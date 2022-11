Airbus investe in Carbon Engineering Ltd per supportare la direct air carbon capture

Airbus investe in Carbon Engineering Ltd., Canadian-based climate solutions company, che gestisce la più grande Direct Air Carbon Capture (DACC) Research & Development facility al mondo.

L’investimento contribuirà a finanziare parte delle avanzate direct air capture R&D technologies di Carbon Engineering presso l’Innovation Center dell’azienda a Squamish, B.C., Canada.

“La tecnologia Direct Air Capture di Carbon Engineering fornisce una soluzione scalabile e conveniente per decarbonizzare l’aviazione”, ha affermato Daniel Friedmann, CEO di Carbon Engineering. “Siamo grati ad Airbus per aver agito e aver continuato ad aprire la strada aiutando ad accelerare le soluzioni per il settore e per il clima”.

“Siamo orgogliosi di investire in Carbon Engineering, riaffermando il nostro impegno per l’uso della direct air carbon capture come duplice soluzione per la decarbonizzazione dell’industria aeronautica”, ha affermato Karine Guenan, VP ZEROe Ecosystem, Airbus.

“DACC è una tecnologia ad alto potenziale che prevede la cattura delle emissioni di CO2 direttamente dall’aria utilizzando ventilatori ad alta potenza. Una volta rimossa dall’aria, la CO2 può essere utilizzata per produrre power-to-liquid Sustainable Aviation Fuel (SAF), drop-in compatible con gli aerei di oggi.

Poiché l’industria aeronautica non è in grado di catturare alla fonte tutte le emissioni di CO2 rilasciate nell’atmosfera, la CO2 atmosferica catturata può anche essere immagazzinata in modo sicuro e permanente in serbatoi geologici. Quest’ultima soluzione di rimozione del carbonio consentirebbe al settore di estrarre la quantità equivalente di emissioni dalle sue operazioni direttamente dall’aria, controbilanciando così le emissioni residue”, afferma Airbus.

“L’investimento in Carbon Engineering è una parte fondamentale della strategia climatica globale di Airbus, che incoraggia lo sviluppo e l’implementazione della direct air capture technology, tra una serie di percorsi tecnologici a sostegno delle ambizioni di decarbonizzazione dell’industria aeronautica. La transazione è anche un elemento chiave della strategia di Airbus per accrescere il proprio contributo all’economia canadese. Airbus sostiene la ‘Clean Technology Key Industrial Capability’ recentemente lanciata in Canada, nell’ambito della politica sui vantaggi industriali e tecnologici”, afferma Airbus.

