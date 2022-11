News Brevi – 24.11.2022

IBERIA SI TRASFERISCE AL NUOVO TERMINAL 8 A NEW YORK JFK – Iberia si sposterà dal Terminal 7 al Terminal 8 recentemente ristrutturato e ampliato dell’aeroporto John F. Kennedy di New York il 1° dicembre, dove condividerà le operazioni con American Airlines, British Airways e Finnair. Con un investimento di 400 milioni di dollari per rimodellare, espandere e migliorare il terminal, la mossa avvicinerà i membri di oneworld. Il T8 offrirà cinque nuovi gate e quattro nuovi parcheggi per aeromobili di grande capacità, un sistema di gestione dei bagagli ampliato, 130.000 metri quadrati di spazio aggiuntivo nel terminal e una migliore esperienza di acquisto per i clienti. Sia Iberia che Level saranno situati nelle zone 6 e 7 dell’area check-in del Terminal 8. Iberia avrà quattro sportelli per servire i clienti che viaggiano in Economy Class e due banchi aggiuntivi per un’attenzione differenziata ai clienti Business e Top Tier. Il nuovo T8 porterà connessioni più facili e veloci, oltre a nuovi servizi e servizi premium rinnovati, tra cui due lounge VIP completamente nuove a cui potranno accedere i clienti Iberia Plus Infinita, Singular, Platinum e Gold, insieme ai clienti che viaggiano in Business classe. Iberia ha già iniziato la sua stagione invernale, dal 29 ottobre al 25 marzo, segnata dal recupero di tutta la sua capacità pre-pandemia e con un fermo impegno nel mercato statunitense. Per Iberia, gli Stati Uniti continuano ad essere un mercato prioritario in cui la compagnia aerea offrirà più frequenze e posti rispetto allo stesso periodo del 2019. In particolare, ha pianificato un’offerta di 589.000 posti, che rappresenta un aumento del 15% rispetto al 2019 e circa 2.000 voli, il 21% in più rispetto all’anno prima della pandemia. Iberia offrirà voli verso diverse destinazioni quest’inverno: Dallas, aperto a giugno 2022, New York, Chicago, Miami, Los Angeles e Boston. Inoltre, la compagnia aerea spagnola sta crescendo in varie destinazioni negli Stati Uniti rispetto allo scorso inverno. A Miami si passerà da 10 a 14 frequenze settimanali, due voli giornalieri, e a New York da 10 a 13 frequenze settimanali, che a marzo raggiungeranno le 14. Allo stesso modo, Iberia incorpora anche novità in termini di destinazioni. I voli per Dallas, inizialmente avviati per operare solo nel periodo estivo, saranno mantenuti durante la stagione invernale, inizialmente con tre frequenze settimanali, che aumenteranno gradualmente fino a raggiungere un volo giornaliero a partire da giugno. Il programma di Iberia negli Stati Uniti è completato da tre voli settimanali per Boston, altri tre per Los Angeles e altri cinque voli settimanali per Chicago.

IL PRESIDENTE ENAC AL CONVEGNO ASSAEROPORTI SU SFIDA GREEN E DIGITAL – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma al convegno di Assaeroporti: “Aeroporti italiani: la sfida green e digital”. “Nel percorso di liberalizzazione e privatizzazione del settore, l’economia aeroportuale non era più l’economia dello scalo, figlia della cultura del monopolio, ma diventava un’economia del territorio portando un notevole indotto e in alcuni casi, come quello dello scalo di Bergamo, nel tempo si trasformava nell’industria principale dell’aerea”. “L’innovazione tecnologia – continua Di Palma – contribuirà, in un futuro molto prossimo, a riconciliare il trasporto aereo con l’ambiente. La forte accelerazione della tecnologia ci porterà a realizzare nel prossimo futuro i primi collegamenti con air taxi dall’aeroporto di Fiumicino al centro città. È più vicina l’interconnessione aria – aria che non quella aria – ferrovia. L’uso dei droni e, più in generale, la Mobilità Aerea Avanzata, entreranno nella nostra quotidianità sia per i servizi, sia per il trasporto di persone e di merci”.

IL PRESIDENTE ENAC INCONTRA IL MINISTRO PER LE DISABILITA’ – ENAC informa: “Il Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, ha incontrato ieri il Presidente Enac Pierluigi Di Palma in merito alle tutele dei diritti dei passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta. Il Presidente ha illustrato l’impegno e i progetti che l’Enac sta portando avanti con l’obiettivo di garantire i diritti e la qualità dei viaggi in aereo di tutti i passeggeri, senza esclusione di nessuno”.

EMIRATES CELEBRA IL 51TH UAE NATIONAL DAY – Durante il 51st UAE National Day il 2 dicembre, Emirates celebra l’occasione con una serie di attività, dai nuovi motivi di design e schemi di illuminazione nelle cabine dei suoi aerei, ai tradizionali dolci arabi serviti a bordo e nelle Emirates Lounge a Dubai, a un esclusivo orologio commemorativo degli UAE in vendita su EmiratesRED. In occasione dell’unione dei sette emirati, il 2 dicembre si celebra l’UAE National Day e a bordo di Emirates i passeggeri di tutte le classi in partenza da Dubai riceveranno un dolcetto ispirato agli Emirati. I passeggeri che visitano le lounge Emirates a Dubai possono gustare crostate di datteri guarnite con crema di caffè arabo o una mousse di datteri cremosa. Una illuminazione d’atmosfera colorata che rappresenta la bandiera degli Emirati Arabi Uniti illuminerà l’interno dell’aereo. Il pluripremiato sistema di intrattenimento in volo ice di Emirates porterà l’iconico albero Ghaf, che è emblematico degli Emirati Arabi Uniti. Il nuovo motivo artistico è utilizzato anche come punto culminante del design negli interni dei nuovi Boeing 777 e A380 di Emirates. Il national Ghaf tree è un simbolo storico e culturale di stabilità e pace nell’ambiente desertico degli UAE. I passeggeri che desiderano commemorare gli Emirati Arabi Uniti sotto forma di un orologio elegante e funzionale, possono acquistare un orologio automatico Zinvo Air Blade 50 years Anniversary Edition in edizione limitata, a bordo di tutti i voli Emirates. I passeggeri che desiderano saperne di più sugli Emirati Arabi Uniti possono sfogliare la pluripremiata biblioteca di intrattenimento su ice, con contenuti sulla storia e il futuro degli Emirati Arabi Uniti.

EASYJET IN UK GUARDA AGLI OVER 45 PER LA NUOVA CREW RECRUITMENT CAMPAIGN – easyJet guarda agli over 45 nella nuova cabin crew recruitment campaign poiché la ricerca della compagnia aerea mostra che il 78% dei genitori britannici, dai 45 anni in su, vuole affrontare una nuova sfida una volta che i loro figli escono di casa. La compagnia aerea ha registrato un aumento del 27% del personale di cabina di età superiore ai 45 anni dal 2018. Michael Brown, Director of Cabin Services for easyJet, ha commentato: “In easyJet, le nostre persone sono al centro di tutto ciò che facciamo. Tutto il nostro brillante equipaggio è un ottimo esempio di come essere cabin crew sia un lavoro fantastico, indipendentemente dall’età, e quindi vogliamo incoraggiare ancora più persone a unirsi a noi. Se hai una passione per i viaggi e le persone e desideri un lavoro diverso ogni giorno, non vediamo l’ora di darti il benvenuto a bordo come parte del team”. Per ulteriori informazioni: https://careers.easyjet.com/cabin-crew/.

LOCKHEED MARTIN: TEST PER IL RIG-360 CON UN MISSILE PAC-3 – Per la prima volta, l’U.S. Army ha utilizzato una Lockheed Martin communication technology di nuova concezione per aiutare un missile PAC-3 a intercettare un cruise missile target. Durante l’US Army Integrated Flight Test-2, il protoytpe missile communication device noto come Remote Interceptor Guidance – 360 (RIG-360) ha comunicato con successo con un missile PAC-3 in volo per testare le sue data link capabilities. RIG-360 consente una PAC-3 engagement capability a 360 gradi utilizzando i dati target di vari sensori. “Questo test di successo conferma il nostro prototipo RIG-360 come uno dei molti modi in cui continuiamo a fornire tecnologia per garantire ai nostri clienti di essere sempre al passo con l’intero spettro delle minacce del 21° secolo”, ha affermato Scott Arnold, vice president, Integrated Air and Missile Defense, Lockheed Martin Missiles and Fire Control.