Airbus e ArianeGroup firmano l’Ariane 6 transition batch contract in Spagna

Airbus e ArianeGroup hanno firmato un contratto per il next transition batch of Ariane 6 large carbon fibre structures. Il contratto include la produzione e la fornitura di strutture innovative, grandi e leggere per i prossimi quattordici lanciatori Ariane 6, da produrre fino al 2025. Il contratto supporterà l’accelerazione di ArianeGroup fino alla piena velocità di produzione per allora.

Airbus costruisce fino a quattro strutture in fibra di carbonio per ogni lanciatore Ariane nel suo sito di Getafe, vicino a Madrid. La nuova struttura industriale 4.0 all’avanguardia comprende una linea di produzione e assemblaggio dedicata per le strutture del lanciatore Ariane 6. Le ultime innovazioni tecnologiche hanno portato a una massa ridotta offrendo al tempo stesso una struttura più robusta in un unico pezzo a un costo inferiore. La Interface Structure (upper and lower) è la più grande struttura spaziale in fibra di carbonio mai prodotta in Europa. Le altre strutture comprendono il Launch Vehicle Adapter, per l’upper stage; l’Equipped Solid Rocket upper part di ogni rocket booster.

“La firma di questo contratto è un significativo passo avanti, non solo per Airbus e le sue attività di lancio in Spagna, ma per l’intero programma Ariane 6”, ha affermato Luis Guerra, head of Space Systems in Airbus in Spain. “Dimostra che la partecipazione spagnola è la chiave per il futuro di Ariane 6 e per quello che sarà il prossimo spazio per l’Europa”.

“Dopo la firma degli exploitation contracts con Sabca, Europropulsion, Avio e MTAerospace, questo contratto con Airbus è un nuovo e fondamentale passo verso un forte Ariane 6 European team”, afferma Stephane Nogatchewsky, Head of Procurement of ArianeGroup. “Mentre il volo inaugurale di Ariane 6 si sta avvicinando e la crescita industriale si sta intensificando, questa collaborazione è una pietra miliare positiva e fondamentale per il futuro delle operazioni di Ariane 6. Inoltre, l’unificazione degli attori europei è fondamentale per garantire ulteriore robustezza e competitività industriale di Ariane 6 e preservare l’accesso autonomo europeo allo spazio”.

Il programma Ariane 6 è l’unica risorsa europea che consente l’accesso indipendente allo spazio per missioni strategiche e la flessibilità di lanciare heavy and light payloads su un’ampia gamma di orbite per applicazioni come l’osservazione della Terra, le telecomunicazioni, la meteorologia, la scienza e la navigazione.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)