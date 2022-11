ITA Airways e Korean Air firmano l’accordo frequent flyer nell’ambito del programma Volare

ITA Airways e Korean Air hanno firmato l’accordo frequent flyer nell’ambito di Volare, il programma di fedeltà della Compagnia di bandiera italiana.

Korean Air è il vettore aereo della Corea del Sud che aderisce all’alleanza SkyTeam e si presenta come primo partner del settore aereo del programma fedeltà Volare.

“Innovativa ed attenta alle continue richieste del mercato, Korean Air opera giornalmente verso oltre 100 destinazioni nel mondo attraverso il suo hub di Seoul e, insieme a ITA Airways, assicurerà ai soci Volare una copertura delle rotte nazionali e internazionali con collegamenti tra le principali capitali.

Scegliendo di volare con Korean Air, in qualità di compagnia aerea dell’alleanza, i soci SkyTeam Elite Plus potranno usufruire dei servizi SkyPriority che includono tra gli altri: check-in e imbarco prioritario, drop-off e bagaglio aggiuntivo, canale prioritario al banco transiti e ai varchi sicurezza.

Numerosi i vantaggi per i soci che scelgono di volare con Korean Air: la possibilità di accumulare punti è estesa infatti anche ai voli operati da Korean Air. Sarà sufficiente inserire il numero frequent flyer Volare in fase di prenotazione o di check-in per accumulare punti Volare“, afferma ITA Airways.

“Siamo lieti di annunciare la partnership con Korean Air. Questo accordo rappresenta per noi un’ulteriore tassello nella nostra strategia di crescita all’interno di SkyTeam”, afferma Emiliana Limosani, CCO di ITA Airways e CEO di Volare. “Da quando ITA Airways è entrata ufficialmente a far parte di SkyTeam, abbiamo lavorato costantemente con tutti i vettori partner per garantire che i frequent flyer possano godere dei benefici e dei vantaggi dell’alleanza. Tutti i servizi dei nostri Club saranno presto estesi anche alle compagnie di questo network, dando accesso ai nostri soci ad oltre 1.000 destinazioni e servizi in tutto il mondo. Allo stesso modo tutti i membri SkyTeam avranno la possibilità di accedere anche all’accumulo di punti”.

“Perseguendo l’obiettivo di customer centricity su cui si basa il programma fedeltà di ITA Airways, Volare è pronto ad accogliere nei prossimi mesi un numero sempre maggiore di compagnie aeree partner e commerciali, così da offrire ai propri soci ancora più scelta e possibilità di personalizzazione, non solo durante la loro esperienza di viaggio”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)