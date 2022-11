Emirates reinventa la retail travel experience con il debutto ufficiale di “Emirates World” a Dubai

Emirates ha ufficialmente aperto oggi la sua ‘Emirates World’ retail store experience nel cuore di Jumeirah, una delle comunità più vivaci di Dubai. Situato nel centro di Jumeirah, il retail store riprogettato di 3.000 piedi quadrati della compagnia aerea è uno spazio aperto e fluido in cui i clienti possono fare acquisti per tutte le loro esigenze di viaggio in un ambiente simile a una lounge. Offrirà inoltre ai clienti la possibilità di immergersi letteralmente nei prodotti esclusivi di Emirates tramite le tecnologie VR/AR.

Emirates World è stato ufficialmente inaugurato con uno speciale taglio del nastro da His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline & Group. Erano presenti anche Sir Tim Clark, President Emirates Airline, Adnan Kazim, Emirates’ Chief Commercial Officer, senior Emirates commercial and sales executives, oltre a rappresentanti del governo, ospiti del settore, clienti aziendali e membri dei media.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates, ha dichiarato: “Emirates World stabilisce un nuovo standard per la travel retail store experience e incarna il nostro impegno a fornire ai clienti i migliori prodotti e servizi in ogni punto di contatto. L’apertura di questo ultimo concept store è un’espressione della nostra visione di vendita al dettaglio per il futuro e segna il primo di numerosi negozi che apriremo nei prossimi anni attraverso la nostra rete. Fa anche parte della nostra più ampia strategia di vendita al dettaglio per rendere l’esperienza in negozio più comoda, coinvolgente e personale. Impiegheremo un mix della tecnologia più recente unita al servizio personalizzato one-to-one dei nostri consulenti di viaggio altamente competenti. Il nostro spazio aperto, accogliente e funzionale consentirà inoltre ai clienti di scoprire i nostri prodotti come i sedili Premium Economy, oltre a una miriade di altre esperienze elegantemente esposte”.

“L’Emirates World store è caratterizzato da una planimetria aperta a flusso libero che consente ai clienti di muoversi senza sforzo e immergersi nelle esperienze interattive offerte. Mobili chiari e moderni sono sparsi in tutto il negozio e generosi tocchi di verde si aggiungono all’ambiente rilassante. Gli esperti consulenti di viaggio di Emirates saranno a disposizione per fornire consigli per le esigenze di viaggio end-to-end dei clienti. Anche le dimensioni dei team sono state raddoppiate presso l’Emirates World Store per garantire richieste rapide e tempi di attesa più brevi. I consulenti di viaggio sono stati formati in modo incrociato, garantendo uno sportello unico che include airline ticketing, Emirates Holidays and Skywards consultant support. I clienti possono sfruttare la tecnologia intelligente come gli schermi self-service che riducono i tempi di attesa e consentono un servizio più rapido.

Il fulcro dell’esperienza del prodotto “Emirates World” è l’instore Premium Economy Class seat display. I clienti possono rilassarsi, sdraiarsi e provare la Premium Economy, quindi sanno cosa aspettarsi quando viaggiano in questa classe di cabina molto ricercata.

I clienti che preferiscono un’esperienza virtuale possono scattare selfie su una selezione di sfondi di prodotti Emirates, tra cui la lounge a bordo dell’A380 e le First Class private suites, con la più recente interactive screen technology. I clienti possono anche godersi le cabine a bordo della compagnia aerea con la realtà virtuale, con esperienze accurate e a grandezza naturale mentre si immergono nell’ambiente circostante. Schermi LED fiancheggiano diverse aree del negozio Emirates World, mostrando gli ultimi prodotti Emirates e le offerte promozionali”, afferma Emirates.

“I clienti possono anche sfogliare una selezione curata di merchandising e accessori dell’Emirates Official Store. Possono anche rinfrescarsi e rilassarsi con un’eccezionale selezione di caffè, tè e altri rinfreschi preparati dai baristi Costa Coffee, che hanno creato due bevande uniche per il negozio Emirates World.

Inoltre, il negozio al dettaglio Emirates World sarà un luogo in cui l’industria dei viaggi e del turismo si riunirà per workshop, conferenze e altre sessioni interattive. I workshop sulle destinazioni multiple inizieranno a dicembre con gli enti del turismo di Thailandia, Seychelles e Israele.

L’Emirates World retail stores concept sarà progressivamente implementato attraverso il network della compagnia aerea nei prossimi tre anni. I retail store experience models rientreranno in tre categorie, tra cui il completo Emirates World concept, il Travel Store model e i Travel Kiosks. I modelli saranno determinati dalle esigenze dei clienti in ciascun mercato, inclusi il posizionamento strategico, l’affluenza nei locali e le tendenze in evoluzione dei clienti”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)