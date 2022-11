British Airways lancia uno smart technology trial

British Airways è diventata la prima compagnia aerea del Regno Unito a provare l’uso della tecnologia biometrica per i voli internazionali, consentendo ai clienti che partecipano alla prova di viaggiare attraverso l’aeroporto in modo “smart” senza dover mostrare il passaporto.

I clienti che si iscriveranno per partecipare al trial della compagnia aerea al Terminal 5 di London Heathrow saranno invitati a scansionare il viso, il passaporto e la carta d’imbarco sul proprio smartphone o tablet prima del viaggio, con queste informazioni mantenute al sicuro.

Quando i partecipanti al trial arrivano in aeroporto, le telecamere Smart Bio-Pod verificano la loro identità in meno di tre secondi, consentendo loro di tenere il passaporto al sicuro in tasca fino a destinazione.

David Breeze, Operations Transformation Manager, British Airways, ha dichiarato: “Non solo è la prima volta che i nostri clienti sono stati in grado di registrare le proprie informazioni biometriche a casa, ma è anche la prima volta che possono utilizzarle per i voli internazionali di British Airways. Questo è uno strumento sicuro ed efficiente che rende l’esperienza aeroportuale più intelligente e agevole, riducendo il tempo necessario per salire a bordo dell’aeromobile. Il bello di questa tecnologia è che consente anche al nostro personale di occuparsi delle richieste più complesse dei clienti e di fornire il miglior servizio clienti possibile”.

Il processo durerà sei mesi sui voli British Airways per Malaga, Spagna. I clienti che aderiranno saranno invitati a utilizzare la corsia di sicurezza Fast-Track e riceveranno l’imbarco prioritario gratuito. Se il processo avrà successo, dovrebbe essere esteso a più voli internazionali.

Segue l’introduzione della automated biometric technology sui voli domestici di British Airways nel 2017, quando il vettore è diventato la prima compagnia aerea del Regno Unito a introdurre la tecnologia, che registra le scansioni facciali dei clienti ai controlli di sicurezza e le abbina a loro al gate di imbarco.

La tecnologia utilizzata nella sperimentazione è stata creata dalla società di tecnologia di viaggio Amadeus, personalizzata per British Airways. I partecipanti sono comunque tenuti a portare con sé il passaporto durante il viaggio e dovranno mostrarlo quando raggiungono l’aeroporto di destinazione.

(Ufficio Stampa British Airways – Photo Credits: British Airways)