News Brevi – 16.11.2022

RYANAIR DIVENTA LA PRIMA COMPAGNIA AEREA IN EUROPA AD ADERIRE ALLA NUOVA SUSTAINABLE DEPOSIT SOLUTION DI CITI – Ryanair ha stretto una partnership con Citi per diventare la prima compagnia aerea europea a depositare fondi nella sua nuova Sustainable Deposit Solution, lanciata all’inizio di quest’anno. Ciò consentirà a Ryanair di investire la liquidità in eccesso per supportare diversi progetti di finanziamento sostenibile nel portafoglio di Citi, come energia rinnovabile, conservazione dell’acqua, assistenza sanitaria e istruzione nei mercati emergenti. L’iniziativa sostiene l’agenda di sostenibilità di Ryanair. I fondi investiti sono assegnati per finanziare o rifinanziare attività in un portafoglio di progetti ammissibili di finanza verde e/o di finanza sociale, sulla base dei criteri stabiliti nei Citi Green Bond Framework, Social Finance Framework and Social Bond for Affordable Housing Framework. Il direttore della sostenibilità di Ryanair, Thomas Fowler, ha dichiarato: “Ryanair è orgogliosa di essere leader nel settore dell’aviazione sostenibile in Europa, il che è ulteriormente dimostrato dalla nostra partnership con Citi per depositare fondi nella loro nuova soluzione di deposito sostenibile. Questo non solo ci aiuterà a gestire le nostre finanze in modo più sostenibile, ma guiderà ulteriormente la nostra agenda di sostenibilità nel suo insieme, poiché sosteniamo diversi progetti di sostenibilità in tutto il portafoglio di Citi, dalla conservazione dell’acqua agli alloggi a prezzi accessibili e oltre”.

EUROWINGS REGISTRA UNA INVERSIONE DI TENDENZA NEI VIAGGI D’AFFARI – La domanda di viaggi d’affari sta aumentando notevolmente: rispetto all’anno precedente, le prenotazioni presso Eurowings sono aumentate del 60% a novembre. “Rispetto ai mesi estivi, le prenotazioni attuali sono addirittura il doppio. Le attuali rotte principali di Eurowings includono, ad esempio, i collegamenti europei da Dusseldorf a Milano e Vienna, da Amburgo a Londra e da Stoccarda a Budapest. Tra le rotte domestiche tedesche, i collegamenti da Berlino a Colonia, da Dusseldorf a Berlino, da Stoccarda a Berlino e da Amburgo a Stoccarda sono molto più avanti. Ciò evidenzia un’inversione di tendenza: per la prima volta dall’inizio della pandemia Covid, Eurowings non registra più un calo della domanda verso il semestre invernale, anzi: c’è una ripresa delle cifre di prenotazione nel segmento dei viaggi d’affari”, afferma Eurowings. “Vediamo una dinamica crescente nei viaggi d’affari in tutti i settori. I viaggi sono attualmente in aumento in quasi tutti i settori, anche perché la domanda repressa di incontri faccia a faccia è molto alta”, afferma il CEO di Eurowings, Jens Bischof. Eurowings è leader di mercato negli aeroporti di Colonia/Bonn, Dusseldorf, Amburgo e Stoccarda e, sulla base dei suoi dati, è in grado di ottenere una panoramica rappresentativa di come si stanno sviluppando i viaggi d’affari in Germania. La ripresa è particolarmente evidente nelle principali sedi fieristiche tedesche di Colonia, Dusseldorf, Amburgo e Stoccarda, che sono anche le basi più grandi di Eurowings. Ad esempio, circa i due terzi di tutti gli eventi globali del settore si svolgono in Germania e quattro dei dieci centri espositivi più grandi del mondo si trovano in Germania. I viaggiatori aerei approfittano degli attraenti orari non di punta per arrivare da Birmingham, Ginevra, Lione, Praga, Salisburgo o Stoccolma, ad esempio. Anche il traffico aereo sta beneficiando di un significativo allentamento della situazione negli aeroporti tedeschi. Eurowings finora ha volato con un tasso di affidabilità del 99,5% a novembre, una cifra elevata riconosciuta nel settore.

UNITED DIVENTA LA PRIMA U.S. AIRLINE A INVESTIRE IN UNA BIORAFFINERIA – United Airlines Ventures (UAV) ha annunciato un investimento strategico in NEXT Renewable Fuels (NEXT), che sta consentendo una raffineria di biocarburanti di punta a Port Westward, Oregon, con produzione prevista a partire da 2026. NEXT è una società con sede a Houston che sviluppa la bioraffineria che, a piena produzione, potrebbe produrre fino a 50.000 barili al giorno di carburante per aviazione sostenibile (SAF), diesel rinnovabile e altri carburanti rinnovabili. UAV potrebbe investire fino a $37,5 milioni in NEXT, a condizione che la società raggiunga determinati obiettivi cardine. “In questo momento, uno dei maggiori ostacoli all’aumento dell’offerta e alla riduzione dei costi del carburante sostenibile è che non disponiamo dell’infrastruttura per trasportarlo in modo efficiente, ma la posizione strategica e le risorse di NEXT risolvono questo problema e forniscono un modello per le strutture future che devono essere costruiti”, ha affermato Michael Leskinen, presidente di United Airline Ventures. “Riteniamo che questo investimento non solo rafforzerà le ambizioni di NEXT e creerà soluzioni a breve termine per espandere la nostra fornitura di SAF, ma dimostrerà ulteriormente il nostro impegno verso la produzione di SAF nella scala necessaria per decarbonizzare l’industria aeronautica”. L’annuncio segna il quinto investimento tecnologico relativo ai SAF di UAV e il suo primo investimento diretto in una bioraffineria. Lanciata nel 2021, UAV è un fondo di iniziative incentrato sulla sostenibilità unico nel suo genere che si rivolge a startup, tecnologie e concetti che integreranno l’obiettivo United di zero emissioni nette entro il 2050, senza fare affidamento sulle tradizionali compensazioni di carbonio.

AIR ASTANA FIRMA UN ACCORDO DI LEASING PER 3 BOEING 787-9 DREAMLINER – Air Astana ha firmato un contratto con Air Lease Corporation per il leasing a lungo termine di tre nuovi Boeing 787-9 Dreamliner. Gli aeromobili in locazione arriveranno dalla prima metà del 2025. Peter Foster, Presidente e Chief Executive Officer di Air Astana ha commentato: “Il Boeing 787-9 è un importante aeromobile per la modernizzazione della flotta, ora che stiamo espandendo le nostre rotte e ci stiamo focalizzando sull’esperienza dei passeggeri. Il Dreamliner offre efficienza nei consumi e flessibilità, soluzioni che aiuternanno le crescenti operazioni legate alla gestione e al mantenimento della flotta”. Steven Udvar-Házy, Executive Chairman di Air Lease Corporation ha aggiunto: “Siamo lieti di annunciare oggi questo contratto di leasing con Air Astana per 3 nuovi Boeing 787-9. Questi aeromobili miglioreranno notevolmente le capacità di network sul lungo raggio e il confort dei passeggeri, ora che la compagnia sta espandendo le sue rotte internazionali dal Kazakistan”. Dall’inizio dell’anno, Air Astana ha aggiunto due nuovi A321LR alla propria flotta con un ulteriore aeromobile in consegna dei prossimi mesi. Anche la LCC di Air Astana, FlyArystan, ha aggiunto due nuovi Airbus alla sua flotta con altri due programmati per la fine dell’anno.

ACCORDO TRA LOCKHEED MARTIN E MICROSOFT – Lockheed Martin e Microsoft annunciano un accordo su Classified Cloud, Advanced Technologies per il Department of Defense. L’accordo rivoluzionario coprirà quattro aree critiche per il DOD: Innovazioni cloud classificate; Intelligenza artificiale/Machine Learning (AI/ML); Programmi 5G.MIL®; Trasformazione digitale. Yvonne Hodge, vicepresidente senior, Enterprise Business and Digital Transformation e chief information officer, Lockheed Martin: “Attraverso questo accordo storico, Lockheed Martin e Microsoft stanno aprendo un nuovo percorso nelle classified cloud, artificial intelligence and 5G.MIL® capabilities per il Department of Defense. Stiamo creando soluzioni di sicurezza del 21° secolo più veloci, più sicure e più convenienti che infondono esperienze coinvolgenti e altre tecnologie avanzate nei sistemi di difesa. Siamo fiduciosi che questa combinazione senza rivali daiuterà a mantenere i nostri clienti a stare al passo con nuove minacce e sfide”.

AIR FRANCE-KLM LANCIA UN OFFERTA BOND CONVERTIBILI PER 300 MILIONI DI EURO – Air France-KLM S.A. ha annunciato il lancio di un’offerta di undated deeply subordinated unsecured bonds convertibili in nuove azioni e/o scambiabili con azioni esistenti, per un importo nominale di circa 300 milioni di euro. CMA CGM ha manifestato l’intenzione di partecipare al collocamento pro quota alla sua attuale partecipazione del 9,0%. I proventi netti dell’offerta saranno interamente destinati al rimborso dei perpetual bonds detenuti dallo Stato francese, rilasciati nell’aprile 2021.

AIR CANADA RICONOSCIUTA DA FORBES COME ‘WORLD’S BEST EMPLOYERS 2022’ – Air Canada è stata recentemente riconosciuta da Forbes come uno dei ‘World’s Best Employers 2022’ e come azienda che offre eccellenti opportunità di lavoro a livello locale e internazionale. “In qualità di vettore globale, crediamo che la creazione di una cultura del posto di lavoro che supporti la realizzazione, la crescita e lo sviluppo dei dipendenti ci aiuti ad attrarre e trattenere i migliori talenti in Canada e nel mondo. Air Canada continua ad assumere in varie posizioni mentre attua il suo piano strategico per il ripristino del network internazionale, dei prodotti e dei servizi, e siamo entusiasti di essere riconosciuti da Forbes come uno dei migliori datori di lavoro al mondo per il terzo anno consecutivo”, ha dichiarato Arielle Meloul-Wechsler, Executive Vice President, Chief Human Resources Officer and Public Affairs.

EMIRATES SI PREPARA A DUBAI 7S – Per dare impulso alla proposta di Dubai come luogo ideale per questa stagione invernale, circa 5.500 atleti provenienti da 32 paesi arriveranno presto per competere in 28 tornei su invito di Emirates Dubai 7s durante l’UAE national day weekend a partire dal 1° dicembre. Emirates è stato un fermo sostenitore di Dubai 7s sin dai suoi inizi, ed oggi è diventato il momento clou del calendario degli eventi di Dubai e il più grande e popolare raduno sportivo e sociale tra le centinaia di altri eventi ospitati negli Emirati Arabi Uniti ogni anno. Oltre 420 squadre giocheranno in competizioni che spaziano dal rugby a 7, al cricket, al netball e all’ultima aggiunta del festival annuale, una competizione di fitness, WODON3, pensata sia per gli atleti d’élite che per quelli dilettanti. La HSBC World Rugby Sevens Series di solito dà il via alla sua stagione all’Emirates Dubai 7s. Sul fronte del cricket, l’Emirates Dubai 7 ospiterà squadre che si sfideranno nell’Open Competitive & Open Social, nonché nei tornei a inviti della Emirates Aviation Cup. Fuori dal campo, l’Emirates Dubai 7s offre una serie di attrazioni musicali. L’Emirates Dubai 7s è cresciuto con il supporto continuo della compagnia aerea fino a diventare un evento importante nel circuito HSBC World Rugby Sevens Series.

RYANAIR: POSTI AGGIUNTIVI PER LE PARTITE DI CHAMPIONS LEAGUE & EUROPA LEAGUE LA PROSSIMA PRIMAVERA – Ryanair ha aggiunto molti posti extra per i tifosi di calcio in trasferta per le partite di Champions League & Europa League la prossima primavera. Per soddisfare la domanda crescente, Ryanair ha aggiunto posti in più per i tifosi nel Regno Unito, Irlanda, Spagna, Italia, Germania e Portogallo, disponibili ora sul sito Ryanair.com. Dara Brady, direttore marketing di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di aggiungere tantissimi posti extra per le partite di Champions League e Europa League a Febbraio/Marzo dell’anno prossimo, dal momento in cui i tifosi pianificano di viaggiare per guardare le loro squadre giocare a Londra, Barcellona, Liverpool, Manchester, Madrid e Milano. I posti si stanno esaurendo velocemente quindi invitiamo i tifosi a collegarsi su Ryanair.com e prenotare adesso per non perdersi quest’opportunità”.

SITA: CON LE TECNOLOGIE IL SETTORE DELL’AVIAZIONE E’ PRONTO ALLA SVOLTA GREEN – Per raggiungere l’obiettivo di emissioni di carbonio net-zero entro il 2050, l’intero settore del trasporto aereo dovrà digitalizzarsi e adottare sempre più soluzioni tecnologiche che permettano a tutti gli operatori di monitorare, ottimizzare il consumo delle risorse e ridurre non solo le emissioni di CO2 ma anche le spese, che con l’inflazione sono sempre più ingenti. Questo il quadro ritratto da SITA, il fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, che ha individuato i prossimi passi del settore verso la sostenibilità. Secondo i dati di EUROCONTROL, che nel 2016 ha analizzato 17 aeroporti europei che hanno utilizzato soluzioni di A-CDM (Airport Collaborative Decision Making) per migliorare la gestione del traffico aereo e delle piste, la tecnologia ha consentito ai 17 scali di evitare 102.700 tonnellate di CO2 l’anno (pari alle emissioni annuali prodotte da quasi 17 mila italiani), risparmiando 26,6 milioni di euro di carburante e 2,2 milioni di minuti di rullaggio dei velivoli. Come sottolinea il report Waypoint 2050, non sorprende, infatti, che la piena attuazione dell’A-CDM, venga considerata come una delle principali soluzioni possibili per la riduzione delle emissioni di questo decennio. In un contesto in cui il cambiamento climatico la fa da padrone diventa essenziale anche riuscire a monitorare e prevedere eventi atmosferici, per essere in grado di aumentare la sicurezza, limitare le emissioni e abbassare i costi. SITA stima che l’ausilio di soluzioni IT che consentano di valutare i fenomeni meteorologici e dare una visione in tempo reale dei rischi permette alle compagnie aeree di risparmiare oltre 600.000 euro per ogni incidente collegato a fattori metereologici che viene evitato. Sono numerosi gli operatori di tutto il mondo che scelgono SITA per migliorare le operazioni e diminuire il loro impatto ambientale.

STAR ALLIANCE E HSBC AUSTRALIA LOANCIANO UNA CARTA DI CREDITO – HSBC Australia e Star Alliance, la più grande alleanza di compagnie aeree del mondo, hanno annunciato oggi il lancio della carta di credito HSBC Star Alliance in Australia, offrendo ai clienti una scelta più ampia quando guadagnano e utilizzano i loro punti. I clienti australiani possono guadagnare punti Star Alliance sui loro acquisti giornalieri idonei con carta di credito che possono essere convertiti in miglia/punti nei programmi frequent flyer dei vettori membri di Star Alliance partecipanti. La carta è la prima carta di credito al mondo creata con un’alleanza di compagnie aeree e sarà emessa esclusivamente su Visa credit. Riunisce sette launch Star Alliance carriers su un’unica piattaforma di carte di credito. Jeffrey Goh, CEO di Star Alliance, ha dichiarato: “Star Alliance è lieta di lanciare questo primo prodotto fedeltà del settore insieme a HSBC e Visa. Questo è molto coerente con una strategia chiave di Star Alliance che è quella di offrire una proposta di fidelizzazione”. Al momento del lancio, le compagnie aeree associate partecipanti e i rispettivi programmi frequent flyer sono: Air Canada – Aeroplan®, Air New Zealand – Airpoints™, EVA Air – Infinity MileageLands, Singapore Airlines – KrisFlyer, South African Airways – SAA Voyager, THAI – Royal Orchid Plus e United – MileagePlus®.

IBERIA: LA NAZIONALE SPAGNOLA VOLA AD AMMAN PER I MONDIALI IN QATAR – La squadra di calcio spagnola ha volato ieri su un aereo Iberia, volo IB2810, diretto ad Amman, prima tappa dei Mondiali di calcio 2022, dove giovedì prossimo, 17 giugno, giocherà un’amichevole contro la squadra giordana. L’aereo, un A350, il più moderno della flotta iberica, registrazione EC-NIS, battezzato con il nome “Talent on board”, è decollato dall’aeroporto Adolfo Suárez-Madrid Barajas alle 15:17, con atterraggio nella capitale giordana alle 19:30 (ora locale).

ANA: MODIFICHE ALLO SCHEDULE INTERNAZIONALE – All Nippon Airways (ANA) sta aggiornando il suo schedule internazionale e ha annunciato il suo nuovo piano dal 26 novembre 2022 al 25 marzo 2023. ANA continuerà a monitorare la fattibilità dei viaggi, nonché le tendenze della domanda, e continuerà ad aggiungere voli in caso di ulteriore aumento della domanda. ANA si impegna a mantenere gli standard e i protocolli stabiliti con “ANA Care Promise”, la sua iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aeromobili. Per info: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/coronavirus. Inoltre, ANA ha annunciato che ANA NEO ha attivato uno sforzo di collaborazione con Hokkaido per la promozione dell’isola nel nuovo metaverso di viaggio ANA GranWhale. Come parte dell’esperienza ANA GranWhale, alcune aree di Hokkaido saranno costruite digitalmente per mostrare la sua natura, il cibo e la cultura. Questo sforzo si concentrerà sulla promozione del turismo a Hokkaido e gioverà alla rivitalizzazione di varie regioni della Prefettura, consentendo ai visitatori per la prima volta di sperimentare online i benefici e la bellezza.