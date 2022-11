Etihad Airways e Garuda Indonesia rafforzano la loro partnership con una espansione del codeshare

Etihad Airways e Garuda Indonesia stanno rafforzando la loro partnership. L’ambito dell’accordo di codeshare dei partner, firmato per la prima volta nel 2012, sarà notevolmente ampliato fino a quasi il doppio del numero di destinazioni combinate che Etihad e Garuda sono in grado di offrire oltre gli hub di Abu Dhabi e Jakarta, con 42 destinazioni nell’arcipelago indonesiano, in South East Asia, Middle East, US e Europa ora coperte dall’accordo.

Inoltre, i partner offrono opportunità di accumulo e riscatto di miglia reciproche ai membri di Etihad Guest e GarudaMiles attraverso le reti di entrambe le compagnie aeree e coinvolgeranno ulteriormente entrambe le basi di membri attraverso attività di marketing congiunte.

I vettori intendono esplorare ulteriori aree di collaborazione alla luce delle attuali opportunità di mercato e dei requisiti aziendali, inclusi Cargo, Maintenance, Repair and Overhaul, and Pilot/Crew Training Services. I partner hanno firmato un protocollo d’intesa su queste aree di discussione a margine del vertice B20 a Bali, Indonesia, il 12 novembre, alla presenza di HE Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister of State for Foreign Trade, HE Ahmed bin Ali Al Sayegh, Minister of State, H.E. Abdullah Salem Al Dhaheri, Ambassador of the United Arab Emirates to the Republic of Indonesia.

Antonoaldo Neves, Group CEO of Etihad Airways, ha dichiarato: “Questa espansione servirà da piattaforma per quella che prevediamo sarà una profonda partnership in corso tra le nostre due compagnie aeree. Non vediamo l’ora di esplorare modi completi in cui i due vettori possono aumentare la collaborazione, migliorare i vantaggi e l’esperienza del cliente per i nostri frequent travellers ed estendere ulteriormente la portata delle nostre reti congiunte oltre i nostri hub. Ciò riflette la continua spinta di Etihad verso la sostenibilità commerciale e fa parte della nostra più ampia strategia di partnership, che consente agli ospiti di Etihad di accedere a quasi 400 città in tutto il mondo, oltre alla rete operativa di Etihad”.

Irfan Setiaputra, Presidente e CEO di Garuda Indonesia, ha dichiarato: “In qualità di compagnia di bandiera nazionale, il nostro obiettivo principale è collegare l’Indonesia con il mondo. Con le estese reti di entrambe le compagnie aeree in tutto il mondo e a livello domestico, riteniamo che questa partnership estesa non solo darà valore aggiunto ai passeggeri di Garuda Indonesia per accedere a destinazioni popolari in tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti, in Turchia e Abu Dhabi, ma offrirà anche un gamma di destinazioni domestiche, in particolare nell’area dell’Indonesia orientale, per i passeggeri di Etihad.

Poiché l’Indonesia è un arcipelago che comprende più di 17.000 isole, il trasporto aereo è necessario per la mobilità di persone e merci. Ciò può portare a opportunità significative per l’ecosistema dell’aviazione di riprendersi più forte dopo la pandemia. Con oltre 10 anni di partnership tra le due compagnie aeree, non vediamo l’ora di esplorare la possibilità di intensificare la lunga partnership esistente con Etihad non solo nella strategia di espansione della rete, ma anche in altre promettenti prospettive di business”.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)