Lufthansa Technik effettua la prima Performance Restoration Shop Visit di un motore LEAP-1A

Lufthansa Technik sta attualmente effettuando la prima Performance Restoration Shop Visit (PRSV) al mondo di un motore LEAP-1A. LA PRSV serve a ripristinare le performance del motore. Questa speciale shop visit offre a Lufthansa Technik l’opportunità di essere la prima maintenance organization al mondo ad analizzare il nuovo tipo di motore in condizioni operative reali.

Ciò aiuterà a identificare ulteriori design requirements per component repair. Il motore LEAP-1A è di proprietà della compagnia charter svedese Nova Airlines AB (Novair). Novair ha firmato un long-term contract for engine services nel 2019, diventando il primo cliente di Lufthansa Technik per il nuovo tipo di motore. Un initial test run è utilizzato per analizzare quali moduli sono responsabili delle perdite di efficienza. L’obiettivo è rendere efficiente lo sforzo di smontaggio e riparazione mantenendo i costi sostenuti dal cliente il più bassi possibile. Inoltre, l’analisi iniziale aiuta anche ad acquisire dati per creare un digital twin di questo tipo di motore. Questi dati possono quindi essere utilizzati anche per la piattaforma digitale AVIATAR nell’ambito del monitoraggio dello stato del motore.

“È con grandi aspettative che Novair presenta ora il suo primo LEAP-1A a Lufthansa Technik per performance restoration”, afferma Thomas Krook, Director Technical Operations at Novair. “Poche cose significano tanto per la nostra compagnia aerea quanto portare i motori in shop con il miglior risultato possibile. Non vediamo l’ora che Lufthansa Technik non solo fornisca il baseline product ma, come visto in passato, sviluppi conoscenze e metodi per inviare i motori a noi con il più alto ritorno possibile dell’investimento nella shop visit”.

“La prima Performance Restoration Shop Visit di un motore LEAP-1A segna un’altra importante pietra miliare per noi. Vorrei ringraziare il nostro launching customer Novair per la fiducia riposta in noi e per l’opportunità di espandere ulteriormente il nostro supporto tecnico per loro e per tutti gli altri clienti”, ha affermato Derrick Siebert, Vice President Commercials Engine Services at Lufthansa Technik. “Siamo orgogliosi di essere il primo fornitore MRO al mondo a realizzare questa PRSV e svilupperemo ulteriormente i nostri servizi sulla base delle conoscenze acquisite”.

Lufthansa Technik ha già una vasta esperienza con questo tipo di motore: ad esempio, nella sede di Amburgo sono stati eseguiti numerosi Quick Turns. Qui, la manutenzione viene eseguita solo sui singoli moduli per fornire ai clienti il motore nel modo più rapido ed economico possibile. Inoltre, sono già stati effettuati lessor-specific loadings e numerosi engine tests.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)