ANA: nuova iniziativa di upcycling per ridurre i rifiuti

ANA HOLDINGS INC. ha presentato un nuovo prodotto dell’ANA Up-cycle Project, un’iniziativa creativa volta a sviluppare prodotti riciclati utilizzando parti di aerei e uniformi.

“Le pantofole da casa di ANA in edizione limitata sono state sviluppate con l’azienda di abbigliamento Onward Trading Co., Ltd. I due brand hanno collaborato nell’ambito dei progetti ANA Future Promise e Onward’s Re-make-up Project, che si propone di contribuire ad arginare l’enorme problema dello smaltimento dei tessuti da parte dell’industria dell’abbigliamento.

Il Gruppo ANA e Onward Trading Co., Ltd. hanno condiviso il loro comune desiderio di ridurre i rifiuti in uno sforzo congiunto per sviluppare un prodotto accattivante, realizzato con le parti utilizzabili dei coprisedili diventati sbiaditi, strappati o comunque inadatti all’uso a bordo”, afferma ANA.

“Questo prodotto è frutto di una vera e propria collaborazione: l’idea iniziale del progetto è stata elaborata dai dipendenti ANA nell’ambito di un programma di proposte interne”, ha dichiarato Junko Yazawa, Executive Vice President, Customer Experience Management & Planning di ANA. “Siamo onorati di lavorare con Onward Trading Co., Ltd. per unire i rispettivi obiettivi e creare un prodotto che sia in linea con i valori dei nostri clienti, ma anche un esempio per le iniziative di sostenibilità nel settore aereo”.

“I rivestimenti dei sedili ANA sono prodotti sotto stretto controllo e sottoposti a manutenzione e pulizia regolari. Invece di scartare i rivestimenti che devono essere sostituiti, il progetto li trasforma in comode pantofole nel caratteristico colore blu scuro di ANA. Questi prodotti sono accuratamente realizzati a mano uno per uno dagli artigiani di una fabbrica della prefettura di Yamagata, che produce il maggior numero di pantofole in Giappone. Gli artigiani controllano visivamente i rivestimenti dei sedili che possono essere trasformati in pantofole, e lo stampaggio, il taglio e la cucitura sono tutti eseguiti a mano per sfruttare al meglio il tessuto e garantire la massima qualità.

Poiché il tessuto disponibile per le pantofole dipende dalla quantità di coprisedili scartati, il Gruppo ANA inizierà con la vendita di 50 paia di calzature, per ora solo in Giappone con una lotteria di prenotazione su un sito dedicato.

Prima del lancio dell’ANA Up-cycle Project, il Gruppo ANA ha presentato le borse fatte a mano con abiti riciclati del personale di manutenzione. Realizzate in collaborazione con ROOTOTE, un marchio specializzato in tote bag, sono state offerte per la prima volta il 30 maggio 2022 e sono andate esaurite in sole nove ore. Ulteriori vendite sono state poi lanciate il 6 giugno e il 1° agosto.

Sono stati i dipendenti ANA a proporre l’idea delle borse e delle pantofole, e sicuramente in futuro arriveranno altri suggerimenti per l’ANA Up-cycle Project. Il Gruppo ANA continuerà a impegnarsi per un uso efficace delle risorse e per la riduzione dei rifiuti, per contribuire alla realizzazione di una società più sostenibile e rispettosa dell’ambiente”, conclude ANA.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)

.