Boeing prevede che l’Air Cargo Traffic aumenterà di due volte nei prossimi 20 anni

Boeing prevede una forte domanda per gli air cargo services fino al 2041, con il raddoppio del traffico e l’espansione della world’s freighter fleet di oltre il 60%. Boeing ha rilasciato oggi i dettagli del suo 2022 World Air Cargo Forecast (WACF), un’analisi dettagliata biennale delle dinamiche in evoluzione del settore.

“Il 2022 WACF prevede che la world’s cargo fleet richiederà quasi 2.800 production and converted freighters per la crescita e la sostituzione fino al 2041. Con il raddoppio del cargo traffic nel periodo di previsione, gli operatori dovranno passare a jet più capaci, a basso consumo di carburante e sostenibili come il 777-8 Freighter per soddisfare la domanda, secondo le previsioni Boeing. Un terzo delle consegne consisterà in nuovi production freighters, mentre i restanti due terzi saranno freighter conversions, come il 737-800 Boeing Converted Freighter (BCF), fornendo ai vettori una maggiore flessibilità nei mercati esistenti ed emergenti”, afferma Boeing.

“Mentre l’air cargo market sta tornando a un ritmo più normale dopo la domanda storica degli ultimi due anni, fattori strutturali tra cui la crescita dell’express network, l’evoluzione delle supply chain strategies e nuovi cargo-market entrants stanno guidando una freighter demand sostenuta”, afferma Darren Hulst, Boeing vice president of Commercial Marketing. “Nel global transportation network, gli air freighters continueranno a essere un fattore fondamentale per spostare merci di alto valore, in volumi maggiori attraverso mercati in espansione”.

Il 2022 WACF fornisce anche queste informazioni sul cargo market fino al 2041:

– La Asia-Pacific region prenderà in consegna quasi il 40% di tutti i freighters, inclusi new and converted freighters.

– Sebbene i dedicated freighters rappresentino l’8% della total commercial airplane fleet, continuano a trasportare più della metà di tutto l’air cargo, mentre gli aerei passeggeri trasportano il resto come belly cargo.

– La global freighter fleet crescerà di oltre 1.300 aeroplani, fino a superare i 3.600 jet nei prossimi due decenni.

Il 2022 World Air Cargo Forecast completo è disponibile su www.boeing.com/wacf.

(Ufficio Stampa Boeing)