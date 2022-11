UNI EN ISO 9001, ISO 14001 e ISO/IEC 27001: nuova conferma delle certificazioni per Air Dolomiti

Air Dolomiti, compagnia aerea italiana di Lufthansa Group, ha ottenuto, anche per l’anno 2022, la conferma delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e 14001 e ISO/IEC 27001 rilasciata dal team DNV, uno dei principali enti di terza parte, a livello globale, che fornisce servizi di assurance, certificazione, verifica e gestione del rischio, partner di molte delle organizzazioni di maggior successo al mondo nello sviluppo della sicurezza e nella definizione di nuove soluzioni per affrontarele trasformazioni globali.

Il rinnovo delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e ISO/IEC 27001 testimonia concretamente la volontà di mantenere una attenzione vigile alla qualità dei servizi forniti ai clienti e la sensibilità attenta alla gestione dei dati e delle informazioni. La conferma della certificazione accreditata ISO 14001, documenta l’impegno della compagnia all’adempimento della propria politica ambientale e al rispetto delle leggi applicabili per limitare l’inquinamento e per migliorare costantemente le proprie prestazioni.

“Anche quest’anno possiamo dire di aver fatto del nostro meglio per meritare la conferma delle certificazioni ottenute gli anni scorsi: per Air Dolomiti l’etica dei propri comportamenti ed il rispetto delle normative sono strumenti fondamentali per garantire in modo chiaro ai nostri partner e ai passeggeri la nostra trasparenza e affidabilità. Dietro ogni Certificazione c’è tanto lavoro e tanto impegno; poniamo una attenzione costante ai processi aziendali e alle buone pratiche che cerchiamo di trasmettere a chi lavora all’interno dell’azienda affinché diventino, nel tempo, non semplicemente rispetto delle regole ma uno stile di comportamento spontaneo”, commenta Steffen Harbarth, CEO di Air Dolomiti.

Massimo Alvaro, AD di Business Assurance in DNV Italia, aggiunge: “Le nostre verifiche hanno dato esito pienamente positivo, un triplice rinnovo quello rilasciato a Air Dolomiti, a dimostrazione del loro impegno per il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, una gestione sicura dei dati, nel rispetto dei requisiti previsti dai più importanti standard internazionali”.

Air Dolomiti ha ottenuto la Registrazione EMAS nel 2021, la certificazione ISO 14001 nel 2020, le certificazioni ISO 9001 e ISO/IEC 27001 rispettivamente nel 2000 e nel 2017; per tutte vengono periodicamente effettuati severi controlli che hanno come obiettivo il monitoraggio del rispetto degli standard operativi. Per maggiori informazioni sulla compagnia www.airdolomiti.it.

(Ufficio Stampa Air Dolomiti – Photo Credits: Air Dolomiti)