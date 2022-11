Qatar Airways atterra a Düsseldorf

Il volo inaugurale di Qatar Airways da Doha a Düsseldorf in Germania è atterrato al Düsseldorf International Airport martedì 15 novembre, segnando il lancio dell’ultima destinazione tedesca della compagnia aerea. Il volo è stato accolto con un water cannon all’arrivo.

Operato da un aereo Boeing 787, il volo QR085 è stato accolto con una cerimonia di apertura alla presenza di Eric Odone, Qatar Airways VP Sales, Europe, e Thomas Schnalke, Düsseldorf International Airport’s Chief Executive Officer.

Qatar Airways attualmente offre servizi per Monaco di Baviera, Francoforte e Berlino, facendo di Düsseldorf la sua quarta destinazione in Germania. Nel luglio 2022 la compagnia aerea ha aumentato la sua frequenza di volo da Francoforte a tre volte al giorno. Il volo verso Düsseldorf dimostra ulteriormente l’impegno di Qatar Airways nel mercato tedesco.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare servizi diretti per Düsseldorf, espandere i nostri servizi in Germania e segnare il nostro ingresso nella regione della Ruhr, giusto in tempo per la FIFA World Cup Qatar 2022™. Con questo nuovo servizio, non solo i passeggeri tedeschi godranno di voli giornalieri da una nuova località, ma anche i clienti dei Paesi vicini del Belgio e dei Paesi Bassi avranno accesso a oltre 150 destinazioni in Africa, Asia e Medio Oriente”.

“Da oggi, l’aeroporto di Düsseldorf ha un altro grande collegamento aereo a lungo raggio”, ha spiegato Thomas Schnalke, Chairman of the Airport Management Board. “Qatar Airways è una delle compagnie aeree più rinomate al mondo. La loro decisione di includere Düsseldorf nel loro portafoglio di rotte è una conferma per la nostra posizione. Per i viaggiatori d’affari così come per i vacanzieri, la nuova rotta è una risorsa. Attendiamo con impazienza molti anni di una proficua collaborazione”.

“I nuovi servizi diretti per Düsseldorf saranno operati da un Boeing 787 Dreamliner con 22 posti in Business Class e 232 posti in Economy Class. Il Boeing 787 Dreamliner è un velivolo ecologicamente avanzato, che consuma il 20% in meno di carburante ed emette il 20% in meno di CO2 rispetto ad altri velivoli simili. Oltre a godere del pluripremiato servizio a bordo, i passeggeri possono anche aspettarsi Oryx One, il programma di intrattenimento a bordo di Qatar Airways, che offre un’ampia selezione degli ultimi film, serie e film di successo.

I passeggeri Qatar Airways in partenza da Düsseldorf possono beneficiare di generose franchigie bagaglio, progettate per offrire ai passeggeri flessibilità e comodità quando viaggiano a bordo di Qatar Airways. Maggiori informazioni sono disponibili su https://www.qatarairways.com/en-qa/baggage/allowance.html”, afferma Qatar Airways.

Orario dei voli da Qatar Airways a Düsseldorf:

QR085, Doha (DOH) – Düsseldorf (DUS), partenza 08:00, arrivo 12:45, Boeing 787.

QR086, Düsseldorf (DUS) – Doha (DOH), partenza 15:25, arrivo 23:20, Boeing 787.

Qatar Airways e Qatar Tourism danno il benvenuto a Doha a MSC World Europa

Qatar Airways e Qatar Tourism hanno dato il benvenuto alla più grande nave da crociera di MSC Crociere, la MSC World Europa, che è stata ufficialmente battezzata a Doha, Qatar.

“Con 215.863 tonnellate di stazza lorda, MSC World Europa è la prima nave alimentata a gas naturale liquefatto (GNL) della flotta di MSC e la più avanzata dal punto di vista ambientale fino ad oggi, cercando di raggiungere l’obiettivo della compagnia con sede in Svizzera di raggiungere zero emissioni nette di gas serra per le sue operazioni entro il 2050. Ciò è in linea con l’ambizione di Qatar Airways di raggiungere zero emissioni nette di gas serra entro il 2050. Inoltre, l’apertura del Doha Grand Cruise Terminal colloca il Qatar sulla mappa delle navi da crociera e posiziona Doha come uno dei porti più moderni al mondo.

La cerimonia di assegnazione del nome è iniziata con i discorsi di Her Excellency Sheikha Hind bint Hamad Al Thani, Vice Chairperson and CEO of Qatar Foundation, e dell’Executive Chairman, Cruise Division of MSC Group, Mr. Pierfrancesco Vago, che hanno sottolineato il significato dell’evento”, afferma Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Chairman of Qatar Tourism and Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Il Golfo Persico è una porta importante per lo stato del Qatar e il Paese ha preso importanti passi per posizionarsi come una destinazione di classe mondiale per i passeggeri delle crociere. L’odierna cerimonia di battesimo di MSC World Europa a Doha è un altro evento fondamentale per la crescita di questo importante settore turistico”.

“L’impegno di MSC Crociere con Qatar Airways rafforza l’importanza dei viaggi e del turismo in Medio Oriente. Il Qatar continua ad essere un hub internazionale, collegando i viaggiatori a una moltitudine di destinazioni in tutto il mondo. MSC Crociere si basa sulla missione del Qatar di essere una delle migliori destinazioni per i turisti che desiderano sperimentare un’autentica e ricca cultura mediorientale e supporta anche la Vision 2030 del Qatar per triplicare il numero di turisti internazionali entro quell’anno.

L’occasione speciale si è svolta presso il nuovo Grand Cruise Terminal di Doha, una struttura all’avanguardia di 24.000 metri quadrati che gestirà fino a 28.000 passeggeri al giorno e ha la capacità di ospitare due mega navi da crociera al giorno. Il Qatar ha recentemente annunciato che una terza nave sarà ora attraccata durante la FIFA World Cup”, conclude Qatar Airways.

Qatar Airways svela il nuovo branding al Terminal 4 di Londra Heathrow

Qatar Airways ha svelato il nuovo branding alla rotatoria del Terminal 4 di London Heathrow. Presenta un modello in scala del Boeing 777-9 lungo 9 metri, posizionato sopra uno schermo LED di 12 metri per evidenziare i prodotti, i servizi, le destinazioni e le campagne di marketing di Qatar Airways. Mostra anche il logo della FIFA World Cup Qatar 2022 per promuovere la partnership ufficiale della compagnia aerea con la FIFA.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo pienamente impegnati a servire i passeggeri nel Regno Unito, uno dei nostri mercati chiave, e siamo pienamente fiduciosi che il nostro nuovo branding a Heathrow dia vita ad alcuni degli entusiasmanti prodotti e servizi che offriamo”.

Arianne Riddell, Director of Sales, JCDecaux Airport, “Con questa installazione Out-of-Home ad alto impatto presso la rotatoria T4, Qatar Airways dominerà l’approccio al Terminal 4, sfruttando tutto il potenziale di questa posizione chiave. Mentre i viaggi internazionali continuano a tornare, la pubblicità aeroportuale rimane un ambiente premium e una potente opportunità di comunicazione, come mostrato da Qatar Airways su questo sito iconico”.

Qatar Airways migliora l’esperienza dei suoi passeggeri al Terminal 4 con una nuova lounge frequent flyer in esclusiva per i membri Privilege Club e i partner dell’alleanza oneworld. Anche la Premium Lounge di Qatar Airways nel Terminal 4, la prima nel network globale della compagnia aerea, ha recentemente riaperto le sue porte ai passeggeri First e Business Class di Qatar Airways.

Qatar Airways attualmente opera da quattro aeroporti del Regno Unito, con sei voli giornalieri da London Heathrow, due voli giornalieri da Londra Gatwick, fino a tre voli giornalieri da Manchester e un servizio giornaliero da Edimburgo. Inoltre, la compagnia aerea opera su Dublino con 11 voli settimanali.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)