Emirates e il GDRFA siglano un biometric data agreement per l’international visitor processing a Dubai airport

In collaborazione con il General Directorate of Residency and Foreigners Affairs in Dubai (GDRFA), Emirates offre ora ai viaggiatori internazionali l’opportunità di velocizzare la loro esperienza in aeroporto acconsentendo all’uso dei dati biometrici.

“L’accordo è stato firmato da His Excellency Lieutenant General Mohamed Ahmed Al Marri, Director General of GDRFA in Dubai, e Adel Al Redha, Emirates’ Chief Operating Officer, alla presenza di numerosi alti funzionari di entrambe le parti.

Primo accordo di questo genere a livello globale, la partnership strategica tra GDRFA ed Emirates è uno sforzo cooperativo per migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio innovativa e focalizzata sul digitale dei visitatori di Dubai. L’accordo migliora le procedure per il traffico passeggeri all’interno del Terminal 3 di Dubai International Airport e garantisce un’esperienza aeroportuale più rapida ed efficiente per i viaggiatori che si trasferiscono sui voli in coincidenza, nonché per coloro che arrivano a Dubai come destinazione finale”, afferma Emirates.

Commentando come l’accordo svilupperà migliori servizi per i viaggiatori, His Excellency Lieutenant-General Mohammed Al-Marri ha dichiarato: “Dubai è una delle destinazioni più ambite al mondo e nel 2022 sono già arrivati più di 8 milioni di turisti in città. Continuiamo a supportare i nostri partner chiave con i migliori servizi della categoria, mentre miriamo all’eccellenza e all’innovazione nel posizionare Dubai come principale centro commerciale e destinazione turistica del mondo”.

Sottolineando l’importanza e il valore di questo accordo, Adel Al Redha ha dichiarato: “Emirates investe continuamente per migliorare l’esperienza del cliente e ringraziamo la GDFRA per aver esteso i ponti di cooperazione, comunicazione e coordinamento per aggiungere valore ai servizi di Emirates e consentire ai nostri passeggeri internazionali di volare meglio”.

“Utilizzando le biometric recognition technologies e il GDRFA pre-populated biometric database per identificare i viaggiatori in più punti dell’aeroporto, i viaggiatori saranno in grado di attraversare rapidamente Check-In, Lounges, Boarding and Immigration al Dubai International Airport Terminal 3, mentre gli AI systems riconoscono le loro caratteristiche facciali uniche e si collegheranno al loro passaporto per la verifica istantanea dell’identità. Privilegio di cui godevano in precedenza solo UAE residents and GCC nationals, i passeggeri internazionali potranno usufruire del servizio nel 2023, fornendo il consenso ufficiale in un paio di clic tramite Emirates app, all’Emirates self check-in kiosks o di persona agli Emirates check-in desks”, prosegue Emirates.

“Ci sono molti altri modi in cui i clienti Emirates possono vivere un’esperienza di viaggio veloce e senza intoppi.

I passeggeri sono incoraggiati a scaricare l’Emirates app sul proprio telefono per avere tutti i dettagli del volo a portata di mano. Gli utenti possono ora tracciare il proprio bagaglio, nonché prenotare e modificare i voli, scaricare una carta d’imbarco digitale per la maggior parte delle destinazioni, controllare quali pasti verranno serviti a bordo, prenotare lo chauffeur drive service e persino preselezionare e pianificare i film da guardare attraverso l’ice inflight entertainment.

Tutti i passeggeri possono effettuare il check-in online 48 ore prima del volo utilizzando l’opzione di check-in online su www.emirates.com. In pochi clic, possono selezionare un posto e un pasto preferito e approfittare di eventuali opzioni di upgrade dell’ultimo minuto. In aeroporto è facile depositare i bagagli presso i drop bags dedicati e scaricare una carta d’imbarco digitale.

In caso di partenza da Dubai, i passeggeri possono effettuare il check-in anticipato e consegnare i bagagli all’aeroporto 24 ore prima della partenza o 12 ore prima della partenza se volano negli Stati Uniti o a Tel Aviv, quindi arrivare all’aeroporto e procedere direttamente all’immigrazione.

L’Emirates home check-in è un servizio disponibile a Dubai e Sharjah, gestito da DUBZ. Gli agenti DUBZ completano il processo di check-in a casa, in hotel o nell’ufficio dei clienti e portano i bagagli sul volo mentre i passeggeri si godono il resto della giornata e passano rapidamente attraverso l’aeroporto più tardi.

Un’opzione facile e veloce a Dubai International Airport sono gli Emirates self check-in kiosks. I viaggiatori possono seguire i passaggi sul chiosco touchscreen e completare il processo di check-in o utilizzare il chiosco senza toccarlo utilizzando un telefono cellulare. È possibile visualizzare l’itinerario, scegliere un posto e aggiungere contemporaneamente i numeri Emirates Skywards e, se è già stato effettuato il check-in online, c’è anche un’opzione per utilizzare la baggage drop area per il check-in dei bagagli.

Nel 2023 i passeggeri Emirates potranno fare clic per acconsentire all’utilizzo dei dati biometrici sull’Emirates app, presso gli Emirates self check-in kiosks o di persona agli Emirates check-in desks. Ciò consentirà loro di sfruttare ogni volta un’esperienza touchless e rapida in più punti del Dubai International Airport Terminal 3: Check-In, Lounges, Boarding, and Immigration sono tutti attrezzati per utilizzare innovazioni biometriche che fanno risparmiare tempo”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits Emirates)