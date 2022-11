Lo Space Launch System Core Stage di Boeing lancia la prima NASA Artemis Mission

Il NASA Space Launch System rocket, spinto dal Boeing-built core stage, è decollato alle 1:47 ET dal Kennedy Space Center. Dopo otto minuti e mezzo di volo, lo stadio centrale ha completato la sua missione e si è separato dallo stadio superiore del razzo, inviando l’Orion spacecraft della NASA nel suo primo viaggio intorno alla Luna, per l’uncrewed Artemis I flight test.

“Questo paese ha ora una super-heavy lift launch capability per la prima volta in 50 anni”, ha affermato Jim Chilton, senior vice president of Boeing’s Space and Launch division. “Questo test flight è stato una dimostrazione dell’innovazione ingegneristica e siamo pronti a supportare la NASA e i suoi partner internazionali nel riportare gli esseri umani nell’esplorazione dello spazio profondo”.

Durante la missione, il core stage ha dimostrato diverse funzioni importanti, tra cui l’alimentazione di entrambi i serbatoi, l’attivazione del sistema idraulico, l’accensione dei motori, l’esecuzione dei thrust vector control programs in flight, l’esaurimento dei fuel tanks, lo spegnimento dei motori e la corretta separazione.

“È stato un lancio assolutamente meraviglioso, dal punto di vista visivo e tecnico”, ha affermato John Shannon, vice president and program manager of Boeing’s SLS program. “Questo razzo controlla forze incredibili mentre sfreccia nell’atmosfera. Ha eseguito la missione come l’avevamo progettata, ringraziamo il nostro team e i nostri partner per tutto il loro duro lavoro nel rendere questo primo lancio un successo”.

“Il core stage del razzo di 212 piedi (quasi 65 metri) è composto da un serbatoio di ossigeno liquido da 196.000 galloni, un serbatoio di idrogeno liquido da 537.000 galloni, insieme a una intertank section che unisce i due fuel reservoirs, un forward skirt che si collega allo stadio superiore e una engine section con quattro motori RS-25 che si combinano per 2,2 milioni di libbre di spinta. Un team Boeing produce il core stage presso la NASA’s Michoud Assembly Facility in New Orleans, Louisiana, e utilizza componenti realizzati da oltre 430 fornitori negli Stati Uniti.

Il team Boeing sta preparando le prossime tappe per i rispettivi voli. Il Core Stage-2, o CS-2, lancerà il primo equipaggio del programma Artemis e si trova nell’area di assemblaggio finale a Michoud. CS-3 si prepara a lanciare il primo atterraggio lunare con equipaggio dall’Apollo, che includerà la prima donna e la prima persona di colore. Quella fase, così come CS-4, sono già operative a Michoud. Inoltre, lo structural test article di un upper stage più nuovo e più potente, noto come Exploration Upper Stage, è in fase di fabbricazione”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)