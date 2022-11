Emirates raddoppierà le frequenze giornaliere dirette per Colombo dal 1° dicembre 2022

Emirates ha annunciato che a partire dal 1° dicembre 2022 sarà aggiunto un nuovo volo giornaliero diretto da Dubai a Colombo. Operato come EK648 ed EK649, il volo aggiuntivo nasce per soddisfare l’aumento stagionale della domanda di viaggi e permette di portare a tre il numero di voli giornalieri tra le due città, inclusi due voli diretti e uno operante attraverso la capitale delle Maldive, Malé.

Il servizio giornaliero aggiuntivo di Emirates opererà direttamente tra Dubai e Colombo, tranne dal 16 al 30 dicembre, quando il servizio da Dubai a Colombo farà scalo a Malé.

Dall’1 al 15 dicembre e dal 31 dicembre al 26 marzo, EK648 partirà da Dubai ogni giorno alle 16:10 e arriverà a Colombo alle 21:55. Il volo EK648 sarà via Malé dal 16 al 30 dicembre e durante tale periodo partirà da Dubai alle 10:30, arriverà a Malé alle 14:45, partirà per Colombo alle 17:15 e arriverà a destinazione alle 19:15.

Dal 1° dicembre al 26 marzo, il volo EK649 partirà da Colombo alle 02:55 e arriverà a Dubai alle 05:55. Tutti gli orari sono locali.

“Emirates opera i suoi moderni aeromobili Boeing 777-300ER in una configurazione a tre classi sui voli per Colombo, offrendo suite private in First Class, poltrone reclinabili in Business Class e poltrone spaziose in Economy Class. Tutte le classi di viaggiatori da e per lo Sri Lanka beneficeranno dei prodotti leader del settore in volo e a terra, con piatti di ispirazione regionale e bevande gratuite, e di ice il pluripremiato sistema di intrattenimento in volo della compagnia aerea che offre fino a 5.000 canali di intrattenimento on-demand in oltre 40 lingue, inclusi film, programmi TV e un’ampia libreria musicale insieme a giochi, audiolibri e podcast.

Emirates ha lanciato le operazioni in Sri Lanka nel 1986 e ha celebrato 36 anni di operazioni a Colombo all’inizio di quest’anno. La compagnia aerea ha firmato un memorandum d’intesa (MoU) con lo Sri Lanka Tourism Promotion Bureau nel 2022, riaffermando il suo impegno nei confronti del Paese e delineando iniziative reciprocamente vantaggiose che contribuiranno a rilanciare l’industria del commercio e del turismo del Paese”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)