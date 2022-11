News Brevi – 21.11.2022

APPROVATO L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA SOCIETA’ F.A. S.r.l. DELLA GESTIONE TOTALE DELL’AEROPORTO “L. RIDOLFI” DI FORLI – Con Decreto Interministeriale MIT-MEF n.271 del 13 settembre 2022 è stato approvato l’affidamento in concessione della gestione totale dell’Aeroporto “Luigi Ridolfi” di Forlì alla società F.A. S.r.l. La durata dell’affidamento è determinata in anni Trenta decorrenti dalla data del 13 settembre 2022 ovvero dalla data di pubblicazione del suddetto decreto ed il relativo rapporto concessorio è disciplinato dalla convenzione stipulata in data 12 novembre 2018 tra l’E.N.A.C. e la Società F.A. S.r.l. In ottemperanza alla normativa in materia di trasparenza, il suddetto decreto è stato pubblicato sul sito web del Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti. “L’affidamento in concessione trentennale della gestione totale dell’Aeroporto “Luigi Ridolfi” a F.A. S.r.l. dimostra la validità dell’impegno sino ad ora profuso da parte della Società di gestione aeroportuale a favore di una infrastruttura strategica e fondamentale per il consolidamento della ripresa dell’economia del territorio dopo alcune stagioni di oggettiva difficoltà”, dichiara Giuseppe Silvestrini, Presidente F.A. S.r.l. “In un momento storico unico, in cui le variabili esogene continuano ad avere un impatto quotidiano sulle attività produttive e sulle infrastrutture del nostro Paese, questo nuovo decreto Interministeriale è motivo di grande soddisfazione. Continueremo a difendere gli interessi di un territorio forte e caparbio che ha sempre dimostrato la propria voglia di crescere e di affermarsi sia in Italia che all’estero”, conclude Silvestrini.

EMIRATES: SU ICE LE PARTITE DELLA FIFA WORLD CUP QATAR 2022™ – Emirates informa: “Quest’inverno, ice, il pluripremiato sistema di intrattenimento a bordo di Emirates non deluderà gli appassionati di calcio, poiché tutte le partite della FIFA World Cup Qatar 2022™ – inclusa l’attesissima finale del 18 dicembre – saranno trasmesse in diretta anche sul canale Sport 24 e Sport 24 Extra a bordo degli aeromobili della compagnia aerea, così come nelle lounge a bordo dell’A380 e nelle lounge aeroportuali dedicate, assicurando ai fan di non perdere nemmeno un momento dell’azione di gioco. Prima di imbarcarsi su un volo, i passeggeri Emirates potranno guardare le partite in diretta anche all’interno delle lounge dedicate. Sul canale Sport 24, i fan potranno guardare in diretta anche le partite della Premier League, della UEFA Champions League, della UEFA Europa League e del campionato di calcio asiatico. Sport 24 trasmette anche i principali eventi sportivi internazionali, tra cui l’imminente Coppa del mondo di rugby femminile, la Coppa del mondo T20 maschile dell’International Cricket Council, i Giochi olimpici, la National Football League (NFL), la National Basketball Association (NBA), la National Hockey League (NHL), i principali campionati di golf, tennis grand slam. E ancora vela, corse di cavalli e sport motoristici. I passeggeri potranno visualizzare in anticipo il programma completo delle partite e pianificare la loro visione su www.emirates.com. Riconosciuto come il miglior sistema di intrattenimento a bordo al mondo da diverse realtà che si occupano di viaggio e aviazione, ice è stato recentemente premiato con il “Passenger Choice Award for Best Global Entertainment” agli APEX 2023 e per la 17a volta consecutiva, “World’s Best Inflight Entertainment” ai premi Skytrax 2022. I passeggeri Emirates di tutte le classi potranno sfogliare la libreria di contenuti di livello mondiale con oltre 5.000 canali di intrattenimento on demand, oltre 1.700 film e 1.500 ore di TV, notizie in diretta, nonché musica, podcast e audiolibri in 45 lingue”.

QATAR AIRWAYS CELEBRA L’APERTURA DELLA FIFA WORLD CUP QATAR 2022™ – La FIFA World Cup Qatar 2022™ è ufficialmente in corso e Qatar Airways, in qualità di compagnia aerea ufficiale, segna il torneo di un mese con speciali esperienze a tema calcistico negli stadi e nelle fan zone di tutto il paese. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Il conto alla rovescia è terminato e, dopo più di un decennio, il nostro sogno di unire il mondo si è davvero avverato. Abbiamo assistito a una spettacolare cerimonia di apertura, davvero degna di onorare il più grande spettacolo sulla Terra. Abbiamo altre 63 partite davanti a noi e sono sicuro che ognuna di esse sarà un’esperienza indimenticabile. Siamo entusiasti di dare al mondo un assaggio dell’ospitalità araba e condividere la nostra passione per connettere il mondo attraverso i viaggi e lo sport”. La compagnia ha recentemente lanciato un FIFA World Cup™ campaign anthem a bordo dei voli in arrivo in Qatar e lo ha dedicato ai fan di tutto il mondo. “C.H.A.M.P.I.O.N.S.” ha già ricevuto milioni di visualizzazioni sui canali ufficiali della compagnia aerea. Per tutta la durata del torneo, la flotta Qatar Airways porterà la decalcomania FIFA World Cup™ su 120 aerei. Gli aeromobili con brand speciale includono 48 B777, 31 B787, 21 A320, 12 A330 e otto A380. Tre aerei Boeing 777 sono dipinti con la FIFA World Cup Qatar 2022™ livery. All’arrivo in uno degli otto stadi il giorno della partita, gli ospiti sono invitati a godersi vari giochi interattivi e per famiglie presso gli stand di Qatar Airways. Gli appassionati di calcio che soggiornano in Qatar durante il torneo sono invitati a visitare la Qatar Airways Skyhouse, situata al FIFA Fan Festival™ presso l’Al Bidda Park, che si trova lungo la Corniche di Doha. Qatar Airways ha anche collaborato con la piattaforma social media 433 “The Home of Football” per tutta la durata del torneo e trasmetterà analisi post-partita con leggende del calcio. Nel 2017 Qatar Airways ha annunciato la sua partnership con la FIFA come compagnia aerea ufficiale. L’alleanza ha continuato a collegare e unire i fan a livello globale, con la compagnia aerea che ha sponsorizzato anche numerosi tornei di calcio come la FIFA Confederations Cup 2017™, la FIFA World Cup Russia™ 2018, la FIFA Club World Cup™ e la FIFA Women’s World Cup™.

AERONAUTICA MILITARE: A PALAZZO AERONAUTICA LA 6° EDIZIONE DEI PREMI NAZIONALI DELLA PUBBLICISTICA STORICO-MILITARE – Venerdì 18 ottobre a Roma, presso l’auditorium di Palazzo Aeronautica, si è svolta la 6ª edizione dei Premi Nazionali della pubblicistica storico-militare, promossa dall’IUISM, l’Istituto Italiano di Uniformologia Iconografia e Pubblicistica Storico Militare “Quinto Cenni” di Roma con il patrocinio del Ministero della Difesa. L’iniziativa, unica nel suo genere in Italia, costituisce un apprezzato momento di incontro tra diversi cultori ed esperti della materia (storici, militari, studiosi) uniti dal comune interesse per la storia, le tradizioni e la scienza uniformologica e militare. L’evento si è svolto alla presenza del Presidente dello IUISM, dott. Paolo Pierantozzi, e del Capo del 5° Reparto “Comunicazione” dello Stato Maggiore Aeronautica, Generale di Brigata Aerea Giovanni Francesco Adamo. In apertura dell’evento, il Generale Adamo dopo aver salutato tutti gli ospiti anche a nome del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, si è detto “particolarmente orgoglioso di poter ospitare questa importante edizione a Palazzo Aeronautica, sede dello Stato Maggiore dell’Aeronautica”. Nel corso dell’evento, presentato dalla giornalista del TG1 Valeria Cucchiaroni, sono stati conferiti numerosi riconoscimenti a istituzioni militari e civili, ad enti e aziende, a associazioni e a personalità della vita militare e civile che si sono distinte, nel corso del 2022, nella produzione editoriale, cinematografica, filatelica e numismatica. L’Aeronautica Militare è stata premiata in tre distinte categorie. In particolare, lo Stato Maggiore Aeronautica ha ricevuto il premio con miglior calendario 2022 ed il premio speciale Libro 2022 con il volume “Palazzo Aeronautica. 1931-2021”; il 60° Stormo di Guidonia ha invece ricevuto il Premio cultura 2022 per l’importante attività di educazione e diffusione della cultura aeronautica rivolte ai giovani studenti con i corsi di cultura aeronautica, facendo vivere dal vivo la dimensione del volo. Oltre all’Aeronautica Militare sono stati consegnati premi al Ministro della Difesa, Esercito Italiano, Marina Militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, Istituto Geografico Militare, Istituto Luce e la Pontificia Accademia Mariana Internazionale. Inoltre è stato premiato anche il Ten. Col. Marco Armando Iannuzzi con il Premio Atleta militare paralimpico ed il 1° Luogotenente Amato e l’Architetto Consuelo Mastelloni con il Premio Speiciale Libro 2022. L’evento si è concluso con la donazione da parte del Presidente dello IUISM allo Stato Maggiore dell’Aeronautica di un’opera pittorica, realizzata dal Maestro Ercole Furia, raffigurante una formazioni di MB-339 sul golfo di Napoli (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES: NUOVA “LOVERS OF WORLD FOOTBALL” CAMPAIGN – Emirates sta attirando l’attenzione dei tifosi di calcio di tutto il mondo, con l’ultima puntata della sua campagna “Lovers of Sport”. “Con le stelle dell’Arsenal – il portiere Aaron Ramsdale, il difensore Ben White e l’esterno Bukayo Saka – che sono stati tutti convocati nella squadra inglese per il grande torneo di calcio di questo mese, questi nuovi spot pubblicitari di Emirates vedono i giocatori volare in aria per fare una parata o segnare un goal, e terminare con il messaggio: “Don’t just fly, fly better”. Questi spot evidenziano il supporto di lunga data della compagnia aerea per il gioco e sono stati girati all’Emirates Stadium, lo stadio di casa dell’Arsenal FC nel Regno Unito. Gli spot “Lovers of World Football” fanno parte di una campagna più ampia. Fa seguito al successo degli spot pubblicitari “Lovers of Cricket” di Emirates che sono stati pubblicati di recente durante la Coppa del mondo T20 maschile dell’ICC”, afferma Emirates. “Emirates è uno dei brand più importanti nel calcio mondiale. Il “fly better” brand message della compagnia aerea può essere visto nei principali campionati europei attraverso le sue partnership con club di alto livello come Real Madrid, Arsenal FC, AC Milan, Olympique Lyonnais e SL Benfica. La partnership tra Emirates e Arsenal è una delle più longeve della Premier League inglese, con lo stadio di casa del club chiamato Emirates Stadium dal 2004 e i giocatori che scendono in campo con le maglie sponsorizzate da Emirates dal 2006. Anche la storica FA Cup è sponsorizzata da Emirates così come l’Asian Football Confederation. Oltre al calcio, Emirates ha anche una forte presenza in altri importanti sport mondiali come il tennis, il golf, il rugby e le corse di cavalli”, conclude Emirates.

AIR CANADA LANCIA LA LIVE TV SU VOLI DOMESTICI SELEZIONATI – Air Canada ha annunciato di aver lanciato la Live TV su aerei selezionati e rotte domestiche, diventando l’unico vettore canadese a offrire ai clienti la possibilità di tifare per le loro squadre sportive preferite guardando eventi sportivi globali in tempo reale o guardare le notizie in diretta a bordo di un volo. La Live TV sui voli Air Canada presenta attualmente sei canali canadesi in inglese e francese che sono disponibili come parte della vasta e gratuita programmazione di intrattenimento a bordo della compagnia aerea. “Siamo entusiasti di lanciare la Live TV come la più recente aggiunta al nostro impareggiabile intrattenimento a bordo. I clienti potranno godere dei contenuti di grandi canali canadesi sia in inglese che in francese. Gli appassionati di sport che volano con noi possono godersi l’euforia di guardare la stagione regolare, i playoff e partite di campionato in tempo reale, mentre gli interesssati alle notizie economiche apprezzeranno rimanere connessi alle tendenze del mercato e agli eventi attuali, direttamente dal loro posto. Mentre continuiamo a migliorare la customer experience, non vediamo l’ora di espandere la Live TV su più voli e di offrire ancora più contenuti e funzionalità nel 2023”, ha affermato John Moody, Senior Director – Product Design, Air Canada. La Live TV è attualmente disponibile sulle rotte domestiche da costa a costa operate con un aereo abilitato per la Live TV. Attualmente 40 aeromobili Boeing 777, Boeing 787, Airbus A330 e Airbus A220 sono abilitati per la Live TV e Air Canada prevede che il 50% dei voli domestici operati da mainline aircraft offrirà la Air Live TV entro il secondo trimestre 2023. L’esperienza TV in diretta di Air Canada viene fornita attraverso una satellite-connected, inflight entertainment solution.

CHINA CARGO AIRLINES ESTENDE IL COMPONENT CONTRACT CON LUFTHANSA TECHNIK – Già nel 2019 China Cargo Airlines ha affidato a Lufthansa Technik AG il component support per i loro Boeing 747-400 Freighter. Con l’entrata in servizio dei nuovi Boeing 777, Lufthansa Technik ha ora esteso il component support in modo che China Cargo Airlines possa fornire continuamente air cargo services verso più di 200 destinazioni in tutto il mondo. In base al contratto di 15 anni, più di dieci Boeing 777-200 Freighter sono coperti da fully customized and extensive component services. Lufthansa Technik supporterà la base principale di China Cargo Airlines a Shanghai con i suoi component service offices a Shenzhen, Hong Kong e Amburgo, per coordinare il customer support e assicurare 24/7 worldwide AOG services in diverse località che sono vitali per le operazioni di volo. I maintenance, repair and overhaul services saranno eseguiti presso i Lufthansa Technik component centers ad Amburgo, Germania, e Shenzhen, Cina. Durante una cerimonia di firma a Shanghai, Liu Gang, Vice President of China Cargo Airlines, ha elogiato molto il livello di performance del servizio di Lufthansa Technik per la flotta 747-400F esistente negli ultimi anni: “La nostra cooperazione a lungo termine con Lufthansa Technik è già iniziata nel 2000 e siamo stati ottimi partner nel settore dell’aviazione per più di due decenni. Con un fully customized component service, siamo molto fiduciosi di affidarci continuamente a Lufthansa Technik per la manutenzione dei nostri nuovi 777-200 Freighter”. “Questo accordo a lungo termine rafforza la posizione di Lufthansa Technik come key MRO provider per Boeing 777 Freighter components”, afferma il Dr. Georg Fanta, Head of Commercial Aircraft Component Services, Lufthansa Technik. “Portiamo anche un’ampia competenza ingegneristica e una vasta esperienza insieme al nostro global logistics network per fornire un supporto continuo ai nostri clienti”.