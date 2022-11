Eurowings raddoppia i suoi servizi a Berlino

Eurowings sta espandendo in modo significativo la sua presenza a Berlin Brandenburg Airport (BER), ampliando la sua gamma di destinazioni dirette. Con l’inizio dell’orario dei voli estivi dalla fine di marzo 2023, i viaggiatori potranno scegliere tra quasi 30 destinazioni con Eurowings dall’aeroporto della capitale, il doppio rispetto a prima. Le nuove destinazioni che sono già state determinate includono Malaga, Alicante, Antalya, Larnaca e Rodi. Sono attualmente in fase di pianificazione ulteriori destinazioni.

“Oltre all’espansione verso l’esterno, Eurowings sta rafforzando in particolare i suoi servizi verso il Nord Europa: la filiale Lufthansa collegherà la capitale tedesca con Copenhagen, Göteborg ed Helsinki a partire da marzo 2023. Nell’ambito di questa crescita, Eurowings sta aumentando la sua base e in futuro disporrà di sei aerei stazionati a BER. Un quarto aeromobile sta già rafforzando il percorso di crescita di Eurowings nell’aeroporto della capitale nell’attuale programma di volo invernale 2022/23.

Con questa significativa espansione del suo programma, la compagnia aerea di Lufthansa Group risponde anche al ritiro degli international competitors, che si sono ritirati dal mercato tedesco a seguito della pandemia. Mesi fa Eurowings aveva già sottolineato l’importanza della capitale, annunciando l’intenzione di rafforzare la propria posizione a Berlino”, afferma Eurowings.

“Altri si stanno ritirando, noi stiamo costruendo”, ha detto il CEO di Eurowings, Jens Bischof, in una conferenza stampa congiunta con BER airport. “Berlino è e rimane una calamita turistica assoluta e una delle metropoli più eccitanti d’Europa, sia dal punto di vista culturale che storico. Quindi è logico per noi come compagnia aerea tedesca espandere la nostra presenza e portare più voli Eurowings nella capitale”.

Aletta von Massenbach, Chairwoman of the Management Board at BE : “Il raddoppio della flotta aerea e dei collegamenti all’aeroporto della capitale da parte di Eurowings è un segnale forte. A livello globale, la regione della capitale è una delle destinazioni di viaggio più popolari e attrae persone da tutto il mondo. Berlino e il Brandeburgo come regione economica stanno vivendo uno sviluppo dinamico e offrono alle compagnie aeree le migliori condizioni per una crescita costante. L’espansione dei servizi di Eurowings a BER rafforza ulteriormente la partnership e migliora la connettività dell’aeroporto. Ringraziamo Eurowings e Lufthansa Group per aver ampliato il loro impegno e per la loro fiducia in BER e nella regione della capitale”.

“In qualità di vacation airline più grande della Germania, con oltre 4.000 dipendenti, Eurowings ha tra le destinazioni di vacanza più popolari nel suo programma Maiorca, le Isole Canarie, Grecia, Croazia e Egitto. In Germania, la compagnia aerea è leader di mercato a Dusseldorf, Amburgo, Colonia/Bonn e Stoccarda. Di conseguenza, Berlino ha collegamenti ad alta frequenza con Colonia, Dusseldorf e Stoccarda tramite Eurowings. L’Eurowings BER program è integrato da voli nel segmento in crescita visiting family and home countries, ad esempio verso Beirut/Libano.

Il programma Eurowings nell’estate 2023 da BER:

Destinazioni in Nord Europa: Copenhagen (NUOVO), Helsinki (NUOVO), Göteborg (NUOVO).

Destinazioni in Europa centrale: Düsseldorf, Colonia/Bonn, Stoccarda in Germania, Salisburgo in Austria.

Destinazioni nel Sud Europa: Heraklion, Rodi (NUOVO), Dubrovnik, Fiume, Spalato, Zara, Alicante (NUOVO), Malaga (NUOVO), Maiorca, Antalya (NUOVO), Larnaca (NUOVO).

Destinazioni nel portfolio family and home-country visits: Beirut.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)