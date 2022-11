Il Gruppo ENAV ottiene la certificazione Quality Assurance Review

ENAV, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, ha ottenuto, per la propria struttura di Internal Audit la certificazione Quality Assurance Review da Deloitte, una delle principali aziende di revisione e di consulenza al mondo. L’attività ha visto riconoscere un giudizio pienamente positivo e di livello più elevato con riferimento al grado di conformità rispetto al Codice Etico della professione di Internal Audit e agli Standard Internazionali per la Pratica Professionale emanati dall’Institute of Internal Auditor.

“L’attestato di cui oggi il Gruppo ENAV può fregiarsi inquadra pienamente la volontà di intendere l’Internal Audit come uno strumento a servizio della Società nel sistema di corporate governance nonché nella ricerca di costante miglioramento delle attività di gestione e controllo dei rischi. Un’eccellenza italiana come ENAV ha l’obbligo di mantenere sempre i più elevati standard di sicurezza in volo come nelle proprie attività corporate per garantire il corretto sviluppo di un asset strategico per il Sistema Paese”, ha commentato l’Avv. Francesca Isgrò, Presidente del CdA di ENAV con delega al coordinamento delle attività di Internal Auditing.

Con un team guidato dall’avv. Gianpaolo Porchiazzo, responsabile dell’Internal Audit, composto da Deputy e Strutture interne al Gruppo ENAV ed il team multidisciplinare di Deloitte, l’attività di validazione ha consentito di identificare e far emergere i punti di forza e i possibili scenari di ulteriore crescita dell’Internal Audit di ENAV.

Il riconoscimento è stato frutto di un Quality Assurance & Improvement Program (QAIP) che ha compreso valutazioni interne ed esterne coerentemente con quanto previsto dagli Standard e dalle best practice, elemento essenziale per il miglioramento dei processi interni della Struttura e l’accrescimento del valore aggiunto fornito al Gruppo.

(Ufficio Stampa ENAV)