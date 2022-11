TAP Air Portugal ha trasportato mezzo milione di passeggeri fra Europa e Brasile

TAP Air Portugal continua a essere leader nei collegamenti tra il “vecchio continente” e il Brasile. Nel periodo da luglio a settembre, l’estate europea, il vettore ha infatti trasportato 500.000 passeggeri, registrando un incremento del 223% rispetto all’anno precedente.

“Il Brasile ora è ancora più vicino: con il Black Friday, dal 24 al 28 novembre TAP lancia tantissime promozioni per volare in Brasile (11 destinazioni dirette da Lisbona), Portogallo e resto del network a prezzi vantaggiosi (Le offerte sono valide per viaggiare dal 16 gennaio al 30 novembre 2023 ad esclusione del periodo dal 31 marzo al 17 aprile e dal 15 luglio al 31 agosto).

Dall’inizio dell’anno, TAP Air Portugal ha mantenuto il suo status di prima compagnia aerea internazionale operante in Brasile, con 1.140.800 passeggeri, il doppio rispetto al secondo vettore di questa classifica.

Guardando alla performance di settembre 2022, si evidenzia che in questo periodo TAP ha effettuato 1.318 voli da/per il Brasile, pari al 92% rispetto allo stesso mese del 2019, ovvero il periodo pre-pandemia.

Nonostante, quindi, un’offerta di posti inferiore a quella del 2019, lo scorso settembre TAP ha trasportato il 97% dei passeggeri rispetto allo stesso periodo di quell’anno”, afferma TAP Air Portugal.

“In Brasile, TAP Air Portugal si attesta a circa l’85% della capacità rispetto al periodo pre-pandemico e punta a raggiungere il 90% entro la fine dell’anno. Con un network di oltre 90 destinazioni in tutto il mondo, il rafforzamento del numero di frequenze è un forte segnale di ripresa.

Il Brasile rimane uno dei mercati prioritari per TAP Air Portugal. Fino alla fine dell’anno, il vettore continuerà a investire nell’impegno a servire i passeggeri tra Europa e Brasile, al fine di rafforzare la sua leadership nei collegamenti tra il Paese e l’Europa.

Durante l’anno TAP offre voli da Roma, Milano, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli via Lisbona per San Paolo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e Salvador, oltre a collegare Porto a San Paolo e Rio de Janeiro. In totale, sono 11 le città brasiliane (13 rotte) che TAP collega direttamente all’Europa”, conclude TAP Air Portugal.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)