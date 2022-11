L’Airbus A330MRTT completa il primo test flight con 100% SAF su entrambi i motori

La Royal Air Force, Airbus e altri partner del settore hanno effettuato il primo volo al mondo con 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF) utilizzando un aereo militare in servizio. È anche il primo volo 100% SAF di qualsiasi tipo di aeromobile effettuato nello spazio aereo del Regno Unito.

“Un RAF Voyager – variante militare dell’Airbus A330 commercial jetliner – ha preso il volo sopra RAF Brize Norton nell’Oxfordshire, Inghilterra, mercoledì, alimentato completamente da 100% Sustainable Aviation Fuel su entrambi i motori, aprendo la strada a una serie di possibilità per il futuro del volo degli aerei militari.

Il volo è stato uno sforzo congiunto tra la RAF, il produttore di aeromobili Airbus, l’UK Ministry of Defence’s Defence Equipment and Support agency, la British aircraft leasing company AirTanker e il produttore di motori Rolls-Royce, con il carburante fornito da Air bp“, afferma Airbus.

Michael Schoellhorn, CEO di Airbus Defence and Space, ha dichiarato: “Fedele al nostro scopo ‘pioneering aerospace’, abbiamo supportato volentieri la Royal Air Force in questo sustainable-fuel test flight. Mi congratulo con il nostro cliente del Regno Unito per questo risultato, che aiuta a spianare la strada a una riduzione sostenibile delle emissioni di carbonio delle nostre flotte di aerei militari. Gli ingegneri di Airbus hanno dato un contributo significativo a questa missione della RAF, fornendo competenze sul campo nelle ultime settimane e assicurando i necessari MoD military flight permits”.

“Il Sustainable Aviation Fuel – che è ottenuto da materie prime sostenibili a base di rifiuti, in questo caso olio da cucina usato – riduce le emissioni di carbonio del ciclo di vita fino all’80% rispetto al carburante convenzionale che sostituisce, riduce la dipendenza della RAF dalle supply chain globali e migliora la resilienza operativa, riducendo la necessità di fuel resupplying.

Poiché approcci diversi si adatteranno a piattaforme e ambienti diversi, si sta esaminando una gamma di fuel options alternative per garantire che il Regno Unito sia all’avanguardia in questa tecnologia in via di sviluppo.

Il 90-minute return flight da RAF Brize Norton, pilotato da un Airbus, RAF and Rolls-Royce flight-test crew combinato, ha replicato una sortita di air-to-air refuelling ed è stato assistito da alti rappresentanti della RAF e del settore. La RAF ha affermato di aver dimostrato il potenziale per la sua futura capacità operativa, garantendo la capacità di contribuire alla difesa del Regno Unito ovunque e ogni volta che fosse necessario”, conclude Airbus.

Il motore Rolls-Royce Trent 700 equipaggia il RAF sustainable fuel military transporter flight

Il motore Rolls-Royce Trent 700 ha aiutato la Royal Air Force (RAF) e i partner del settore a effettuare un world-first 100% sustainable fuel flight utilizzando un aereo militare, il primo di qualsiasi tipo di aeromobile nel Regno Unito. Un Voyager della RAF – la variante militare di un Airbus A330 – ha preso il volo nei cieli dell’Oxfordshire alimentato interamente da sustainable aviation fuel (SAF) al 100%, aprendo la strada a una serie di possibilità per il futuro del volo di aerei militari e civili.

“Rolls-Royce ha svolto un ruolo fondamentale nel consentire il volo, ottenendo l’approvazione tecnica per il sustainable aviation fuel use sul motore Rolls-Royce Trent 700 che equipaggia la flotta Voyager della RAF.

Prima del volo, Rolls-Royce ha condotto una serie di prove di successo con sustainable aviation fuel su aeromobili con questi motori. Ciò fa parte dell’impegno organizzativo per dimostrare la compatibilità sostenibile del sustainable aviation fuel sui prodotti, come parte della tabella di marcia net zero dell’organizzazione”, afferma Rolls-Royce.

Alex Zino, Executive Vice President Business Development and Future Programs, Rolls-Royce, ha dichiarato: “In Rolls-Royce ci impegniamo a collaborare con i nostri clienti per aiutarli a diventare più resilienti ai cambiamenti climatici. Garantire che i nostri motori siano compatibili con il sustainable aviation fuel è solo uno dei modi in cui lo stiamo facendo. Questo volo dimostra ciò che possiamo ottenere attraverso un’efficace collaborazione tra l’industria e i nostri clienti delle forze armate, e sono lieto di vedere che queste partnership hanno permesso di realizzare questo risultato”.

Il Defence Minister, Baroness Goldie, ha dichiarato: “La Royal Air Force ha effettuato il primo military air transport flight del Regno Unito utilizzando 100% sustainable aviation fuel su uno dei loro aerei Voyager operativi. Dovrebbero essere giustamente orgogliosi di questo risultato, è un momento di svolta per la RAF e uno sviluppo entusiasmante per il MOD. Attraverso lo spirito pionieristico, l’esperienza e la collaborazione della RAF con l’industria del Regno Unito, la scienza e l’ingegneria britanniche stanno aprendo la strada al miglioramento della resilienza operativa e allo sviluppo delle future capacità operative in un mondo che cambia”.

“Approcci diversi si adatteranno a piattaforme e ambienti diversi. Pertanto, si sta esaminando una gamma di opzioni di carburante alternative per garantire che il Regno Unito sia in prima linea in questa tecnologia in via di sviluppo. Questo successo segue il volo nel Regno Unito di un piccolo aereo lo scorso novembre, alimentato da 15 litri di benzina sintetica, un’altra prima mondiale guidata dalla RAF“, prosegue Rolls-Royce.

Il Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Sir Mike Wigston, ha dichiarato: “Il cambiamento climatico è una sfida transnazionale che minaccia la nostra resilienza, la nostra sicurezza e la nostra prosperità collettiva. Questo è il motivo per cui ho lanciato alla RAF l’ambiziosa sfida di diventare la prima net-zero Air Force al mondo entro il 2040. Il modo in cui alimenteremo i nostri aerei sarà la chiave per affrontare questa sfida e la RAF sta già pensando a come operare oltre i combustibili fossili. Questo entusiasmante volo di test di un Voyager da RAF Brize Norton alimentato interamente da Sustainable Aviation Fuel è una pietra miliare importante in quel viaggio e segna un altro primato tecnologico per la RAF insieme ai nostri partner del settore”.

Gli ingegneri delle Airbus Commercial Aircraft and Defence and Space divisions hanno lavorato con RAF, Rolls-Royce e AirTanker testando le performance e la manovrabilità del velivolo a terra e in aria, in preparazione del volo finale con entrambi i motori alimentati con 100% SAF.

L’Aviation Minister at the Department for Transport, Baroness Vere, ha dichiarato: “La nostra strategia Jet Zero ha chiarito che i carburanti sostenibili per l’aviazione sono fondamentali per un volo ecologico, sia per l’aviazione militare che per quella civile. Questa è una vittoria per il pianeta e una testimonianza dell’ingegnosità britannica. Abbiamo lanciato l’Advanced Fuels Fund da 165 milioni di sterline per dare il via a un’industria SAF locale, oltre a sfidare il settore a fornire il primo net zero transatlantic flight il prossimo anno”.

“Questo rivoluzionario test flight è solo uno dei modi in cui la RAF sta lavorando attivamente per ridurre le lifecycle carbon emissions prodotte dal volo dei suoi aerei. Altre innovazioni hanno incluso un primo record breaking microlight flight che ha utilizzato carburante sintetico, il volo di un aereo elettrico presso RAF Cranwell e la creazione di carburante da batteri geneticamente modificati.

Pur continuando a soddisfare l’obiettivo prioritario di proteggere la nazione, il sustainable aviation fuel potrebbe segnare un cambiamento radicale verso l’obiettivo della RAF di diventare Net Zero entro il 2040. Lavorando verso l’obiettivo Net Zero 2050 del governo e la Jet Zero Strategy, la RAF prevede anche la prima Net Zero airbase entro il 2025.

Oltre a sostenere l’uso del sustainable aviation fuel nelle forze armate, il Royal Air Force Commander in Chief HM King Charles III ha anche sostenuto un aumento della sua adozione nel settore privato, attraverso la Sustainable Markets Initiative. SMI è una rete di CEO globali di tutti i settori, che lavorano insieme per accelerare un futuro sostenibile in linea con il suo mandato. Parte del lavoro della SMI è aumentare la consapevolezza riguardo i SAF tra la comunità imprenditoriale e incoraggiare una maggiore diffusione del SAF nei viaggi aziendali, oltre a un aumento dei contratti di acquisto per incoraggiare la domanda da parte del settore pubblico e privato”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Airbus – Rolls-Royce – Photo Credits: MoD Crown Copyright)