Abu Dhabi Grand Prix al via con il sorvolo di Etihad Airways e del team Al Fursan

Il 14° Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix si aprirà domenica con il tradizionale sorvolo sulla starting grid a Yas Marina Circuit.

“Etihad Airways unirà le forze con l’aerobatic team Al Fursan per stupire la folla mentre l’entusiasmo sale per l’ultima gara del Formula 1 racing calendar.

Il passaggio di Etihad e Al Fursan aggiunge un’esperienza unica e un altro livello di intrattenimento a un programma già fitto per il fine settimana del Gran Premio. Il display è un evento speciale che sarà apprezzato da oltre 85.000 fan dal vivo allo Yas Marina Circuit, con milioni di spettatori in tutto il mondo.

Il capitano Mohammed Al Tamimi di Etihad Airways comanderà il volo EY9110 durante il sorvolo del rettilineo di arrivo del circuito a soli 600 piedi di altitudine. Il Boeing 787-9, caratterizzato da una Formula 1 themed livery, sarà affiancato da sette velivoli della pattuglia acrobatica Al Fursan degli Emirati Arabi Uniti.

Il team acrobatico volerà all’unisono, con scie di fumo rosso, verde e nero che rappresentano la bandiera nazionale degli Emirati Arabi Uniti. Eseguiranno una DNA manoeuvre, chiamata così in quanto rappresenta il modello della struttura molecolare del DNA nel cielo”, afferma Etihad Airways.

Commentando l’esperienza, il Capitano Al Tamimi ha dichiarato: “In qualità di Capitano degli Emirati sono orgoglioso e privilegiato di rappresentare i miei colleghi, Etihad Airways e il mio Paese in un evento così importante. Siamo entusiasti che milioni di persone in tutto il mondo ci guarderanno volare, ma ovviamente ciò significa che la pressione è su di noi per ottenere tempismo e allineamento perfetti”.

“Il Capitano Al Tamimi sarà supportato nel cockpit del Dreamliner dal Capitano Abdulla Saleh, con il Capitano Mimmo Catalano responsabile del cronometraggio di precisione e il Capitano Driss Moussaoui responsabile delle comunicazioni con il team Al Fursan e del controllo del traffico aereo. Ogni membro del team è pilota Etihad da oltre 17 anni.

Decolleranno dall’Abu Dhabi International Airport e hanno creato un holding pattern in preparazione dell’ingresso dell’Al Fursan team nella formazione. A 10 minuti dal sorvolo, il team Al Fursan si unirà all’aereo Etihad, prepararando la rotta di volo sopra Abu Dhabi verso Yas Island e il circuito di Yas Marina.

Il tempismo preciso è fondamentale in quanto il sorvolo deve avvenire nel momento esatto in cui termina l’inno nazionale degli Emirati Arabi Uniti, pochi istanti prima dell’inizio della gara. Il capitano Mimmo Catalano, responsabile del cronometraggio preciso, deve controllare la velocità del vento e le condizioni meteorologiche del giorno per assicurare il tempismo perfetto.

I partecipanti alla gara avranno anche la possibilità di visitare l’Etihad Airways activation presso la tribuna principale, dove ci sarà intrattenimento per i visitatori di tutte le età. Gli adulti possono anche cimentarsi con un aereo nei simulatori di volo”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)