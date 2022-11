Boeing consegna il 20° CH-47F Chinook alla Royal Netherlands Air Force

Boeing ha consegnato il 20° CH-47F Chinook alla Royal Netherlands Air Force (RNLAF), concludendo l’ultimo fleet update del paese.

“La nostra continua collaborazione con la Royal Netherlands Air Force esemplifica il valore di una flotta Chinook moderna e versatile”, ha affermato Ken Eland, vice president and H-47 program manager. “Questi velivoli all’avanguardia miglioreranno significativamente le loro capacità di difesa e assistenza umanitaria”.

I Paesi Bassi sono uno degli otto paesi della NATO ad utilizzare il Chinook e hanno messo in campo l’aeromobile ininterrottamente da quando hanno ricevuto i loro primi modelli CH-47D nel 1995. Nel 2016, l’RNLAF ha acquistato 14 nuovi Chinook CH-47F attraverso l’U.S. Department of Defense’s Foreign Military Sales program. Nel 2017 la RNLAF ha firmato un accordo per aggiornare i restanti sei D-model Chinook helicopters all’ultima F-model configuration, garantendo la commonality dei sistemi per l’intera flotta di 20 aeromobili.

“Questa è una pietra miliare per noi. Abbiamo radio e equipaggiamenti più recenti che aiutano i nostri piloti a operare meglio in ambienti diversi rispetto a quelli che già facciamo”, ha affermato LTC Wil van Rijn, senior system integrator of the Chinook, Dutch Ministry of Defence.

Il CH-47F Chinook è un advanced multi-mission helicopter contenente un fully integrated, digital cockpit management system compatibile con Common Avionics Architecture System. Le sue advanced cargo-handling capabilities completano ulteriormente le mission performance e le caratteristiche di handling del velivolo.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Fred Trolio – Boeing)