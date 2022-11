News Brevi – 18.11.2022

WIZZ AIR: SCATTA L’ORA DEL PINK FRIDAY – Wizz Air informa: “La settimana più scontata dell’anno è alle porte e Wizz Air ha deciso di regalare a tutti i suoi clienti un primo assaggio degli incredibili sconti che li attendono nei prossimi giorni annunciando a sorpresa un’imperdibile offerta per volare fino al 14 dicembre a prezzi vantaggiosissimi. Con il Pink Friday di Wizz Air, solo per oggi, tutti i passeggeri avranno la possibilità di usufruire di imperdibile 20% di sconto sul prezzo del biglietto per volare su una lista di voli selezionati in Italia e nel mondo. Ma c’è di più. Tutti i passeggeri potranno anche usufruire di un ulteriore 20% di sconto per l’acquisto di WIZZ Priority e godere delle comodità di alcuni dei servizi Wizz Air a un prezzo bassissimo. Le offerte sono già disponibili sul sito di Wizz Air e tramite l’app WIZZ. La Promozione 1 è valida il 18 novembre 2022, dalle 00:00 alle 23:59 CET. La Promozione 1 prevede uno sconto del 20%. Lo sconto del 20% si applica alla tariffa, costi amministrativi esclusi. Lo sconto del 20% è valido per alcuni voli disponibili su wizzair.com e tramite l’app mobile WIZZ durante il Periodo promozionale. Il periodo di viaggio è limitato, tutti i viaggi devono essere completati entro il 14 dicembre 2022. La Promozione 2 è valida il 18 novembre 2022, dalle 00:00 alle 23:59 CET. La Promozione 2 si riferisce al 20% di sconto per WIZZ Priority. Lo sconto del 20% si applica al servizio WIZZ Priority acquistato tramite wizzair.com o l’app mobile WIZZ unitamente alla tariffa Basic per volo e per passeggero. Lo sconto del 20% è valido su alcuni voli disponibili su wizzair.com e tramite l’app mobile WIZZ durante il Periodo promozionale. Il periodo di viaggio è limitato, tutti i viaggi devono essere completati entro il 14 dicembre 2022. La promozione non si applica alle prenotazioni di gruppo o alle prenotazioni acquistate con pacchetti WIZZ GO o WIZZ Plus”.

RYANAIR LANCIA LA PROMOZIONE DELLA CYBER WEEK – Ryanair oggi ha rivelato i dettagli della sua promozione Cyber Week, con un’offerta diversa ogni 24 ore a partire dalla mezzanotte di domenica 20 novembre su Ryanair.com. Dara Brady di Ryanair ha dichiarato: “Mentre il costo della vita e le pressioni inflazionistiche continuano a crescere in tutta Europa, Ryanair offre ai clienti fughe low-cost grazie alla nostra promozione Cyber Week, con entusiasmanti city-break, soggiorni pasquali per famiglie e fughe al caldo a partire da 19,99 euro. Se questo non fosse sufficiente, tutti i clienti iscritti alla mailing list Ryanair riceveranno automaticamente offerte esclusive direttamente nella loro casella di posta, quindi assicuratevi di controllare la posta e prenotare i vostri viaggi su Ryanair.com questa Cyber Week”.

LA COMPAGNIE LANCIA IL BLUE FRIDAY – La Compagnie informa: “In omaggio alla sua flotta blu e al fervido periodo di acquisti e sconti del Black Friday, La Compagnie propone la promozione “Blue Friday”, che offre ai viaggiatori una tariffa speciale di 1.200 euro per voli di andata e ritorno in business class da Milano a New York, acquistabili da venerdì 18 novembre a martedì 22 novembre 2022. La promozione “Blue Friday” offre tariffe imbattibili in classe business: i viaggiatori possono scegliere tra una selezione di voli disponibili tra il 1° dicembre 2022 e il 31 agosto 2023, comprese festività, ponti ed il periodo delle ferie estive; i biglietti sono limitati e soggetti a disponibilità. Il servizio de La Compagnie che collega senza scali la capitale mondiale della moda italiana a New York è stato inaugurato ad aprile 2022, ampliando il network europeo della compagnia e accogliendo i viaggiatori d’affari ed i turisti in cerca di un’esperienza di volo esclusiva. Indipendentemente dalla destinazione finale, i passeggeri possono contare su lounge e accesso prioritario prima del volo, nonché su un’esperienza di comfort esclusivo a bordo degli aeromobili A321neo de La Compagnie grazie a poltrone-letto completamente reclinabili, al Wi-Fi veloce, illimitato e gratuito, oltre ai rinfrescanti kit di cortesia, ai menu stagionali curati da chef italiani e francesi e a una selezione di vini biologici e champagne accuratamente scelti. Per approfittare della promozione “Blue Friday” de La Compagnie, visitare il sito LaCompagnie.com oppure contattare Discover the World al numero 0287213421. La promozione “Blue Friday” richiede l’acquisto immediato del biglietto e non è rimborsabile; le date di viaggio sono soggette a disponibilità. Tutte le tasse e le spese imposte dal vettore sono incluse. La Compagnie consente l’imbarco di due bagagli in stiva gratuiti da 32 kg ciascuno per passeggero; per ogni bagaglio aggiuntivo si applica la tariffa bagaglio”.

EMIRATES SI PREPARA AD UN PERIODO DI VIAGGIO INTENSO DA FINE NOVEMBRE A FINE DICEMBRE 2022 – Mentre la regione è impegnata con i visitatori invernali, gli eventi sportivi iconici, l’UAE National Day e le prossime festività natalizie, Emirates sta evidenziando un periodo di viaggio intenso sia per i viaggi in entrata che in uscita attraverso Dubai per il prossimo mese, consigliando ai passeggeri di arrivare in aeroporto 3 ore prima del volo, oltre a usufruire di molteplici servizi che migliorano il viaggio. Dal 19 novembre in poi Dubai inizierà a vedere un’impennata del traffico in entrata, compresi i visitatori per la miriade di eventi invernali, come quelli che parteciperanno al 2022 Abu Dhabi Grand Prix questo fine settimana, i viaggiatori diretti a Doha per le partite di calcio e quelli in arrivo per l’Emirates Dubai 7s, che accoglierà 5.500 atleti provenienti da 32 paesi. L’UAE National Day vedrà un alto livello di viaggi in uscita poiché i residenti negli Emirati Arabi Uniti si godranno il lungo weekend e, dal 16 dicembre in poi, Emirates si aspetta il picco stagionale per il periodo festivo. Oltre ad arrivare in aeroporto fino a 3 ore prima del volo, si consiglia ai passeggeri di usufruire delle opzioni di check-in digitale, delle home and remote check-in options, degli smart gates and handy luggage drop services. I passeggeri sono incoraggiati a scaricare l’app Emirates sul proprio telefono per avere a portata di mano tutti i dettagli del volo. Tutti i passeggeri possono effettuare il check-in online 48 ore prima del volo utilizzando l’opzione di check-in online su www.emirates.com. Un’opzione eccellente e gratuita, soprattutto per le famiglie che viaggiano con bambini, è lasciare i bagagli la sera prima del viaggio. I passeggeri in partenza da Dubai possono effettuare il check-in anticipato e lasciare i bagagli in aeroporto 24 ore prima della partenza o 12 ore prima della partenza se volano negli Stati Uniti o a Tel Aviv, quindi arrivare in aeroporto e procedere direttamente all’immigrazione. Emirates offre anche un servizio di check-in a domicilio a Dubai e Sharjah, gestito da DUBZ. Un’opzione facile e veloce una volta in aeroporto sono i chioschi per il check-in automatico. Per i clienti di First e Business Class in partenza da Dubai, lo Smart Tunnel del Dubai International Airport è una novità mondiale per il controllo passaporti, in cui i passeggeri attraversano semplicemente un tunnel e vengono autorizzati dalle autorità di immigrazione senza intervento umano o necessità di un timbro fisico sul passaporto.

CONDOR VOLA A JOHANNESBURG – Condor lancia il nuovo collegamento con Johannesburg, Sudafrica. Venerdì 4 Novembre il volo Condor DE2288 è decollato da Francoforte per atterrare, per la prima volta, all’aeroporto internazionale OR Tambo, a Johannesburg, lanciando ufficialmente i nuovi collegamenti settimanali. La compagnia aerea leisure tedesca, durante l’inverno, trasporterà i passeggeri direttamente da Francoforte nella metropoli sudafricana il lunedì e il venerdì. Comodi avvicinamenti dai principali aeroporti italiani sono disponibili grazie alla partnership con Lufthansa ed Air Dolomiti. Con la nuova destinazione nel programma dei voli invernali, Condor amplia il suo portafoglio in Sudafrica. Sarà nuovamente servita anche la popolare destinazione di Città del Capo, con voli diretti il martedì, il giovedì e il sabato.

AIR CANADA INVESTE IN CARBON ENGINEERING – Air Canada ha annunciato oggi un equity investment/loan di 6,75 milioni di dollari nella Canadian climate solutions company Carbon Engineering (CE). L’investimento supporta il progresso della tecnologia Direct Air Capture (DAC) di CE, che estrae l’anidride carbonica (CO2) direttamente dall’aria su larga scala industriale. Nell’ambito del suo piano d’azione per il clima, Air Canada si è impegnata a raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di gas serra entro il 2050. Per raggiungere questo obiettivo, la compagnia ha creato un fondo di investimento da 50 milioni di dollari per supportare le nuove tecnologie. I 6,75 milioni di dollari investiti in CE provengono da questo fondo e fanno seguito a un precedente annuncio di Air Canada riguardo l’investimento di 5 milioni di dollari in Heart Aerospace, una società svedese che sviluppa electric hybrid aircraft. “Rimaniamo concentrati sulla ricerca di soluzioni di riduzione delle emissioni di gas serra innovative, a lungo termine e sostenibili per l’aviazione, e la cattura del carbonio è uno di quelle che abbiamo delineato nella nostra strategia per raggiungere l’azzeramento delle emissioni di gas serra entro il 2050. L’anno scorso siamo diventati la prima compagnia aerea canadese a firmare un protocollo d’intesa con CE per esplorare la scalabilità della cattura del carbonio e altre iniziative per il nostro settore. Siamo orgogliosi di investire in CE per far progredire ulteriormente nuove tecnologie di trasformazione verso la rimozione del carbonio”, ha affermato Michael Rousseau, President & Chief Executive Officer at Air Canada. Air Canada si è impegnata ad azzerare le emissioni nette di gas serra da tutte le sue operazioni globali entro il 2050, con obiettivi assoluti di riduzione netta di gas serra a medio termine entro il 2030 del 20% dalle operazioni aeree e del 30% dalle operazioni di terra rispetto alla sua baseline del 2019.

IBERIA: FIRMATO NUOVO CONTRATTO PER IL PERSONALE DI TERRA – Ieri è stato siglato il XXII Convenio del Colectivo de Tierra, accordo siglato dalla compagnia e dai sindacati CCOO e UGT, che costituiscono la maggioranza della Comisión Negociadora, dopo intense sessioni di negoziazione. L’accordo coinvolge il personale di terra delle aree corporate, dei dipartimenti Aeroporti e Manutenzione, in rappresentanza di circa 11.000 dipendenti, e si aggiunge a quello siglato in ottobre dal gruppo piloti. “Questa è una buona notizia e un buon accordo, che contribuirà a continuare a costruire il futuro di Iberia e dei suoi lavoratori, fornisce sicurezza e stabilità a tutte le aree della compagnia, consente all’attività di Handling di candidarsi alle gare di AENA con offerte più competitive e contribuisce a consolidare il futuro dell’area Manutenzione, per affermarsi come centro di riferimento nel settore”, ha affermato Javier Sánchez-Prieto, presidente di Iberia. Tra gli altri, include un aumento salariale garantito durante gli anni in cui l’accordo è in vigore, diverse misure di produttività, in particolare per gli aeroporti e il personale di manutenzione, e miglioramenti nell’equilibrio tra lavoro e vita privata.

AIR FRANCE PARTECIPA ALL’INIZIATIVA “DUODAY” – Il 17 novembre 2022 Air France ha preso parte alla quinta edizione di “Duoday”, un’iniziativa europea sostenuta dal governo francese per cambiare il modo in cui si guarda alla disabilità. Offrendo alla persona con disabilità l’opportunità di lavorare insieme in coppia con un membro del personale di compagnia, Duoday promuove un’esperienza reciprocamente gratificante e aiuta a decostruire gli stereotipi nel mondo del lavoro. 31 persone con disabilità hanno potuto vivere una giornata nella vita lavorativa di piloti, hostess, meccanici, agenti di terra e agenti di rampa. Questi collaboratori della compagnia hanno potuto condividere il proprio background professionale e la passione per il proprio lavoro. La partecipazione di Air France a Duoday illustra le azioni della compagnia che promuovono l’occupazione delle persone con disabilità in tutte le sue aree di attività. Air France è impegnata in questa causa da più di 30 anni e ha fatto dell’assunzione di lavoratori con disabilità una parte centrale della sua politica di risorse umane. In qualità di più grande datore di lavoro privato nella regione parigina con oltre 38.000 dipendenti, Air France impiega circa 2.000 dipendenti con disabilità nel 2022. Ogni anno la compagnia avvia oltre 200 azioni che promuovono l’accesso al lavoro, collaborando con i disability correspondents in ogni divisione.

AMERICAN AIRLINES RICONOSCE I SUOI MEMBRI DEL TEAM – American Airlines ha celebrato 100 dei suoi migliori membri del team durante un gala tenutosi martedì presso la Winspear Opera House di Dallas. L’evento Annual Chairman’s Award 2022 ha premiato i vincitori di quest’anno per le loro carriere esemplari e la dedizione ai clienti, ai colleghi e alla compagnia aerea. I premiati includevano membri del team provenienti da tutti gli Stati Uniti e da altri sette paesi. Ospitando il suo primo gala annuale del Chairman’s Award da quando è diventato CEO a marzo, Robert Isom ha riconosciuto questi membri del team, che sono stati parte integrante nell’aiutare la compagnia aerea a operare in modo affidabile e redditizio quest’anno. “I vincitori del premio annuale sono davvero il meglio del meglio della nostra compagnia aerea”, ha affermato. “Sono onorato di trascorrere la serata riconoscendo il loro duro lavoro”.

DELTA NOMINA PETER CARTER E.V.P. EXTERNAL AFFAIRS – Peter Carter è stato nominato E.V.P. External Affairs, ampliando il suo ruolo alla guida delle funzioni legali, normative e governative di Delta, per supervisionare la strategia internazionale, di innovazione e sostenibilità della compagnia aerea. Carter rimarrà nel Delta Leadership Committee. “Peter è stato a lungo un consulente fidato e competente per me e per l’intero team dirigenziale di Delta, incarna la cultura del servizio di Delta per le nostre persone e le nostre comunità”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta. “Sono entusiasta che abbia accettato di assumere questo ruolo ampliato, mentre continuiamo a riprenderci dalla pandemia globale e guardiamo avanti verso un futuro vibrante ma complesso”. Carter è entrato a far parte di Delta nel 2015 come E.V.P e Chief Legal Officer, con l’obiettivo di garantire la libertà di Delta di operare, proteggere il brand Delta e difendere gli interessi della compagnia aerea con i responsabili politici di tutto il mondo.