Ryanair presenta l’operativo su Trieste per l’estate ’23

Ryanair ha annunciato oggi il suo operativo più grande di sempre per l’Estate ‘23 a Trieste, con 11 rotte verso destinazioni estive e ideali per city break, comprese le 2 nuove rotte per Barcellona e Dublino.

“Ryanair ha lavorato con il management dell’Aeroporto e la Regione per sviluppare un nuovo accordo volto a fornire una migliore connettività ed una crescita dei passeggeri nei prossimi anni, con l’obiettivo di sbloccare il notevole potenziale della Regione per il turismo in entrata, offrendo anche un aumento della connettività per chi vive e lavora nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

L’operativo di Trieste per l’Estate ‘23 di Ryanair includerà 11 rotte totali; 2 nuove rotte per Barcellona e Dublino entrambe con frequenze bi-settimanali; Circa 70 voli a settimana; Crescita del 28% rispetto all’Estate ’22 (+180% vs. pre-Covid).

Ryanair ha attualmente oltre 90 aeromobili (9 miliardi di dollari di investimento) basati in Italia a sostegno del turismo, dei posti di lavoro e del PIL, in particolare negli aeroporti regionali, dove è basata la maggior parte di questi aeromobili. Ryanair continua a crescere in modo significativo in Italia, sostenuta dall’ordine di 210 nuovi “Gamechanger”, oltre 70 dei quali sono gia’ attualmente operativi. Questi nuovi aeromobili offrono il 4% di posti in più, consumano il 16% in meno di carburante e riducono le emissioni acustiche di oltre il 40%”, afferma Ryanair.

Da Trieste, il CEO di Ryanair DAC, Eddie Wilson, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare il nostro operativo più grande di sempre su Trieste per l’estate ’23 insieme alla Regione ed ai nostri partner dell’aeroporto di Trieste. La prossima estate Ryanair registrerà una crescita del 180% rispetto al periodo pre-Covid a Trieste, operando circa 70 voli settimanali verso 11 destinazioni, comprese due nuove entusiasmanti rotte verso principali città europee come Dublino e Barcellona.

Ryanair ha una partnership di lunga data e di successo con l’aeroporto di Trieste e ha lavorato a stretto contatto con l’aeroporto e con la Regione per sviluppare una strategia a lungo termine per promuovere il Friuli-Venezia Giulia come destinazione turistica primaria, aumentare il traffico turistico in entrata e migliorare la connettività regionale negli prossimi anni a venire.

Ci auguriamo di collaborare altrettanto positivamente con il nuovo governo italiano non solo per offrire maggiore occupazione, turismo in entrata e connettività alla regione Friuli-Venezia Giulia, ma a tutte le regioni italiane che hanno sofferto durante la pandemia. Con il nostro portafoglio ordini di 210 aeromobili Boeing737 “Gamechanger” rispettosi dell’ambiente, Ryanair è l’unica compagnia aerea in grado di fornire responsabilmente un’importante crescita del traffico in Italia nei prossimi anni. Ryanair chiede al nuovo governo italiano di eliminare questa tassa sul turismo che danneggia i posti di lavoro e la connettività, in particolare nelle regioni. Ryanair può impegnarsi a rispondere con più aerei, più voli e più posti di lavoro.

I nostri clienti possono pianificare le loro vacanze estive con moltissime destinazioni interessanti tra cui scegliere e tariffe a partire da soli €19,99 solo andata, direttamente su Ryanair.com”.

Il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha dichiarato: “L’incremento del numero di voli e i collegamenti con nuove destinazioni rendono sempre più baricentrico il nostro territorio regionale e il nostro aeroporto con il resto dell’Europa. È questa un’operazione che è stata fortemente voluta come tassello delle strategie di marketing messe in atto innanzitutto per incrementare l’incoming di turisti nel nostro territorio nel periodo estivo, cercando così di migliorare ancor più i dati già molto positivi sugli arrivi e presenze registrati la scorsa stagione nelle località del Friuli Venezia Giulia. Non va dimenticato poi che queste nuove tratte e l’intensificazione dei collegamenti andranno a vantaggio anche del settore business, tenendo conto della necessità espresse dal mondo imprenditoriale della nostra regione, vista la presenza di numerose aziende di respiro internazionale che operano nel nostro territorio”.

Il CEO di Trieste Airport, ing. Marco Consalvo, ha dichiarato: “Dall’estate 2023 Ryanair opererà i due nuovi collegamenti internazionali Barcellona e Dublino ed incrementerà i voli domestici su Bari e Palermo. La partnership con Ryanair è un tassello fondamentale per migliorare progressivamente la connettività del Friuli Venezia Giulia. Vogliamo innescare – dopo la grave crisi pandemica – una crescita strutturale dei collegamenti aerei, in accordo con la pianificazione strategica regionale, fondamentale per superare l’isolamento storico del nostro territorio”.

Rotte estate ’23 su Trieste: Barcellona (Nuova), Bari, Bruxelles Charleroi, Cagliari, Catania, Dublino (Nuova), Londra Stansted, Malta, Napoli, Palermo, Valencia.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)