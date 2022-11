SAS lancia una nuova rotta per New York JFK

Il 9 febbraio, SAS lancerà la sua nuova rotta tra Copenhagen Airport e il John F. Kennedy International Airport in New York. La nuova rotta consente ai clienti SAS di viaggiare facilmente sia dal West che dall’East side di New York, mentre SAS continua a offrire partenze dalla Scandinavia verso Newark.

Attraverso il lancio della sua nuova rotta per New York JFK, SAS offrirà ai suoi clienti partenze frequenti per questo comodo ed efficiente aeroporto con facile accesso da e per New York, nonché molti voli in coincidenza tra cui scegliere.

Il servizio verso JFK inizia con cinque voli settimanali da Copenhagen, aumentando con voli giornalieri per il programma estivo. SAS opererà nel terminal 7 a JFK.

“Siamo molto lieti di lanciare la nostra nuova rotta per JFK. SAS offre un prodotto solido verso Newark Airport dalla Scandinavia e crediamo che questa aggiunta di JFK da Copenaghen rafforzerà l’offerta verso New York per i nostri clienti. Gli Stati Uniti sono un mercato strategico per SAS e continueremo a sviluppare nuove rotte e destinazioni ogni volta che si presenterà l’opportunità giusta”, afferma Erik Westman, EVP & CCO, Network and Revenue management.

Le destinazioni statunitensi continuano a generare domanda per partenze più numerose e frequenti. SAS offrirà circa 130 partenze a settimana su un totale di 12 rotte quest’inverno.

Orari da e per JFK:

Winter 2022

lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica

CPH-JFK: 18:25 – 21:30

JFK-CPH: 23:00 – 12:55

Summer 2023

Giornaliero

CPH-JFK: 19:20 – 22:00

JFK-CPH: 23:55 – 13:45

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)