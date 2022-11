News Brevi – 14.11.2022

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO DA LAMEZIA TERME A NAPOLI – È atterrato ieri sull’aeroporto di Napoli-Capodichino un velivolo militare da trasporto Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare con a bordo un bambino di appena 10 giorni in imminente pericolo di vita. Il volo salva-vita è stato disposto, su richiesta della Prefettura di Catanzaro, dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare che ha tra i vari compiti anche quello di coordinare questo genere di attività a favore della popolazione civile su tutto il territorio nazionale. Il velivolo militare è decollato dall’aeroporto militare di Ciampino, sede del 31° Stormo, verso l’aeroporto di Lamezia Terme, dove ha imbarcato il piccolo paziente, la mamma e l’equipe medica che ha garantito un monitoraggio continuo durante il trasporto aereo. Il Falcon 900 si è poi diretto verso l’aeroporto partenopeo. Qui un’ambulanza ha completato il trasporto sanitario fino a raggiungere l’Ospedale “Vincenzo Monaldi” – AOS dei Colli di Napoli. I trasporti a favore di cittadini in imminente pericolo di vita vengono svolti con equipaggi, velivoli da trasporto ed elicotteri dell’Aeronautica Militare e consistono in un intenso lavoro di squadra che richiede professionalità, addestramento e dedizione. Sono migliaia ogni anno le ore di volo effettuate dai velivoli del 31° Stormo di Ciampino, dal 14° Stormo di Pratica di Mare, dal 15° Stormo di Cervia e dalla 46ª Brigata Aerea di Pisa, assetti sempre in prima linea in caso di emergenza (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES: SORVOLO DI UN A380 CON LE RED ARROWS SU DUBAI – Giovedì 17 novembre a mezzogiorno, l’Emirates A380 eseguirà un sorvolo con le RAF Red Arrows per celebrare il calcio d’inizio ufficiale del DP World Tour Championship. L’A380 Emirates e sei Red Arrow aircraft voleranno in formazione sincronizzata, partendo da Jumeirah Golf Estates, proseguendo lungo lo skyline di Sheikh Zayed Road e vicino all’iconico Burj Khalifa. Le opportunità per i media e il pubblico di avvistare il sorvolo saranno approssimativamente tra le 12:00 e le 13:00 (ora locale di Dubai) attraverso diversi punti panoramici vicino a Jumeirah Golf Estates, Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai e le aree circostanti. Mentre Emirates e le RAF Red Arrows incoraggiano il pubblico a scattare foto e video dell’esibizione aerea, si ricorda alle persone di non mettere a rischio il volo in formazione utilizzando droni e di rispettare tutte le GCAA guidelines relative alle ‘no fly zones’ for unmanned aircraft/drones.

TAVOLA ROTONDA PER LA PRESENTAZIONE DI LA ‘JUST CULTURE’ AERONAUTICA NEL SISTEMA PENALE ITALIANO ALLA CAGLIARI AIRPORT LIBRARY – Mercoledì 16 novembre alle 15.30 la biblioteca dell’Aeroporto di Cagliari ospiterà un dibattito tra autorevoli professionisti provenienti da diversi ambiti professionali in occasione della presentazione del libro La ‘Just culture’ aeronautica nel sistema penale italiano – Una difficile integrazione di Michele Pilia e Marco Di Giugno. L’evento sarà l’occasione per approfondire con una tavola rotonda le tematiche trattate dagli autori e, in particolar modo, la tesi del sottotitolo scelto per il testo edito da CEDAM: la difficile integrazione del concetto di ‘just culture’ nel contesto normativo italiano, ovvero le esigenze giuridiche connesse con l’applicazione del diritto penale in un mondo con una forte caratterizzazione tecnica come quello dell’aviazione civile. Il dibattito vedrà la partecipazione degli autori, l’avv. Marco Di Giugno Direttore dell’Ufficio Analisi giuridiche e contenzioso di Enac e l’avv. Michele Pilia Avvocato del Foro di Cagliari – membro del consiglio direttivo di AIGA Cagliari, oltre che del dott. Luigi Arru medico ospedaliero ex Assessore dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale Regione Sardegna, del dott. Paolo De Angelis Procuratore Aggiunto presso il Tribunale Ordinario di Cagliari, del prof. Carlo Pilia Professore Ordinario di Diritto Privato presso l’Università di Cagliari, del prof. Massimiliano Piras Professore Ordinario di Diritto della Navigazione presso l’Università di Cagliari, del com.te Roberto Ciocca già comandante Meridiana e Air Italy, e di Iolanda Solaro Safety e Compliance Manager SOGAER Spa. L’evento, accreditato nell’ambito della formazione professionale dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari, verrà introdotto dai saluti delle Autorità nelle persone dell’avv. Michele Pais Presidente Consiglio Regionale Sardegna, del prof. Massimo Deiana Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, dell’avv. Matteo Pinna Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari, dell’avv. Mauro Schirra Presidente AIGA – Cagliari, della dott.ssa Monica Pilloni Presidente SOGAER Spa.

FIFA WORLD CUP QATAR 2022: LA TASK FORCE ITALIANA CONSEGUE LA PIENA OPERATIVITA’ – Con lo schieramento nel sito designato dalle autorità militari del Qatar, la Task Force C-UAS (Counter-Unmanned Aerial Anti-drone System) dell’Aeronautica Militare, su base 16° Stormo Protezione delle Forze di Martina Franca, ha raggiunto la piena capacità operativa nell’ambito dell’operazione “Orice”, la missione bilaterale di supporto alle Forze Armate del Qatar per garantire la sicurezza dei Mondiali di calcio di previsto svolgimento nell’emirato del Golfo tra il 20 novembre e il 18 dicembre prossimi. La Task Force C-UAS, guidata dal Col. Massimo Gallo, concorrerà alla difesa dello spazio aereo per contrastare l’eventuale impiego non autorizzato di mini e micro droni, mediante l’impiego di un dispositivo C-UAS costituito da jammer portatili e dal sistema anti-drone stanziale ACUS (AMI Counter UAS). Il risultato, che giunge al termine di un’intensa attività addestrativa effettuata sia in patria che all’atto dello schieramento dell’unità in Qatar, consentirà ai militari dell’Arma Azzurra di implementare l’interoperabilità con gli assetti EOD (Explosive Ordnance Disposal), per la difesa CBRN (da minaccia chimica, biologica, radiologica e nucleare) e cinofili della Task Force Land dell’Esercito Italiano e con i sistemi di difesa qatarioti e statunitensi. I militari dell’Aeronautica Militare operano all’interno del dispositivo nazionale interforze a guida Brigata Sassari, comandato dal Generale di Brigata Giuseppe Bossa, del quale fanno parte anche la Task Force REMUS della Marina Militare, che contribuisce alla sicurezza delle acque in prossimità della costa mediante il veicolo subacqueo a guida autonoma REMUS 100, e dell’Arma dei Carabinieri, che svolge attività di consulenza alle forze di sicurezza e alle forze speciali del Qatar e compiti di polizia militare per garantire l’ordine e la sicurezza dei militari del contingente (Ufficio Stampa Aeronautica Miitare).

EASYJET CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE DELLA GENTILEZZA – easyJet e easyJet holidays hanno celebrato ieri la Giornata Mondiale della Gentilezza, creando momenti speciali per i propri clienti in aeroporto, sorprendendo i viaggiatori con voli easyJet di andata e ritorno e voucher vacanze easyJet. La Giornata mondiale della gentilezza si celebra ogni anno in tutto il mondo da oltre 30 anni e quest’anno easyJet sta diffondendo un semplice messaggio: è facile essere gentili. Robert Birge, Chief Customer Officer di easyJet, ha dichiarato: “Un caloroso benvenuto e un ottimo servizio sono ciò per cui il nostro brillante equipaggio easyJet è famoso, quindi abbiamo adorato cogliere l’opportunità in questa Giornata Mondiale della Gentilezza per sorprendere i nostri clienti mentre si avviavano ai loro viaggi con un benvenuto particolarmente speciale da parte del nostro equipaggio, per festeggiare i loro atti quotidiani di gentilezza”.

ANA UTILIZZA SAF SULL’ANA GREEN JET AIRCRAFT PER I VOLI DOMESTICI – All Nippon Airways (ANA) ha annunciato che il suo secondo ANA Green Jet entra in servizio su regular scheduled domestic flights. Per commemorare il suo decollo inaugurale, ANA utilizzerà SAF sull’aereo, segnando la prima volta che ANA utilizzerà SAF prodotto da Neste sui voli domestici. “Essere in grado di utilizzare SAF prodotti in serie per i voli domestici è un passo entusiasmante verso la riduzione delle nostre emissioni di carbonio e il raggiungimento dei nostri obiettivi di sostenibilità”, ha affermato Shinichi Inoue, Presidente e CEO di ANA. “Inoltre, con l’uso dell’ANA Green Jet sulle rotte domestiche per aumentare la consapevolezza riguardo il SAF con i nostri clienti e il pubblico, ANA spera di essere un leader nel settore e ispirare gli altri a seguirne l’esempio”. Il secondo ANA Green Jet è entrato in servizio il 14 novembre sulla rotta Tokyo Haneda-Fukuoka. L’aereo sarà caratterizzato dalle stesse tecnologie e servizi del primo ANA Green Jet, che ha preso il volo per rotte internazionali il 5 ottobre 2022, come un materiale speciale con riblet texture che dovrebbe avere uno “shark skin effect” con cui ANA studierà la diminuzione della resistenza e la riduzione delle emissioni di CO2 dell’aeromobile. Nel 2020 ANA è diventata la prima compagnia aerea giapponese a stipulare un accordo di approvvigionamento a medio-lungo termine con Neste. Da allora, ANA ha regolarmente acquistato SAF da Neste, il principale produttore mondiale di renewable diesel and sustainable aviation fuel, per l’uso su scheduled international flights in partenza dal Giappone. Il SAF prodotto da Neste è composto da rifiuti rinnovabili e materie prime residue provenienti da fonti sostenibili. Può essere utilizzato come drop-in fuel con i motori aeronautici e le infrastrutture aeroportuali esistenti, senza richiedere investimenti aggiuntivi. ANA Group si è prefissato l’obiettivo di sostituire almeno il 10% del suo jet fuel con SAF entro il FY2030 e di diventare carbon neutral entro il FY2050 e sta adottando una serie di misure per espandere l’uso dei SAF.

EMIRATES: MIGLIA SKYWARDS DOPPIE CON EMIRATES HOLIDAYS – I viaggiatori negli Emirati Arabi Uniti possono aspettarsi di raddoppiare le Miglia Skywards quando prenotano i loro pacchetti vacanze invernali con Emirates Holidays. “Per questo inverno Emirates Holidays ha progettato pacchetti su misura verso destinazioni iconiche con una varietà di offerte tra cui scegliere. I clienti possono lasciare che Emirates Holidays si occupi della prenotazione della propria vacanza nelle principali destinazioni leisure come Maldive, Mauritius, Seychelles, Sri Lanka, Thailandia, Malesia, Bali, Langkawi, Londra, Parigi, Istanbul e Zurigo. I clienti possono anche usufruire di opzioni di pagamento flessibili. Emirates Holidays ha migliorato la sua proposta di accumulo di Miglia Skywards. I soci Emirates Skywards ora guadagneranno 1 Miglio Skywards per ogni spesa di AED 15, in aggiunta alle Miglia Skywards guadagnate per i voli Emirates che fanno parte del pacchetto. Solo per un periodo limitato, Emirates Holidays offre Miglia Skywards doppie per tutte le prenotazioni di pacchetti vacanze effettuate entro il 1° dicembre 2022. Ciò significa che i clienti riceveranno 2 Miglia Skywards per ogni spesa di 15 AED, oltre alle Miglia Skywards accumulate per i voli Emirates. I viaggiatori che prenotano con Emirates Holidays possono stare tranquilli sapendo che stanno volando in tutta comodità e sicurezza con Emirates. Emirates Holidays fornisce anche supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 durante tutto il viaggio per offrire assistenza ogni volta che è necessario. Le offerte del pacchetto sono valide per le prenotazioni effettuate fino al 1° dicembre 2022, per i viaggi fino al 31 marzo 2023. Tutti i pacchetti includono i biglietti di andata e ritorno su Emirates”, afferma Emirates.

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSA A DOBBIACO L’ESERCITAZIONE DAMA DI PICCHE – Nell’ambito dell’esercitazione nazionale denominata Dama di Picche 2022, il 3° Stormo di Villafranca di Verona (VR) si è rischierato, dal 7 al 10 novembre, presso il Distaccamento Aeroportuale di Dobbiaco (BZ), ente dipendente dal Comando della 1ª Regione Aerea di Milano. Sull’aeroporto più alto d’Italia, durante la cosiddetta fase livex dell’evento, sono state effettuate quattro sortite di volo per verificare in ambiente montano alcune capacità logistiche, tra cui il sistema FARP (Forward Arming and Refuelling Point), assetto peculiare nell’ambito della Difesa che, in aggiunta alla più tradizionale capacità di rifornimento in volo, consente di rifornire i velivoli chiamati ad operare in zone isolate e in contesti logisticamente complessi, come nel caso degli elicotteri impegnati nella condotta di Operazioni Speciali, Personnel Recovery, Search and Rescue (SAR) e in soccorso alla popolazione civile. Oltre al 3° Stormo, che ha rischierato personale e mezzi antincendio, ambulanza, autorifornitore, e apparati per le Telecomunicazioni e l’Assistenza al Volo, hanno partecipato all’esercitazione anche il 15° Stormo di Cervia con un elicottero HH-139B, la Squadriglia Collegamenti di Milano Linate con un elicottero TH-500 ed il Distaccamento Aeroportuale di Dobbiaco, durante le operazioni di volo il 3° Stormo ha verificato inoltre un particolare sistema per le telecomunicazioni denominato “Cubo” in grado di assicurare le funzioni essenziali per l’Assistenza al Volo. Il Distaccamento Aeroportuale di Dobbiaco, che dipende dal Comando della 1ª Regione Aerea di Milano, garantisce il supporto ai Corsi di Sopravvivenza in montagna (Sicurezza Volo), ai Reparti in addestramento nell’ambito di esercitazioni internazionali e Corsi Mantenimento Airmanship su aliante; a ciò si aggiunge la rilevazione dei parametri meteorologici al suolo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DELTA RICONOSCIUTA NEL BUSINESS TRAVEL NEWS AIRLINE SURVEY – Per il 12° anno consecutivo, i professionisti dei viaggi aziendali hanno valutato Delta al primo posto nell’annuale Business Travel News Airline Survey, citando la risposta della compagnia aerea alle esigenze in evoluzione dei clienti e il loro impegno costante a comunicare in modo coerente con i propri viaggiatori e partner commerciali. “Non smetteremo mai di investire nelle nostre persone, servizi, rete, flotta e infrastruttura per offrire le esperienze di viaggio senza interruzioni che sappiamo che i nostri clienti si aspettano e meritano”, ha affermato Steve Sear, E.V.P. – Global Sales and Distribution. “Siamo onorati di essere riconosciuti ancora una volta. Inutile dire che questo riconoscimento non sarebbe possibile senza la lealtà e il supporto dei nostri incredibili clienti e partner aziendali e, naturalmente, del nostro team Delta di livello mondiale”. Business Travel News è la principale fonte globale di informazioni e intelligence sui viaggi d’affari, raggiungendo più di 44.000 clienti aziendali che sono responsabili della definizione delle politiche di viaggio, della gestione e dell’acquisto di viaggi/riunioni d’affari per le loro aziende. Il sondaggio annuale chiede ai professionisti dei viaggi aziendali di classificare le compagnie aeree in base a una varietà di aspetti. Delta è leader in quasi tutte le categorie, aumentando il suo punteggio complessivo rispetto al 2019.

DELTA E AERO DESIGN TESTANO UNA NUOVA TECNOLOGIA PER RIDURRE LE EMISSIONI – Delta sta compiendo un altro passo avanti verso il suo obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050 testando la nuova drag-reduction technology by Aero Design Labs sulle sue flotte 737-800 e 737-900. Riducendo la resistenza, gli aerei consumano meno carburante durante il volo. Il protocollo d’intesa delle società include test e certificazione FAA della tecnologia per gli aeromobili 737-800 di Delta a partire dal primo trimestre 2023, seguiti dalla flotta B737-900 nella seconda metà dello stesso anno. Delta avrà la possibilità di acquistare i kit ADRS Aero Design Lab previa certificazione per equipaggiare la maggior parte dei suoi oltre 200 aeromobili nelle due flotte. “Questo fa parte dell’approccio generale di Delta all’adozione di azioni a breve, medio e lungo termine per raggiungere il nostro obiettivo di zero netto entro il 2050”, ha affermato Pam Fletcher, Chief Sustainability Officer di Delta. “La nostra partnership con Aero Design Labs è un ottimo esempio di come Delta continui a investire in nuovi modi per modificare le nostre operazioni per avere un impatto immediato sulla nostra impronta di carbonio oggi, mentre lavoriamo su soluzioni a lungo termine per decarbonizzare il nostro settore”. Mahendra Nair, Senior Vice President – TechOps Operations & Supply Chain Management ha aggiunto: “Delta è entusiasta di espandere la nostra partnership con ADL per testare e certificare entrambi i kit di riduzione della resistenza aerodinamica 737-900ER e 737-800NG, continuando il nostro investimento nell’efficienza nei consumi e nella sostenibilità”. Chris Jones, Chief Commercial Officer di Aero Design Labs, ha aggiunto: “Delta Air Lines ha una comprovata storia di leadership nel settore dell’innovazione e siamo orgogliosi di formalizzare il nostro accordo e collaborare nel processo per ottenere la certificazione FAA”.

QATAR AIRWAYS SI PREPARA ALLA FIFA WORLD CUP QATAR 2022™ – Qatar Airways, Official Airline of FIFA World Cup Qatar 2022™, a una settimana dall’evento riporta a casa il Qatar National Football Team. La compagnia aerea volerà anche con 140 FIFA Legends per prendere parte al torneo FIFA Fans and Legends che si terrà al FIFA Fan Festival™ ad Al Bidda Park. I campioni in carica della Coppa d’Asia AFC sono arrivati a Doha dopo aver completato un ritiro in Spagna, pronti a partecipare per la prima volta alla FIFA World Cup™. La nazionale di calcio del Qatar inizierà il suo torneo il 20 novembre nella partita di apertura contro l’Ecuador. La squadra affronterà anche altre avversarie nel Gruppo A, tra cui Senegal e Olanda. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Qatar Airways, Official Airline of the Journey for the FIFA World Cup Qatar 2022™, è pronta ad accogliere i fan di tutto il mondo nello Stato del Qatar La febbre del calcio è nell’aria e questo è il momento che tutti aspettavamo. La prossima settimana suonerà il primo fischio della FIFA World Cup™, segnando l’inizio di un torneo straordinario che sarà ricordato per tutta la vita. A nome di Qatar Airways Group, siamo entusiasti di accogliere gli appassionati di calcio a bordo e in varie località chiave del paese”. In tempo per il grande evento sportivo, la compagnia ha completato con successo l’installazione di una FIFA World Cup™ decal su 120 velivoli. Gli specially-branded aircraft includono 48 B777, 31 B787, 21 A320, 12 A330 e otto A380. La compagnia aerea opera anche tre specially-branded Boeing 777 aircraft hand-painted in FIFA World Cup Qatar 2022™ livery. Gli appassionati di calcio in Qatar durante il torneo sono invitati a visitare la Qatar Airways Skyhouse, situata al FIFA Fan Festival™, che ospita una serie di attività coinvolgenti. All’arrivo in uno qualsiasi degli otto stadi il giorno della partita, gli ospiti sono anche invitati a vivere varie esperienze interattive a tema calcistico presso gli stand di Qatar Airways nella Brand Activation Area. Il torneo si svolgerà in otto stadi di livello mondiale progettati per evocare i simboli della cultura araba. Qatar Airways e Qatar Football Association (QFA) hanno rinnovato il loro accordo di partnership nel novembre 2021, rendendo il vettore nazionale dello Stato del Qatar partner di QFA per tutta la stagione 2022/23.