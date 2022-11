Star Alliance nominata ‘World’s Leading Airline Alliance’ ai World Travel Awards 2022

Star Alliance è stata nominata ‘World’s Leading Airline Alliance’ ai World Travel Awards per il terzo anno consecutivo. Alla North America 2022 edition dei premi tenutasi ad agosto, la Star Alliance Los Angeles airport lounge ha anche mantenuto il riconoscimento come ‘North America’s Leading Airport Lounge’ per il terzo anno consecutivo.

Nel ricevere questi premi, il CEO di Star Alliance, Jeffrey Goh, ha dichiarato: “Siamo estremamente lieti di ricevere i World Travel Awards per il terzo anno consecutivo. Ciò è particolarmente appropriato poiché quest’anno celebriamo il nostro 25° anniversario”.

Goh ha proseguito: “Questi premi sono la testimonianza del grande lavoro svolto ogni giorno da oltre 400.000 dipendenti dello Star Alliance network per offrire viaggi sicuri e senza interruzioni, e anche a tutti i clienti che hanno continuato a offrire a noi e ai nostri vettori membri la loro fiducia e sostegno”.

Giunti alla sua 29a edizione, i World Travel Awards sono stati istituiti per riconoscere, premiare e celebrare l’eccellenza in tutti i settori chiave dei settori dei viaggi, del turismo e dell’ospitalità. I premi annuali vengono assegnati sulla base di un sondaggio mondiale di dirigenti qualificati che lavorano nel settore dei viaggi e del turismo e dei consumer travel buyer.

Graham E Cooke, Founder, World Travel Awards, ha dichiarato: “Star Alliance continua a stabilire il punto di riferimento per l’aviazione globale e sono lieto che sia il settore dei viaggi che il pubblico lo abbiano riconosciuto votandola come ‘World’s Leading Airline Alliance 2022’ ai World Travel Awards. Nel corso di quest’anno, l’innovativa Los Angeles lounge di Star Alliance è stata anche la vincitrice indiscussa del riconoscimento ‘North America’s Leading Airport Lounge'”.

Oltre a questi due premi vinti a livello di alleanza, quest’anno diversi vettori membri di Star Alliance sono risultati vincitori individuali. Nove di loro hanno vinto premi in 21 categorie, che vanno da World’s Leading Airline – First Class, a Leading Airlines in Europe, Oceania, Asia and Mexico & Central America.

(Ufficio Stampa Star Alliance)