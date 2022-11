Breitling lancia il nuovo orologio Navitimer in esclusiva per SWISS

Swiss International Air Lines (SWISS) offre ora ai suoi ospiti in volo l’opportunità di acquistare il nuovo orologio da polso Breitling Navitimer B01 SWISS Limited Edition. Il lancio del nuovo modello di orologio Breitling coincide sia con il 70° anniversario del primo iconico cronografo Navitimer dell’azienda, sia con il 20° compleanno di SWISS.

Il nuovo modello, che viene prodotto in un’edizione limitata di 700 pezzi ed è disponibile esclusivamente su selezionate rotte a lungo raggio di SWISS, è stato svelato congiuntamente giovedì mattina dal CEO di SWISS, Dieter Vranckx e dal CEO di Breitling, Georges Kern. Il classico Breitling Navitimer aviator watch si è rivelato estremamente popolare sin dal lancio del suo modello iniziale nel 1952.

“SWISS e Breitling condividono gli stessi valori”, afferma il CEO di SWISS, Dieter Vranckx. “I nostri brand sono entrambi sinonimo di massima qualità ed entrambi ci concentriamo sui dettagli. Il nuovo Navitimer SWISS Limited Edition incarna in modo eccellente tutte queste caratteristiche. E sono lieto che, per celebrare il nostro 20° anniversario, possiamo offrirlo esclusivamente ai nostri ospiti SWISS in volo”.

Il CEO di Breitling, Georges Kern, è altrettanto soddisfatto: “Con la nostra nuova SWISS Limited Edition non celebriamo solo il 70° compleanno del nostro Navitimer: continuiamo anche la nostra partnership di lunga data con SWISS. Le nostre comuni radici svizzere e la nostra passione per l’aviazione ci uniscono da anni. L’ultima versione di questo iconico orologio segna un’ulteriore pietra miliare nella nostra collaborazione”.

“Il nuovo Breitling Navitimer B01 SWISS Limited Edition incorpora i tipici dettagli di design dell’iconico cronografo Navitimer, ma è anche unico nel suo genere. L’elegante quadrante antracite con black chronograph counters è abilmente accentato da elementi rossi che richiamano il rosso caratteristico di SWISS. Sulla lancetta centrale dei secondi compare anche un piccolo aeroplano. Il retro dell’orologio reca un’incisione del logo SWISS e la scritta “ONE OF 700”, per confermare il suo status di edizione limitata. Il fondello aperto trae ispirazione dal motore di un Boeing 777-300ER“, afferma SWISS.

“SWISS e Breitling sono partner ufficiali dal 2016, legati dalla passione per l’aviazione e da un impegno senza compromessi per la qualità e la precisione. All’inizio di quest’anno i partner hanno intensificato la loro collaborazione nel campo della sostenibilità. Breitling ora acquista Sustainable Aviation Fuel (SAF) per i viaggi di lavoro di tutti i suoi dipendenti sui voli SWISS. Ciò rende Breitling il primo SWISS corporate customer a impegnarsi a utilizzare SAF per tutti i viaggi di lavoro. In tal modo, l’azienda ha ridotto dell’80% le emissioni di anidride carbonica generate da tali attività di viaggio. Breitling compensa anche le restanti emissioni di CO2 derivanti da tali viaggi attraverso investimenti in progetti di protezione del clima di alta qualità. Impegnandosi a utilizzare il SAF, Breitling non solo riduce significativamente la propria impronta di carbonio, ma fornisce anche un contributo fondamentale alla promozione di viaggi aerei sostenibili”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)