Bombardier Defense riceve un Global 6000 come parte del supporto a Lufthansa Tecdhnik per il PEGASUS Program

Bombardier Defense ha celebrato l’arrivo di un Global 6000 a Wichita, Kansas, come parte della fase successiva del contratto della società per supportare la partecipazione di Lufthansa Technik al PEGASUS program delle German armed forces, guidato da HENSOLDT.

“Bombardier Defense utilizzerà la sua esperienza per eseguire importanti modifiche strutturali per accogliere il “Kalætron Integral” signal intelligence (SIGINT) sviluppato da HENSOLDT, che raccoglie e analizza i segnali militari dai sistemi radar e radio. L’integrazione di questo sistema verrà successivamente eseguita presso il Lufthansa Technik special mission aircraft competence centre in Hamburg, Germania. Bombardier ha già consegnato tre jet Global 6000 a Lufthansa Technik da quando l’aereo è stato selezionato per il programma nel 2020.

Questa pietra miliare segna il primo importante pacchetto di lavoro per un cliente europeo eseguito presso la sede statunitense di Bombardier Defense a Wichita, Kansas, da quando la società ha svelato la nuova missione del sito nell’aprile 2022. Bombardier Defense passerà ora alla fase di modifica dell’aeromobile dopo che il suo team di ingegneri ha sviluppato soluzioni precise e specifiche per la missione. Bombardier Defense eseguirà quindi i test e la certificazione richiesta del velivolo modificato. Nell’ambito di questo programma, Lufthansa Technik eseguirà e supporterà l’integrazione dei sistemi per Hensoldt, oltre ai lavori di ingegneria e modifica appaltati a Bombardier Defense“, afferma Bombardier.

“Questa pietra miliare più recente è una testimonianza della qualità dei jet Bombardier sia per il trasporto VIP che per special mission applications”, afferma Steve Patrick, Vice President, Bombardier Defense. “La suite completa di capacità di progettazione, produzione e certificazione di Bombardier Defense, combinata con l’esperienza di Lufthansa Technik, garantirà a Hensoldt di ricevere una piattaforma affidabile e ad alte prestazioni, perfettamente adattata ai loro mission requirements and payload”.

“L’inizio della fase di modifica strutturale segna davvero un’importante pietra miliare, in quanto è un importante prerequisito per i pacchetti di lavoro dei nostri special mission aircraft experts in Hamburg”, afferma Michael von Puttkamer, Vice President Special Aircraft Services at Lufthansa Technik. “Ringraziamo HENSOLDT e Bombardier per la buona collaborazione e i progressi e non vediamo l’ora di sfruttare il lavoro di alta qualità dei colleghi di Wichita nella prossima fase di integrazione dei sistemi”.

“Con gli enormi progressi compiuti nel lavoro di progettazione negli ultimi 12 mesi, siamo orgogliosi di vedere il progetto PEGASUS entrare nella fase successiva”, ha aggiunto Jürgen Halder, Vice President Air SIGINT di HENSOLDT. “Insieme ai nostri partner Bombardier Defense e Lufthansa Technik, siamo determinati a mantenere il rapido ritmo stabilito per rispondere all’urgente necessità del nostro cliente di capacità di sorveglianza strategica”.

“Gli aerei Global sono ideali per critical special missions. I moderni intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) systems sono più leggeri e compatti e non richiedono più le proporzioni di un aereo commerciale. Le Missionized versions dei Global aircraft sono in servizio con una clientela militare d’élite, avendo completato migliaia di missioni nell’ultimo decennio e dimostrando un’eccellente dispatch reliability. I velivoli Global sono particolarmente attraenti per l’uso militare grazie alla loro capacità di operare ad alta quota, nonché per la loro velocità, agilità, resistenza e bassi costi operativi rispetto ad altri velivoli della loro classe”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)