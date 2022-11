Etihad Airways e World Energy collaborano per dimostrare il futuro dell’aviazione net-zero con il Book & Claim

Etihad Airways e World Energy hanno annunciato oggi la firma di uno storico Memorandum of Understanding ( MoU) per stabilire una partnership strategica a lungo termine per decarbonizzare i voli attraverso riduzioni delle emissioni all’interno del settore. Etihad è la prima compagnia aerea commerciale a partecipare al servizio recentemente lanciato da World Energy per airline and corporate climate leaders che intraprendono azioni concrete per raggiungere gli obiettivi net-zero.

“Stiamo assumendo impegni a lungo termine con i leader per decarbonizzare i trasporti”, ha affermato Gene Gebolys, CEO di World Energy. “Il nostro lavoro con Etihad è strategico e radicato nello scopo. Promuoverà l’innovazione e la responsabilità in modo da poter scalare i carburanti sostenibili e apportare una riduzione reale e di impatto verso la decarbonizzazione efficace dell’aviazione”.

L’annuncio arriva sulla scia del primo volo net-zero utilizzando Sustainable Aviation Fuel (SAF) tramite un sistema Book & Claim. Ciò si ottiene dislocando circa 26.000 galloni di petroleum-based jet fuel attraverso l’uso di net-zero equivalent gallons di SAF World Energy al Los Angeles Inernational Airport (LAX). Il risultato è stata l’eliminazione di circa 250 tonnellate di carbonio relative al regolare volo Etihad da Washington Dulles ad Abu Dhabi durante la COP27.

Mariam Alqubaisi, Head of Sustainability & Business Excellence, Etihad Airways, ha dichiarato: “Il nostro volo NetZero ha dimostrato che il Book & Claim è l’unico percorso fattibile per l’aviazione commerciale net-zero utilizzando la tecnologia attuale ed è il quadro di transizione necessario fino a che la fornitura di carburante per aviazione sostenibile raggiungerà la sua maturità e disponibilità. L’aviazione commerciale net-zero è possibile, ma dobbiamo essere onesti come industria e dire che attualmente ci sono sfide logistiche significative per l’utilizzo dei SAF. Ci impegniamo a utilizzare l’attuale SAF sui nostri voli dagli Stati Uniti e in tutto il mondo quando possiamo garantire una fornitura sostenibile ed efficiente negli aeroporti che serviamo”.

Il Book & Claim MOU tra Etihad e World Energy stabilisce l’accordo in sospeso tra le due società, che è il primo contratto a lungo termine nel suo genere per fornire a una compagnia aerea gli environmental attributes associati al SAF prodotto a Los Angeles, California.

World Energy, in collaborazione con i partner logistici, consegnerà SAF fisico a LAX, che sostituirà il combustibile fossile convenzionale richiesto dagli aerei che volano fuori dall’aeroporto. Etihad riceverà le riduzioni delle emissioni sotto forma di certificati SAF (SAFc) una volta che World Energy avrà miscelato il SAF e avrà ottenuto la certificazione “drop-in” ASTM certification. Etihad a sua volta potrà includere i propri clienti nei certificati, che consentiranno a tali clienti di mitigare le emissioni legate ai voli business. Sia la consegna fisica del SAF che il trasferimento della proprietà dei SAFc saranno verificati in modo indipendente da un revisore.

Il sistema Book & Claim è un metodo efficiente per ottenere riduzioni delle emissioni di carbonio nel settore dell’aviazione e compiere progressi significativi verso il raggiungimento degli obiettivi climatici. RSB (Roundtable on Sustainable Biomaterials), l’organizzazione che ha istituito questo sistema, sta lavorando con Etihad e World Energy per includere questo volo come parte del test RSB Book & Claim Manual come official “pilot”. Tutte le azioni saranno conformi alla bozza di guida RSB, che include la verifica di terze parti. Tutte le parti vedono Book & Claim come una soluzione necessaria per sbloccare i clienti finali aziendali che sono disposti a impegnare le risorse e far crescere la domanda per il SAF, al di là di ciò che le compagnie aeree da sole possono sostenere finanziariamente. Il SAF è già riconosciuto dalla Science Based Target Initiative (SBTi) come valida azione di mitigazione delle emissioni del trasporto aereo. Il sistema Book & Claim di RSB contribuirà a dimostrare che l’acquisto del SAF tramite Book & Claim può essere effettuato in modo solido e credibile, accelerando in modo significativo lo spostamento dei combustibili fossili e la decarbonizzazione del settore.

Il NetZero flight è l’ultimo di una serie di test “EcoFlight” da quando Etihad ha lanciato il suo programma Greenliner nel 2020, ognuno testando e dimostrando una serie di concetti.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)