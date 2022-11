Embraer e TUI firmano un Services Agreement per la flotta E-Jets E2

Embraer e TUI Group hanno annunciato oggi di aver firmato un contratto per il Pool Program a supporto della flotta Embraer E195-E2 di TUI. TUI Group prenderà in consegna tre E195-E2 da AerCap in leasing a lungo termine. Gli aeromobili, appartenenti alla flotta esistente di AerCap, saranno consegnati in una configurazione a classe singola da 136 posti nella prima metà del 2023.

Il contratto fornirà alla compagnia aerea l’accesso a component exchanges and repair services per oltre 340 parti riparabili, oltre a parti intercambiabili per gli aerei Embraer di TUI. Attualmente, il Pool Program di Embraer supporta più di 50 compagnie aeree in tutto il mondo.

“È un piacere per Embraer avere TUI a bordo del Pool Program. Oltre ad avere accesso a tutto l’inventario dei pezzi di ricambio Embraer, TUI conterà sull’esperienza dell’OEM per supportare la sua flotta E2 “, ha affermato Danielle Vardaro, Vice-President of Worldwide Customer Support and Aftermarket Sales, Commercial Aviation, Embraer Services & Support.

“La firma di questo nuovo accordo con Embraer per il Pool Program E195-E2 garantisce un’elevata disponibilità dei componenti e l’accesso a un pacchetto completo di supporto e servizi. Questo ci consentirà di operare i nostri nuovi jet E2 per i nostri ospiti secondo gli elevati standard operativi di TUI”, ha dichiarato Geert Somers, Engineering & Maintenance Director di TUI Airline.

Il Pool Program di Embraer è progettato per consentire alle compagnie aeree di ridurre al minimo il loro investimento iniziale in scorte e risorse riparabili di alto valore, sfruttando al contempo l’esperienza tecnica di Embraer e l’esteso repair service provider network for components. I risultati sono significativi risparmi sui costi di riparazione e di trasporto dell’inventario, riduzione dello spazio di magazzino richiesto e l’eliminazione virtuale della necessità di risorse necessarie per la gestione delle riparazioni, fornendo in definitiva livelli di performance garantiti.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)