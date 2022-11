Silk Avia introduce il primo velivolo ATR in Uzbekistan

ATR e Silk Avia, nuova compagnia aerea regionale dell’Uzbekistan, hanno firmato Heads of Agreement (HOA) per l’acquisizione di cinque nuovi ATR 72-600, tre direttamente da ATR e due da un lessors. Oltre a questo accordo, la compagnia aerea inizierà presto le sue operazioni con tre ATR 72-600 usati.

“Il proprietario di Silk Avia, Uzbekistan Airports, ha investito molto nella creazione di un’ampia rete per servire meglio il mercato domestico e regionale. Lo scopo principale di Silk Avia è quello di stimolare il turismo interno e lo sviluppo delle imprese. La compagnia aerea aumenterà anche la connettività regionale con la capitale Tashkent e fornirà un accesso diretto tra le città uzbeke. Questi velivoli apriranno nuove opportunità point to point, servendo circa 40 rotte nel paese. Collegheranno 11 aeroporti nazionali e altri 7 aeroporti in futuro, sostenendo la crescita del paese e la sua fiorente industria del turismo.

La versatilità operativa e la convenienza dell’ATR 72-600 sono dimostrate in tutto il mondo, consumando il 45% in meno di carburante ed emettendo il 45% in meno di CO2 rispetto a un jet regionale di dimensioni simili, posizionando ATR come la soluzione perfetta per un’espansione economica e sostenibile. Il velivolo sarà equipaggiato con i nuovi motori PW127XT, offrendo una riduzione del 20% dei costi di manutenzione e una riduzione del 3% del consumo di carburante rispetto al motore esistente. Gli aerei di Silk Avia saranno i primi nuovi ATR ad operare in tutta l’Asia centrale.

Silk Avia e ATR hanno inoltre annunciato la firma di un Global Maintenance Agreement (GMA). Attraverso questo five-year pay-by-the-hour contract, Silk Avia sfrutterà appieno l’esperienza del produttore per supportare i suoi velivoli ATR, riducendo così i costi di manutenzione e potenziando le operazioni”, afferma ATR.

Rano Dzhuraeva, Chair of Uzbekistan Airports, afferma: “Siamo entusiasti di lanciare presto le nostre operazioni con una flotta interamente ATR. Come nuova compagnia aerea a basso costo, abbiamo intrapreso un’ampia revisione di quale aeromobile avrebbe fornito la soluzione migliore. La nostra selezione dell’ATR 72-600 è la scelta perfetta per noi in quanto ci assicureranno di poter offrire ai nostri passeggeri l’esperienza più moderna, confortevole e affidabile nel modo più conveniente e sostenibile”.

Nathalie Tarnaud Laude, ATR Chief Executive Officer, commenta: “Non esiste soluzione migliore per fornire collegamenti essenziali di un ATR 72-600, il punto di riferimento sostenibile nell’aviazione regionale di oggi. In un paese in rapida crescita come l’Uzbekistan, Silk Avia svolgerà un ruolo chiave offrendo collegamenti vitali per le comunità locali e rilanciando l’economia. Gli studi hanno dimostrato che un aumento del 10% dei voli regionali può portare a un aumento del 5% del PIL locale e ATR contribuisce fornendo gli aerei regionali più responsabili e convenienti. Diamo un caloroso benvenuto a Silk Avia come uno dei nostri nuovi clienti, aprendo un nuovo mercato per ATR in Asia centrale”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)