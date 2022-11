News Brevi – 22.11.2022

RYANAIR: VOLA VERSO I MIGLIORI MERCATINI DI NATALE D’EUROPA – Ryanair informa: “Ryanair per le festività offre voli per le principali destinazioni europee dei mercatini di Natale quest’inverno tra cui Stoccolma (Arlanda), Göteborg, Norimberga, Riga, Torino e Vienna a partire da soli 39,99 €. Programmate un viaggio in uno dei paesi delle meraviglie, immergetevi nell’atmosfera festiva e liberate l’elfo natalizio che è in voi. Ryanair offre tariffe partendo da diverse città italiane per le principali destinazioni dei mercatini di Natale in tutta Europa a partire da soli €39,99, quindi assicuratevi di accaparrarvi una tariffa per le feste entro il 30 novembre 2022, per viaggiare fino al 23 dicembre 2022”.

IBERIA SI CONFERMA COME COMPAGNIA PIU’ PUNTUALE IN EUROPA – Nel mese di ottobre, Iberia è riuscita a posizionarsi ai vertici della classifica delle compagnie aeree più puntuali in Europa, come accreditato dalla società di consulenza internazionale Cirium, ex FlightStats. In questo modo, la compagnia aerea spagnola ha già concatenato sei mesi consecutivi al primo posto di questa lista. Il mese scorso la compagnia aerea è riuscita a garantire che l’86,89% dei suoi voli, su un totale di 13.530, arrivasse puntuale a destinazione. Va notato che questo dato rappresenta un aumento di quasi tre punti percentuali rispetto a settembre (84%), quando Iberia era comunque la compagnia aerea più puntuale in Europa. Questi buoni risultati fanno parte degli sforzi di Iberia per offrire ai propri clienti il miglior servizio, in cui la puntualità gioca un ruolo fondamentale. A questo proposito, il presidente di Iberia, Javier Sánchez-Prieto, assicura: “Dopo un’estate di molte difficoltà in cui siamo riusciti a offrire i migliori standard di puntualità, continuiamo a lavorare per mantenere queste buone cifre e fare in modo che i clienti sentano di essere al centro del nostro impegno. La puntualità è il grande merito dei lavoratori di Iberia, di un team che rema insieme e nella stessa direzione”. Allo stesso tempo, come dimostra la classifica Cirium, Iberia si è imposta anche tra le compagnie aeree più puntuali al mondo, piazzandosi al sesto posto, sopra le misurazioni di settembre, quando era al settimo posto.

EMIRATES CELEBRA IL THANKSGIVING A BORDO E NELLE LOUNGE – Emirates offrirà ai passeggeri speciali Thanksgiving menus in tutte le classi, sui voli da Dubai agli Stati Uniti, tra il 24 e il 26 novembre. Servendo la sua base di clienti cosmopolita, Emirates celebra molte occasioni multiculturali a bordo dall’Eid al Natale, dal Diwali al capodanno lunare. Migliorando l’atmosfera celebrativa, i passeggeri possono seguire le partite in diretta della FIFA World Cup Qatar 2022™ e le partite di NFL, NHL e NBA tramite Sport 24 e Sport 24 Extra, i canali sportivi TV in diretta dedicati su ice. I passeggeri possono anche sfogliare la pluripremiata libreria di intrattenimento su ice, con una scelta di 5.000 canali, 1.700 film, oltre a boxset TV, musica, podcast e audiolibri. Prima di un volo, i passeggeri possono persino sfogliare e preselezionare i propri film o programmi sull’app Emirates, che può essere sincronizzata con ice dal momento dell’imbarco. Tra il 18 e il 25 novembre, il Ringraziamento può essere festeggiato presso le Emirates Lounge di New York, Boston, Los Angeles e San Francisco. Emirates attualmente offre voli verso 12 destinazioni negli Stati Uniti, tra cui Boston Logan International Airport (BOS), New York John F. Kennedy International Airport (JFK), Los Angeles International Airport (LAX), Houston George Bush Intercontinental Airport (IAH), Chicago O’Hare International Airport (ORD), Washington D.C. Dulles International Airport (IAD), Seattle Tacoma Airport (SEA), Newark Liberty International Airport (EWR), Orlando International Airport (MCO), Dallas-Fort Worth Airport (DFW), San Francisco International Airport (SFO), Miami International Airport (MIA), Orlando International Airport (MCO).

NUOVO RICONOSCIMENTO PER IL PROGRAMMA AEROPLAN DI AIR CANADA – Il programma fedeltà Aeroplan di Air Canada ha avuto un ottimo riscontro ai Canada’s Choice travel rewards di quest’anno, dove i canadesi sono invitati a nominare i loro programmi fedeltà e carte di credito preferiti in Canada. Aeroplan e i suoi credit card partners erano idonei per cinque delle dieci categorie del concorso e hanno vinto in ciascuna, incluso il Top Airline Loyalty Program. “Grazie ai nostri membri per aver votato Aeroplan come la loro prima scelta: significa tutto per noi”, ha affermato Scott O’Leary, Vice President, Loyalty and Product, Air Canada. “Siamo orgogliosi di condividere questi riconoscimenti con il nostro team, i nostri partner e i nostri dipendenti che ogni giorno mantengono la promessa di Aeroplan”. Nella 2022 Canada’s Choice competition, Aeroplan e i suoi partner hanno vinto nelle seguenti categorie: Top Airline Loyalty Program (Aeroplan), Top Overall Travel Rewards Credit Card (TD Aeroplan Visa Infinite card), Top No Annual Fee Travel Rewards Credit Card (CIBC Aeroplan Visa), Top Airline Credit Card (TD Aeroplan Visa Infinite card), Top Ultra Premium Credit Card (TD Aeroplan Visa Infinite Privilege Card).

EASA E ERA SIGLANO UN MEMORANDUM OF COOPERATION – Patrick Ky e Jean-Marc Cluzeau di EASA hanno incontrato Josef Doppelbauer, Executive Director of the European Union Agency for Railways (ERA) e membri del suo team a Valenciennes, per la firma di un memorandum di cooperazione (MoC). Il MoC promuove la cooperazione e stabilisce un dialogo regolare e strutturato tra le Agenzie, migliorando la condivisione di informazioni, conoscenze ed esperienze in tre aree fondamentali di cooperazione. Le principali aree di cooperazione si riferiscono a tre ambiti essenziali: European Co-ordination centre for Accident and Incident Reporting Systems (ECCAIRS); Big data; Sustainability. Geert Kinders, Léopold Viroles e Dietmar Bloemen dell’EASA, rispettivamente punti di contatto per le tre aree principali, hanno partecipato a distanza all’incontro per una presentazione congiunta con le loro controparti dell’ERA sui progressi compiuti finora. Patrick Ky e Joseph Doppelbauer si sono congratulati con i partecipanti per il lavoro svolto e hanno discusso le prospettive e i benefici attesi dal lavoro futuro sulla cooperazione. Hanno concordato di incontrarsi di nuovo entro un anno a Colonia per una riunione di revisione dei progressi.

ICAO: LA FRANCIA CONTRIBUISCE CON OLTRE 4,5 MILIONI DI EURO ALLA ICAO PARIS OFFICE MODERNIZATION – Il Rappresentante della Francia presso l’ICAO Council, l’Ambasciatore Laurent Pic, si è unito all’ICAO Secretary General Mr. Juan Carlos Salazar per la firma del nuovo Accordo ICAO-Francia. L’accordo prescrive contributi significativi della Francia alle operazioni efficienti e sostenibili dell’ICAO Paris-based European and North Atlantic (EUR/NAT) Regional Office e dimostra ulteriormente la recente intensificazione della cooperazione tra l’ICAO e uno dei suoi Stati membri fondatori. La Francia impegnerà oltre 4,5 milioni di euro con l’ICAO entro la fine del 2022 per il mantenimento e l’ammodernamento dell’Ufficio di Parigi dell’ICAO, con possibili contributi aggiuntivi soggetti a ulteriori considerazioni. “Sono lieto di aver firmato un accordo a nome della Francia che segna l’orgoglioso impegno del mio paese per la presenza dell’ICAO Regional Office for Europe and the North Atlantic nella sua capitale Parigi”, ha osservato l’Ambasciatore Pic. “Questi impegni finanziari sono un ulteriore segno della cooperazione rafforzata tra la Francia e l’ICAO”. L’ICAO ha mantenuto una presenza regionale in Francia sin dai primi giorni dell’organizzazione, con l’istituzione del primo ufficio di Parigi per il coordinamento con gli Stati europei nel 1946. “Questa donazione dalla Francia è solo l’ultima di una lunga serie di contributi che ha dato all’ICAO nel corso degli anni, sia in relazione al funzionamento efficiente e sostenibile dell’Ufficio di Parigi a beneficio dei suoi numerosi Stati accreditati, sia al progresso dell’aviazione civile e al potenziamento delle capacità a livello globale”, ha elogiato il segretario generale Salazar.

NUOVA COLLABORAZIONE TRA BOEING E THINKYOUNG A FACORE DI ADOLESCENTI UCRAINI IN POLONIA – ThinkYoung e Boeing hanno dato il via alla prima coding school per adolescenti ucraini. “La società polacca ha fornito un incredibile supporto alle persone provenienti dall’Ucraina. Sono profondamente impressionato nel testimoniare la solidarietà dei nostri colleghi Boeing in Polonia con i loro compagni di team ucraini. Ospitando la nostra ThinkYoung Coding School presso l’ufficio Boeing di Danzica, stiamo estendendo questo supporto alle giovani generazioni per garantire che abbiano le competenze di cui hanno bisogno per avere successo e per incoraggiare i giovani ad essere entusiasti del futuro dell’aerospaziale, dove la Polonia ha una storia così lunga”, ha affermato il Boeing International President, Sir Michael Arthur. Durante le prossime tre settimane, classi da 20 a 40 adolescenti di età compresa tra 13 e 18 anni parteciperanno a seminari di due giorni. Sebbene la maggior parte dei partecipanti al programma sia ucraina, il programma è aperto anche a bambini di altre nazionalità. Oltre alle capacità di programmazione, i seminari introdurranno i partecipanti anche all’intelligenza emotiva, una competenza altrettanto importante in un ambiente di lavoro moderno. La formazione – 100% gratuita – si caratterizza per il suo approccio innovativo in un contesto educativo non formale, rispondendo alle reali esigenze sia dei giovani di oggi sia alle competenze richieste dal settore. Dal 2016, ThinkYoung e Boeing hanno introdotto alla programmazione a più di 900 adolescenti. Finora nel mondo si sono svolte 15 edizioni della Coding School. La ThinkYoung Coding School è una delle tante iniziative di coinvolgimento della comunità Boeing in tutto il mondo. Dal 2018, Boeing ha investito più di 5,9 milioni di euro per progetti STEM paneuropei.

BOEING: INITIAL OPERATIONAL CAPABILUTY PER L’HAAWC – Il Boeing High Altitude Anti-Submarine Warfare Weapon Capability, o HAAWC, ha soddisfatto tutti i requisiti per l’initial operational capability status dell’U.S. Navy. L’all-weather HAAWC consente al Boeing P-8A Poseidon di operare siluri MK 54 da vicino o al di sotto della sua altitudine di crociera. “L’initial operational capability milestone segna la disponibilità di HAAWC per la fleet introduction con la Marina e i suoi partner internazionali”, ha affermato Dewayne Donley, program manager. “Siamo entusiasti di offrire maggiore flessibilità e capacità attraverso lanci ad altitudini più elevate da distanze maggiori rispetto a quanto possibile in precedenza”. Il traguardo segue l’aggiudicazione a Boeing di un full-rate production contract per il sistema in agosto, l’addestramento e la ricezione di unità di low-rate initial production units. HAAWC consiste in un modular Air Launch Accessory, ALA, kit, che si unisce a un siluro MK 54, trasformandolo in una precision-guided glide weapon. Ulteriori messe in campo delle unità HAAWC sono programmate fino al 2024, con la possibilità che la produzione continui fino al 2030 in base all’attuale contratto. Il velivolo P-8A ha accumulato fino ad oggi più di 450.000 ore di volo a sostegno di operazioni su vasta area, marittime e costiere, ed esegue missioni umanitarie e di ricerca e soccorso in tutto il mondo.

ACCORDO TRA ROLLS-ROYCE E SUMEC PER LE MTU SOLUTIONS – La Rolls-Royce business unit Power Systems ha firmato una lettera di intenti (LOI) con Sumec, partner di lunga data nel settore della generazione di energia, in occasione del quinto China International Import Expo (CIIE) che si è tenuto a Shanghai dal 5 al 10 novembre 2022. La lettera di intenti copre in totale oltre 200 mtu engines and systems, più del doppio di quanto firmato nel CIIE dello scorso anno. La lettera include un mix di Series 4000 and Series 2000 engines, in parte prodotti da MTU Yuchai Power Company Limited, la joint venture tra Rolls-Royce e Guangxi Yuchai Machinery Company Ltd., locally assembled diesel systems, gas systems and dynamic UPS. I motori e i sistemi saranno utilizzati principalmente per segmenti di mercato che includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, telecomunicazioni, semiconduttori, data center e applicazioni biogas. Con le soluzioni mtu, il cliente sarà ben attrezzato per garantire l’alimentazione continua, fondamentale per queste applicazioni, evitando così la perdita che potrebbe essere causata da un’interruzione dell’alimentazione.