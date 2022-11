Boeing riorganizza la sua Defense, Space & Security Business Unit

Boeing ha annunciato oggi una serie di modifiche e riorganizzazioni della leadership esecutiva volte ad accelerare la disciplina operativa, la qualità e le prestazioni, semplificando i ruoli e le responsabilità della senior leadership.

Con effetto immediato, Boeing Defence, Space & Security (BDS) consoliderà le sue otto divisioni in quattro, tra cui:

Vertical Lift, guidata dal Vice President and General Manager Mark Cherry.

Mobility, Surveillance & Bombers, guidata dal Vice President and General Manager Dan Gillian, che include KC-46, SAOC, E-7, VC-25B, P-8, Bombers, AWACS/AEW&C, 777X components e tutti gli executive transport programs.

Air Dominance, guidata dal Vice President and General Manager Steve Nordlund, che includerà classified programs; F/A-18, F-15, T-7, MQ-25 and MQ-28 programs; il non-space Phantom Works portfolio, inclusi i Virtual Warfare Centers. Steve diventerà anche senior site executive for the St. Louis region.

Space, Intelligence & Weapon Systems, guidata dal Vice President and General Manager Kay Sears, che includerà space exploration and launch programs, satellites, munitions, missiles, weapon system deterrents, maritime undersea, Phantom Works Space and subsidiaries (BI&A, Millennium, Insitu, Liquid Robotics, Spectrolab, Argon and DRT). Da oggi al 4 febbraio 2023, Jim Chilton, senior vice president for Space and Launch, continuerà a gestire space exploration and launch programs, satellites and Phantom Works Space. Il 5 febbraio 2023, Chilton diventerà un senior advisor di Ted Colbert, president and chief executive officer of BDS, concentrandosi sulle future iniziative spaziali.

Questi cambiamenti si basano sul consolidamento del Manufacturing & Safety, Total Quality, Supply Chain and Program Management, e sulla nomina di Steve Parker come BDS chief operating officer.

“Sono fiducioso che questa riorganizzazione porterà a una maggiore e più semplificata integrazione e collaborazione in Boeing Defence, Space & Security”, ha affermato Colbert. “Questi cambiamenti aiuteranno ad accelerare la disciplina operativa, la qualità e le prestazioni dei programmi, stabilizzando al contempo i nostri development and production programs. Questi sono passi necessari per mettere BDS sulla strada per una crescita più forte e redditizia”.

Inoltre, Tim Peters, attualmente vice president and general manager of Mobility and Surveillance, e Cindy Gruensfelder, attualmente vice president and general manager of Missile and Weapon Systems, andranno in pensione dopo aver assistito alle transizioni.

“Negli ultimi tre decenni, Tim e Cindy hanno svolto un ruolo fondamentale nel fornire capacità critiche per i nostri clienti e sviluppare i migliori talenti in tutta l’azienda”, ha affermato Colbert. “Il Boeing Executive Council ed io siamo grati per la loro leadership e per gli anni di servizio”.

In concomitanza con questi cambiamenti, Boeing Global Services (BGS) integrerà tutti i government services, domestici e internazionali, in un’unica organizzazione, guidata da Torbjorn (Turbo) Sjogren, vice president and general manager of BGS Government Services.

(Ufficio Stampa Boeing)