Qatar Airways: Passenger Overflow Areas presso l’Hamad International Airport e il Doha International Airport per la FIFA World Cup Qatar 2022™

Qatar Airways annuncia che tutti i passeggeri che volano attraverso l’Hamad International Airport (HIA) e il Doha International Airport (DIA) fino al 31 dicembre, possono usufruire di pre-departure waiting areas gratuite, stabilendo un nuovo standard di eccellenza per i viaggi internazionali durante eventi sportivi.

“Chiamate Passenger Overflow Areas (POAs), ognuna è stata costruita per fornire ai fan strutture dedicate, per completare il loro viaggio alla FIFA World Cup Qatar 2022™. In entrambe le POA, i passeggeri possono stivare in sicurezza i bagagli, gustare un assaggio della migliore cucina internazionale o rilassarsi in tutta comodità e stile, mentre si respira un’atmosfera a tema calcistico. Inoltre, la più grande delle due overflow areas presso HIA, include una zona di gioco in realtà virtuale, una novità mondiale. Ci sono anche aree di gioco morbide per bambini e schermi enormi per mostrare gli highlights del calcio.

In concomitanza con l’apertura, un Qatar Airways FIFA World Cup™ anthem registrato dal cantante di fama internazionale Cheb Khaled e dalla superstar DJ Rodge, chiamato “C.H.A.M.P.I.O.N.S.”, è stato rilasciato sul canale YouTube ufficiale della compagnia aerea e verrà riprodotto a bordo dei voli in arrivo in Qatar. I testi sono cantati in inglese, francese e arabo e la sua melodia orecchiabile riflette la passione di tutti i fan che si uniscono in tutto il mondo in questa esperienza condivisa”, afferma Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Qatar Airways si occupa di offrire ai passeggeri di tutto il mondo le migliori esperienze che il settore ha da offrire. Le Passenger Overflow Areas ospiteranno migliaia di fan in qualsiasi momento nei nostri aeroporti di livello mondiale. Dedichiamo la canzone “C.H.A.M.P.I.O.N.S.” a quei fan e alle persone di tutto il mondo che pensiamo catturino l’entusiasmo che la FIFA World Cup Qatar 2022™ rappresenta per questo paese e regione”.

L’HIA Chief Operations Officer, Engr. Badr Mohammed Al Meer, ha dichiarato: “L’inizio della passenger overflow area sia a HIA che a DIA offrirà ai nostri visitatori una straordinaria opportunità di vivere la FIFA World Cup Qatar 2022™ in locali dedicati. Curata per tutti i passeggeri in partenza, la overflow area fa parte del MATAR’s initial airport operations plan, volto a migliorare il flusso complessivo in entrambi gli aeroporti e ad accogliere migliaia di visitatori in qualsiasi momento durante il torneo”.

“Gli spazi sono aperti 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana e accessibili tramite navette POA designate, che saranno disponibili dagli aeroporti e dalla metropolitana per trasferire senza problemi i passeggeri. I viaggiatori possono effettuare il check-in online e venire in questi spazi tra le otto e le quattro ore prima della partenza.

HIA, classificato come “Best Airport in the World” per il secondo anno consecutivo dagli SKYTRAX World Airport Awards 2022, si prepara ad accogliere 58 milioni di passeggeri all’anno. Recentemente è stata svelata una straordinaria espansione con un lussureggiante giardino tropicale al coperto di 10.000 mq chiamato “The Orchard”. Con luce naturale e caratterizzato da piante e arbusti di provenienza sostenibile, offre ai passeggeri una luxury shopping experience, con molti punti vendita esclusivi.

I fan che viaggiano per il più grande spettacolo di calcio del mondo possono trovare maggiori informazioni sul viaggio e sui servizi speciali offerti leggendo la Qatar Airways travel guide: https://www.qatarairways.com/en/FIFA-world-cup/travel-guide.html“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)