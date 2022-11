JetBlue volerà a Parigi, seconda destinazione transatlantica della compagnia

JetBlue ha annunciato oggi l’intenzione di espandere i voli transatlantici verso l’Europa continentale con un nuovo servizio per Parigi a partire dalla prossima estate. Parigi sarà la seconda destinazione transatlantica di JetBlue dopo il successo del lancio del servizio della compagnia aerea per Londra nell’agosto 2021, dove ha rapidamente aumentato il suo programma a cinque voli giornalieri tra gli Stati Uniti e il Regno Unito.

“JetBlue offre qualcosa di completamente unico rispetto a quello che si ottiene dalle big global legacy airlines su queste rotte”, ha affermato Robin Hayes, chief executive officer, JetBlue. “La risposta al nostro servizio per Londra è la prova che combinare un ottimo servizio con tariffe basse funziona. Non vediamo l’ora di portare la nostra reimagined Mint and core offerings nella città più visitata dell’Europa continentale”.

“JetBlue prevede di lanciare un servizio non-stop tra il New York John F. Kennedy International Airport (JFK) e Paris Charles de Gaulle Airport (CDG) nell’estate del 2023, e in seguito aggiungerà un servizio non-stop tra Boston Logan International Airport (BOS) e Parigi-CDG. I posti saranno in vendita nei prossimi mesi.

Parigi è la più grande destinazione europea attualmente non servita da JetBlue dalle sue due città focus del nord-est, New York e Boston, e il mercato tra Stati Uniti e Francia è il secondo più grande al mondo. JetBlue prevede di offrire voli per Parigi da entrambe le città mentre continua a crescere la sua rilevanza nel nord-est con nuove rotte più frequentemente richieste dai clienti. La Francia è il paese più visitato al mondo ed è sulla buona strada per raggiungere quasi 75 milioni di visitatori quest’anno, con tendenze di viaggio altrettanto forti previste nel 2023. Il nuovo servizio di JetBlue a Parigi-CDG fornirà alla compagnia aerea una presenza ad alta visibilità presso il principale hub globale dove può ulteriormente stabilire una nuova base di clienti di viaggiatori che desiderano volare tra l’Europa e gli Stati Uniti”, afferma JetBlue.

“Atout France desidera dare il benvenuto a JetBlue nella famiglia di vettori che hanno scelto di servire la Francia”, ha affermato Anne-Laure Tuncer, Director USA Atout France and regional coordinator for the Americas. “Con così tanta domanda repressa, JetBlue arriva giusto in tempo per far sperimentare ai propri clienti americani la vitalità e la diversità delle offerte francesi, i nuovi itinerari culinari, gli entusiasmanti eventi sportivi imminenti, come la Rugby World Cup 2023 e i Paris Summer Olympic and Paralympic Games 2024, e tutto ciò per cui la Francia è famosa”.

“L’aereo Airbus A321 Long Range (LR), che offre l’autonomia di un wide-body aircraft con l’economia di un single-aisle aircraft, consente a JetBlue di competere efficacemente, con un servizio pluripremiato e tariffe basse, sui voli tra New York e Boston e Parigi. JetBlue ha convertito 13 aeromobili nel suo attuale portafoglio ordini A321 nella versione LR nell’aprile 2019, con la possibilità di convertirne di più. Inoltre, JetBlue ha convertito altri 13 aeromobili nel suo portafoglio ordini esistente nella versione Extra-Long Range – o XLR – dell’A321.

L’A321LR consente a JetBlue di attingere a nuovi mercati a lungo raggio, come Londra e Parigi, che in precedenza non erano accessibili con la flotta esistente della compagnia aerea. JetBlue è anche il partner di lancio globale della nuova Airspace cabin by Airbus, portando per la prima volta lo stile a lungo raggio sull’A321. L’A321LR di JetBlue è dotato di motori Pratt & Whitney GTF”, conclude JetBlue.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: Business Wire – JetBlue)