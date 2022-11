Volotea annuncia nuove rotte da Milano Bergamo e da Firenze

Volotea annuncia un’altra importante novità presso lo scalo di Milano Bergamo: dal 6 aprile, infatti, sarà possibile decollare alla volta di Lione, collegamento esclusivo che avrà 2 frequenze a settimana, ogni giovedì e domenica. La nuova rotta, che prevede un’offerta complessiva di più di 27.200 posti e oltre 150 voli, si aggiunge ai classici collegamenti operati da Volotea in partenza dal Caravaggio per Lampedusa, Pantelleria, Olbia e alle 2 novità recentemente annunciate per volare verso Oviedo e Nantes, per un totale di 6 destinazioni raggiungibili.

“Con tre voli domestici e tre internazionali, l’offerta Volotea da Milano Bergamo è perfettamente bilanciata. Grazie ai nostri voli diretti e a prezzi concorrenziali, per la prossima estate i viaggiatori in partenza dal Caravaggio possono scegliere se pianificare una vacanza all’insegna del relax e del bel mare italiano oppure optare per l’estero e visitare due vivaci località francesi, come Lione e Nantes, o la capitale delle Asturie nella Spagna del Nord”, ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. “Allo stesso tempo, non va dimenticato che le nuove destinazioni aumenteranno il flusso di viaggiatori incoming, desiderosi di raggiungere Milano Bergamo e visitare le bellezze dell’intero territorio lombardo, sostenendo così l’economia locale”.

“Siamo lieti di accogliere l’annuncio della seconda rotta verso la Francia che Volotea opererà nella primavera 2023 e contribuisce ad arricchire l’offerta dei collegamenti da Milano Bergamo”, sottolinea Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di SACBO. “La destinazione di Lione si rivela altamente strategica, sia per l’importanza della città, nota come capitale gastronomica francese e sede del più grande quartiere rinascimentale d’Europa dopo Venezia, sia perchè crocevia della regione sud-orientale del Paese transalpino. Inoltre, è motivo di soddisfazione che Volotea abbia deciso di aggiungere, ai tradizionali collegamenti domestici, tre nuove destinazioni internazionali, potenziando la sua presenza e operatività all’aeroporto di Milano Bergamo”.

Diventano così 6 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Milano Bergamo, 3 in Italia (Lampedusa, Olbia e Pantelleria), 1 in Spagna (Oviedo – Novità Summer 23) e 2 in Francia (Nantes e Lione – Novità Summer 23).

Volotea inoltre ha annunciato oggi importanti novità che andranno a rafforzare ulteriormente la sua presenza presso la nuova base di Firenze: dal 2023, prenderanno il via due nuovi collegamenti esclusivi alla volta di Marsiglia e Lione. Il volo per la Costa Azzurra, il cui primo volo è in calendario per il 7 di aprile, avrà 2 frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì, mentre dal giorno successivo, ogni martedì e sabato, sarà possibile decollare verso Lione. Le nuove rotte d’oltralpe prevedono un’offerta complessiva di circa 40.000 posti, pari a oltre 250 voli e si affiancano ai collegamenti Volotea già annunciati in partenza dall’Amerigo Vespucci per un totale di 10 destinazioni, 4 in Italia e 6 all’estero. Infine, come anticipato durante la conferenza stampa di annuncio della base fiorentina, Volotea svelerà nelle prossime settimane anche l’undicesima rotta in partenza dallo scalo.

L’annuncio dei nuovi voli rafforza ulteriormente l’asse Toscana – Francia, confermando l’impegno del vettore a livello locale. Non va dimenticato poi che, grazie al suo portfolio di voli, la low-cost si classifica come seconda compagnia all’Amerigo Vespucci di Firenze per numero di mete raggiunte.

“Dopo aver annunciato l’apertura della nostra nuova base a Firenze, siamo felici di confermare l’avvio di 2 nuovi collegamenti che, l’anno prossimo, avvicineranno Firenze e la Francia”, ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. “Grazie ai nuovi voli alla volta di Lione e Marsiglia, già disponibili attraverso i nostri classici canali di prenotazione, i passeggeri toscani che stanno programmando un viaggio oltralpe possono già da oggi riservare il proprio posto a bordo della nostra flotta. Allo stesso tempo, siamo fiduciosi che saranno numerosi i turisti francesi che approfitteranno dei nostri comodi collegamenti e delle nostre convenienti tariffe per raggiungere Firenze e visitare le bellezze che hanno contribuito a rendere la Toscana una meta così appealing e rinomata a livello internazionale. Stiamo lavorando sinergicamente con Toscana Aeroporti e, molto presto, annunceremo una nuova rotta in partenza dallo scalo di Firenze”.

Diventano così 10 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Firenze, 5 in Francia (Bordeaux, Nantes, Tolosa, Lione e Marsiglia), 4 in Italia (Bari, Cagliari, Catania, Palermo) e 1 in Spagna (Bilbao).

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)