Vueling ha un nuovo menu a bordo con proposte vegetariane, vegane e senza glutine

Vueling, compagnia aerea parte del gruppo IAG, mantiene il suo impegno nel fornire ai suoi passeggeri la migliore esperienza di volo possibile, senza dimenticare alcun dettaglio come la proposta food a bordo. Per questo, la compagnia aerea low cost spagnola ha recentemente ampliato il catalogo Shop On Board, introducendo un nuovo e aggiornato menu per la stagione invernale 2022/2023 con una vasta gamma di proposte vegane, vegetariane e senza glutine.

“Il menu rinnovato, con diverse opzioni gluten-free, risponde perfettamente e con gusto alle necessità di chi soffre di celiachia: le nuove proposte senza glutine comprendono birra, mandorle, noodles di pollo, caramelle gommose, brownies al cioccolato, mini fuet con grissini e tortillas con cipolle. Anche le patatine fritte, sia classiche che con aceto balsamico, e i popcorn sono uno snack ideale per chi deve seguire un’alimentazione senza glutine. Chi preferisce il dolce, potrà invece deliziarsi con dei buonissimi cookies con arancia, mandorle e cardamomo.

Ai passeggeri vegani e vegetariani la compagnia aerea propone la Vegan Box, con tapenade di olive nere, hummus, grissini e noci pecan caramellate. Le opzioni vegetariane sono diverse, ma la più golosa è sicuramente la piadina con salsa maionese Cajun, riso bianco, fagioli rossi, mais, cavolo rosso e formaggio cheddar. Deliziosi anche la tortilla con patate e cipolle, la pasta con pomodoro e basilico e il muffin con uova e formaggio”, afferma Vueling.

“In più, Vueling aggiunge al nuovo menu altri due prodotti esclusivi: il vino rosso Ramón Bilbao D.O. Rioja e un dolcissimo banana-bread. Il catalogo Vueling diventa più ricco non solo per la proposta food – sono ben 12 le aggiunte – ma aumentano anche i prodotti shopping. Il nuovo catalogo Shop On Board raggiunge ben 28 pagine da sfogliare per scoprire tutte le proposte della compagnia. Numerose le fragranze, gli accessori e i prodotti beauty che si possono acquistare comodamente seduti durante il viaggio.

Oltre a proporre un’offerta ancora più vasta e completa di prodotti food e non, Vueling offre ai passeggeri la possibilità di fare una donazione a Save The Children con ogni acquisto effettuato a bordo. Le donazioni andranno a favore del fondo di emergenza globale delle ONG, che lotta per salvare la vita di migliaia di bambini.

Tutto questo fa parte delle ultime iniziative che la compagnia aerea adotta a favore di una sostenibilità a 360°, oltre a quella ambientale come l’introduzione di materiali eco-compatibili nel suo packaging di cabina o le nuove norme per ridurre l’uso di imballaggi monouso a bordo. A tal fine, Vueling ha eliminato con successo l’uso di oltre 1.276 tonnellate di plastica nel 2021 e un totale di 443 tonnellate nel 2022″, conclude Vueling.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)