Silk Way West Airlines firma ordine per i motori GE9X e GE90

Silk Way West Airlines ha annunciato un ordine per un totale combinato di 16 motori GE9X e GE90, per equipaggiare la sua flotta di aerei Boeing 777 a lungo raggio.

Silk Way West ha recentemente annunciato l’acquisto di Boeing 777-8 Freighter (leggi anche qui) con motori GE9X e Boeing 777 Freighter con motori GE90 per aggiornare la sua flotta cargo. L’engine order comprende cinque motori GE9X e 11 motori GE90.

“Siamo lieti di continuare una collaborazione di successo e di lunga durata con GE Aerospace”, ha affermato Zaur Akhundov, Presidente di Silk Way Group. “Questo accordo segna il rafforzamento della nostra relazione. Questo è un passo avanti verso un futuro più sostenibile. Riteniamo che questa estensione della partnership ci aiuterà a realizzare la nostra strategia a lungo termine di crescita sostenibile e impegni ambientali, consentendoci di migliorare continuamente i servizi forniti ai nostri preziosi clienti”.

“Il GE9X è il motore aeronautico più potente della storia e il motore GE più silenzioso mai prodotto (libbre di spinta per decibel). Il motore porterà fino al 10% di miglioramento in specific fuel consumption rispetto al GE90-115B. Come tutti i motori commerciali GE, sia il GE9X che il GE90 sono compatibili con qualsiasi sustainable aviation fuel approvato”, afferma GE Aerospace.

“Il motore GE9X offre una combinazione di potenza ed efficienza dei consumi che non ha eguali nella sua classe”, ha affermato Kathy MacKenzie, President of Commercial Programs for GE Aerospace. “Siamo orgogliosi di continuare a costruire il nostro rapporto con Silk Way West mentre continuano a modernizzare la loro flotta per le operazioni cargo”.

IHI Corporation, Safran Aircraft Engines, Safran Aero Boosters e MTU Aero Engines AG partecipano al GE9X engine program.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)