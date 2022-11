Aeroporti di Puglia: l’ambasciatore olandese in visita all’Aeroporto di Bari

Si è conclusa con successo la “Trade Mission Airport Industry to Southern Italy”, che si è tenuta in mattinata nell’aeroporto ‘‘Karol Wojtyla” di Bari. La missione, fortemente voluta da Aeroporti di Puglia, ha visto nello scalo barese la presenza di una delegazione di imprenditori olandesi, accompagnata dall’ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi, Willem van Ee.

Prima un sopralluogo all’interno dell’aerostazione con personale di Aeroporti di Puglia, e poi un incontro durante il quale, attraverso delle slide, rappresentanti di aziende quali Aviavox B.V., Deerns, Eezeetags, Fotolight, OD Security, Schiphol group, To70 Aviation, da un lato hanno avuto modo di conoscere più nel dettaglio la rete aeroportuale pugliese e dall’altro hanno illustrato le migliori pratiche nello sviluppo aeroportuale. Dopo la missione del 2018 che ha interessato gli aeroporti del Nord, questa volta la delegazione, grazie all’impegno di Aeroporti di Puglia, si è concentrata sugli aeroporti del Mezzogiorno, che sta diventando sempre più importante nello sviluppo del Paese.

“Abbiamo fortemente voluto questa missione fortemente convinti che la presenza in Puglia dell’ambasciatore olandese Van Ee e di aziende chiave nel settore aeroportuale, potesse essere motivo di scambio di buone pratiche e di know-how. Avere a Bari l’ambasciatore e manager rilevanti all’interno del sistema economico olandese che svolge un ruolo di primo piano all’interno dell’industria aeronautica, con cui poter non solo confrontarsi, ma dialogare nel reciproco interesse di crescita dei territori e di un settore trainante per lo sviluppo di entrambi i Paesi, è stata un’occasione importante. Sono convinto che faremo tutti tesoro di questa giornata che ha posto le basi per una collaborazione proficua per un settore strategico e in continua crescita”, ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.

“Gli Aeroporti di Puglia sono una realtà importante per tutta la regione. Sono contento che oggi si è svolta una missione commerciale di aziende olandesi che hanno presentato le loro soluzioni, peraltro sostenibili, nel campo dello sviluppo aeroportuale al management degli Aeroporti di Puglia. Sono convinto che nasceranno nuove collaborazioni pugliesi- olandesi”, ha dichiarato l’ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi in Italia, Willem van Ee.

(Ufficio Stampa Aeroporti di Puglia)