardo Commercial Aviation, nel 3Q22 Embraer ha consegnato 10 jet commerciali. Embraer ha consegnato 9 Embraer 175 a SkyWest e 1 Embraer 195-E2 ad Aircastle. Nel 3Q22 Republic ed Embraer hanno concordato una riduzione di 31 Embraer E175, parzialmente compensata da un ordine fermo di 20 Embraer E195-E2 da parte di Porter Airlines, che si aggiungono ai loro 30 ordini fermi esistenti, e SalamAir che ha firmato un ordine fermo per sei E195-E2. Nordic Aviation Capital (NAC), la più grande società di leasing di aeromobili regionali al mondo, ha firmato un contratto per un massimo di 10 slot di conversione per l’E190F/E195F, con consegne a partire dal 2024.

Executive Aviation ha consegnato 23 velivoli (15 light e 8 mid/super-midsize jets) nel 3Q22. Le consegne sono state superiori al 3Q21 e il ritmo delle vendite è proseguito forte, essendo il secondo miglior 3° trimestre degli ultimi 10 anni.

A partire dal 3Q22, ci sono quattro unità C-390 Millennium nella linea di produzione destinate all’Aeronautica Militare Brasiliana (FAB), due unità all’Aeronautica Militare Portoghese e una alle Forze di Difesa Ungheresi. La campagna di prove di volo per il programma portoghese è in corso per preparare l’integrazione e i test dei sistemi NATO, mentre il primo velivolo per il programma ungherese ha avuto la sua fusoliera e le strutture alari completate prima del previsto. Inoltre, nel 3Q22, Embraer e L3Harris Technologies hanno annunciato una partnership per lo sviluppo di un “Agile Tanker”, un’opzione tattica di rifornimento aereo per soddisfare gli imperativi operativi dell’aeronautica americana e i requisiti di rifornimento delle forze congiunte, specialmente per gli ambienti logistici contestati.

Inoltre, l’esecuzione degli emendamenti conclude con successo i negoziati tra Embraer e la Brazilian Air Force per ridurre da 22 a 19 il numero totale di velivoli KC-390 Millennium da consegnare. Le modifiche ai Contratti preservano il flusso di cassa della Società, garantiscono la fattibilità economica e finanziaria del programma KC-390 Millennium, non cambiano e non compromettono la guidance della Società per il 2022.

Riguardo Services & Support, il consistente miglioramento delle entrate arriva nonostante le continue sfide nel settore aerospaziale. I più critici di questi sono la carenza di materiali in tutto il mondo e i vincoli della supply chain che stanno influenzando la disponibilità delle scorte di pezzi di ricambio, ritardando i tempi di riparazione e aumentando la quantità di articoli in arretrato.

La società riafferma tutti gli aspetti della 2022 financial and deliveries guidance, con un incremento della Free Cash Flow guidance da 50 milioni di USD o superiore a 150 milioni di USD o superiore.

BNDES finanzia la produzione di aeromobili Embraer per l’esportazione

La Brazilian National Bank for Economic and Social Development (BNDES) ha approvato il finanziamento a Embraer SA per la produzione e l’esportazione di aeromobili commerciali prodotti dalla società. L’operazione, dell’ordine di R$ 2,2 miliardi (US$ 400 milioni), sarà realizzata attraverso la BNDES Exim Pre-shipment, una linea di credito bancaria diretta per produrre beni nazionali destinati all’esportazione.

L’operazione BNDES rafforza il finanziamento di crediti revolving da 650 milioni di dollari recentemente annunciato da Embraer con un gruppo di istituzioni finanziarie straniere.

“Le operazioni di credito sono importanti per la ripresa della produzione di aeromobili da parte di Embraer a livelli pre-Covid-19 e rafforzano la partnership strategica tra BNDES ed Embraer avviata nel 1997, consolidando il supporto di BNDES all’industria aeronautica e l’esportazione di aeromobili brasiliani”, ha evidenziato Bruno Aranha, direttore di BNDES.

“La longevità della partnership tra Embraer e BNDES illustra la forza di questa relazione che stimola le esportazioni brasiliane e avvantaggia la società. Insieme ad altre azioni che stiamo portando avanti con istituzioni finanziarie brasiliane e internazionali, questa operazione rafforza la nostra credibilità per l’accesso alle risorse finanziarie che contribuiranno all’esecuzione del nostro piano di crescita”, ha affermato Antonio Carlos Garcia, CFO di Embraer.

“Il settore aeronautico è considerato strategico per l’alta tecnologia coinvolta, l’impiego di manodopera qualificata e la capacità di generare innovazioni con impatti positivi sull’economia del Paese, oltre ad essere un settore rilevante per garantire la sovranità nazionale attraverso i prodotti della Difesa.

Dal 1997, quando BNDES ha iniziato a supportare Embraer, la banca ha finanziato circa 25 miliardi di dollari in esportazioni di aerei della società, consentendo l’esportazione di oltre 1.275 unità alle compagnie aeree di tutto il mondo. Nel periodo, le attività contrattate hanno consentito al produttore brasiliano di competere sul mercato estero alla pari con i suoi concorrenti”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)