News Brevi – 23.11.2022

BLACK FRIDAY: OFFERTE AER LINGUS PER VOLARE IN IRLANDA E USA – Aer Lingus informa: “Aer Lingus offre fino al 25% di sconto per volare in Irlanda dal 1° dicembre 2022 al 28 marzo 2023. Raggiungere l’Irlanda è semplice con i collegamenti dagli aeroporti italiani di Milano, Venezia, Roma, Napoli, Verona e Pisa per la città di Dublino. La compagnia offre anche uno sconto fino a 100€ per viaggiare in USA dal 1° gennaio al 28 marzo 2023. Come di consueto, i clienti che volano verso gli USA con Aer Lingus beneficiano a bordo dei servizi di ristorazione e intrattenimento gratuiti. Grazie al servizio doganale statunitense per i viaggiatori in partenza per gli Stati Uniti, i clienti Aer Lingus hanno la possibilità di effettuare le procedure di dogana e immigrazione già prima dell’imbarco, direttamente all’aeroporto di Dublino, evitando lo stress all’arrivo. Aer Lingus continua a collegare l’Italia con il Nord America, via Dublino, con 7 tratte per le città americane di Boston, Chicago, Los Angeles, New York, Orlando, Seattle, Washington. Per facilitare i viaggi Aer Lingus ha attivato una collaborazione con VeriFLY. Attraverso il caricamento della documentazione Covid-19 richiesta per raggiungere la destinazione sull’app VeriFLY, i clienti hanno la garanzia che tutta la loro documentazione sia verificata prima del viaggio”.

DELTA E LATAM ANNUNCIANO IL SERVIZIO TRA SAN PAOLO E LOS ANGELES – LATAM Airlines Group e Delta Air Lines hanno fatto i primi annunci operativi dopo aver ricevuto l’approvazione del loro accordo di joint venture a settembre. Tra le iniziative, LATAM ha annunciato il lancio di un nuovo servizio tra San Paolo e Los Angeles a partire dal 1 luglio 2023, aggiungendo una popolare destinazione attualmente non servita da Los Angeles. Il volo avrà una frequenza iniziale di tre volte a settimana su Boeing 777-300ER, con una capacità di 410 passeggeri (38 in cabina Premium Business, 50 in Economy+ e 322 in Economy). Partirà dall’aeroporto di San Paolo (Guarulhos) alle 23:05 il lunedì, il mercoledì e il venerdì, arrivando a Los Angeles alle 7:00 del giorno successivo. Da Los Angeles, i voli partiranno alle 13:00 il martedì, giovedì e sabato, e arriveranno a San Paolo (Guarulhos) alle 5:20 del giorno successivo. I passeggeri potranno connettersi dall’hub di LATAM a San Paolo verso le destinazioni della rete sudamericana di LATAM, oltre ai collegamenti con le diverse destinazioni servite dal gruppo. Nel frattempo, i clienti che volano a Los Angeles saranno in grado di collegarsi rapidamente a diverse destinazioni popolari della Delta West Coast, tra cui San Francisco, Las Vegas e Seattle. Il nuovo servizio tra San Paolo e Los Angeles è ora disponibile per la prenotazione tramite delta.com o latam.com. Un altro punto saliente dell’annuncio è stato l’aumento della capacità sulle rotte da e per gli Stati Uniti, di cui beneficeranno i clienti di entrambi i partner. Da parte di Delta Air Lines, le frequenze aggiuntive recentemente annunciate includono le rotte Atlanta-Santiago, Atlanta-Lima, New York-San Paolo, Atlanta-San Paolo, Atlanta-Rio de Janeiro, Miami-Orlando, Miami Los Angeles. Nel caso del Gruppo LATAM, le modifiche saranno le seguenti: Santiago-Los Angeles, San Paolo-Orlando, Lima-Miami, Lima-New York, Lima-Los Angeles. Con questi aggiustamenti di frequenza, Delta e LATAM aggiungeranno più di 23.000 posti settimanali ai loro itinerari regolari per collegare il Nord e il Sud America come mai prima d’ora.

BLACK FRIDAY DI IBERIA – Iberia informa: “Novembre arriva carico di offerte. Il Black Friday è dietro l’angolo e Iberia ha preparato per questa settimana molte offerte il cui obiettivo principale è aiutare i clienti a fare i loro viaggi l’anno prossimo e acquistare i biglietti in un modo molto più economico. Per poter accedere in anticipo a queste promozioni, gli utenti devono essere registrati su Iberia.com. Solo i clienti che hanno effettuato l’accesso sul Web potranno accedere a questi prezzi precedentemente scontati. Dopo questa vendita esclusiva, le offerte saranno disponibili sul web per tutti. I biglietti a questi prezzi possono essere acquistati fino al 28 novembre. Per un tempo illimitato, si può usufruire di offerte come viaggi in Spagna o in Europa a partire da 25 euro a tratta, Stati Uniti a partire da 181 euro o America Latina a partire da 254 euro a tratta. Il periodo di volo per i biglietti acquistati sarà dal 10 gennaio al 15 giugno (eccetto festivi e Pasqua)”.

IBERIA MAINTENANCE CELEBRA 30 ANNI DAL PRIMO A320 C-CHECK – Quest’anno Iberia celebra il 30° anniversario dei base maintenance services per la Airbus A320 family. Il 19 dicembre 1990 Iberia ha ricevuto il suo primo A320 “Sierra de Cazorla”, il cui primo C1 Check è stato completato il 25 marzo 1992 negli Iberia Base Maintenance Hangars a La Muñoza. 30 anni dopo, Iberia Maintenance ha eseguito 4.000 heavy checks, inclusi C-checks e 6 and 12 Years inspections per A320 family aircraft. Questa cifra include Iberia, gli aeromobili delle compagnie aeree del gruppo IAG e diversi clienti di terze parti che hanno affidato la manutenzione dei propri aeromobili a Iberia Maintenance. I controlli sono stati eseguiti negli hangar di Madrid e Barcellona. Un team altamente qualificato ed esperto di oltre 1.000 professionisti supporta l’esecuzione degli actual checks e le eventuali complex repair rectifications che seguono sulla base dei risultati delle ispezioni. Iberia Maintenance dispone di ampie Backshops capabilities, come lavorazioni meccaniche, strutture o compositi, in modo che una quantità significativa di riparazioni di parti possa essere eseguita internamente. Jorge Michalowski, Airframe Services Director at Iberia Maintenance, ha spiegato: “Nel 1992 Iberia Maintenance ha eseguito il primo C-Check su un aereo della famiglia A320. Ed era il primo A320 ricevuto da Iberia, chiamato ‘Sierra de Cazorla’. A quel tempo, e poco a poco, abbiamo intrapreso un percorso per posizionarci come uno dei principali fornitori di servizi di manutenzione per la famiglia A320. Questo è stato possibile grazie al team di manutenzione di Iberia. Continueremo il viaggio mentre ci sforziamo di essere un European Reference Centre per major maintenance della A320 Family”. Iberia Maintenance è un fornitore leader di servizi MRO per le compagnie aeree del gruppo IAG, gli OEM e l’industria in generale, con Airframe Line and Base maintenance capabilities che coprono tutte le flotte Airbus del gruppo, inclusi gli A350 e A320neo. Il suo engine portfolio è specializzato su V2500, CFM56 e RB211, con le piattaforme GTF e LEAP di prossima introduzione e component shops che coprono un’ampia gamma di ATA chapter. Iberia Maintenance supporta i clienti in tutto il mondo e continua ad adattare il proprio modello di business alle mutevoli esigenze del mercato e dei suoi clienti.

QANTAS GROUP MARKET UPDATE: LA FORTE DOMANDA GUIDA UN MIGLIORAMENTO DEGLI UTILI PREVISTI – La continua forza della domanda di viaggi ha portato Qantas Group a migliorare le sue aspettative di profitto per la prima metà del FY23. Il Gruppo prevede ora un Underlying Profit Before Tax compreso tra 1,35 e 1,45 miliardi di dollari. Ciò rappresenta un aumento di 150 milioni di dollari dell’intervallo di profitto indicato all’inizio di ottobre 2022. I costi del carburante rimangono significativamente elevati rispetto al FY19 e si prevede che raggiungeranno circa 5 miliardi di dollari per il FY23, che sarebbe un record per il Gruppo, nonostante la capacità internazionale sia inferiore di circa il 30% rispetto ai livelli pre-COVID. Le performance operative hanno continuato a migliorare, con Qantas classificata come la domestic airline più puntuale in ottobre. Si prevede che l’indebitamento netto del Gruppo scenderà a circa 2,3 miliardi di dollari – 2,5 miliardi di dollari entro il 31 dicembre 2022. Si tratta di circa 900 milioni di dollari meglio di quanto previsto nell’aggiornamento più recente, in gran parte dovuto all’accelerazione dei flussi di entrate. Circa il 60% dei 2 miliardi di dollari di crediti di viaggio relativi al COVID detenuti dal Gruppo sono stati ora riscattati dai clienti. Sebbene la capacità sia limitata, in ottobre sono state lanciate oltre un milione di tariffe di vendita e nelle prossime settimane sono previste ulteriori attività di vendita. Il Gruppo ha recentemente finalizzato un accordo triennale con i piloti Jetstar come parte della sua politica retributiva migliorata e prevede di raggiungere accordi di principio con altri nelle prossime settimane.

ROLLS-ROYCE FORNISCE LARGE-SCALE BATTERY STORAGE A SEMPER POWER NEI PAESI BASSI – Rolls-Royce si è aggiudicata la fornitura e l’installazione di un large-scale mtu EnergyPack QG battery storage system chiavi in mano alla società energetica olandese Semper Power a Vlissingen. L’ordine comprende anche general contractor services, nonché la costruzione dell’edificio e di altre infrastrutture. Semper Power sviluppa e gestisce energy storage systems per sviluppatori di parchi eolici e solari, gestori di reti di distribuzione e clienti industriali. Il large-scale battery storage system, con una capacità di 30 megawatt e una storage capacity di 60 megawattora, viene utilizzato per grid frequency regulation nei Paesi Bassi, per integrare l’elettricità da fonti energetiche rinnovabili nella rete pubblica. Quando è completamente carico, il sistema ha la capacità di fornire energia elettrica a 8.000 famiglie per un giorno intero. La QG EnergyPack storage solution della Rolls-Royce business unit Power Systems è composta da 168 battery units, 7 inverter e la intelligent control platform mtu EnergetIQ. Quando entrerà in funzione nella primavera del 2023, sarà il più grande energy storage system nei Paesi Bassi e uno dei più grandi nell’UE.

ROLLS-ROYCE AVVIA COLLABORAZIONE CON FRIEDRICHSHAFEN HOSPITAL E DISCOVERING HANDS – Rolls-Royce ha avviato una collaborazione con Friedrichshafen Hospital e discovering hands, un’impresa sociale senza scopo di lucro, come parte di una più ampia breast health campaign. In qualità di azienda pilota, Rolls-Royce Power Systems ha unito le forze con BKK MTU per offrire a tutte le lavoratrici interessate presso la sede di Friedrichshafen tale esame gratuito. I 136 appuntamenti programmati finora presso il centro senologico dell’ospedale di Friedrichshafen sono stati esauriti in meno di 24 ore. “Questa è un’ottima risposta alla nostra offerta”, ha affermato il Dr. Thelse Godewerth, chief people officer and labor director at the Rolls-Royce business unit Power Systems, durante il lancio pubblico della campagna. “Per noi è una preoccupazione importante sensibilizzare la nostra forza lavoro all’assistenza sanitaria preventiva e sostenerla in questo. L’offerta di dh porta una qualità completamente nuova al breast cancer screening. Siamo entusiasti di portarla avanti con il Friedrichshafen Hospital Breast Center e discovering hands”.