L’Airbus Summit si terrà il 30 novembre e il 1° dicembre 2022

L’edizione 2022 dell’Airbus Summit si svolgerà in due giornate, il 30 novembre e il 1° dicembre. Sulla scia del Summit del 2021, l’evento di quest’anno cercherà di mostrare i progressi tangibili e i risultati raggiunti dal settore aerospaziale nel percorso verso un futuro più sostenibile.

Ospiti esperti del mondo dell’economia, della scienza, dell’industria automobilistica ed energetica e del settore dell’aviazione si uniranno ai relatori di Airbus per esplorare innovazioni promettenti, tecnologie dirompenti e iniziative intersettoriali che stanno accelerando il percorso verso una net-zero aviation.

Le sessioni includeranno dibattiti sui prossimi passi in space technologies, hybrid energies, innovative new vertical flight features, cross-industry partnerships, sustainable aviation fuels, oltre alle le ultime novità riguardo all’Airbus ZEROe hydrogen-powered aircraft. Il 2022 Summit affronterà anche la necessità di una solida European defence and security, e discuterà del perché questo è un prerequisito per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.

Il 30 novembre, a partire dalle 09:00 CET (ora di Parigi), l’evento sarà trasmesso in diretta su Youtube a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=8OGdJlzOAP0.

Anche il 1° dicembre il webcast inizierà alle 09:00 CET (ora di Parigi) e sarà trasmesso in streaming a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=1AH9E02842c.

Il pubblico online potrà porre domande in diretta ai relatori utilizzando la funzione Q&A di Youtube. Entrambi i link rimarranno disponibili per la riproduzione dopo l’evento.

Maggiori informazioni sui temi e sull’agenda del Summit, nonché sui principali annunci e comunicati stampa pubblicati durante l’evento, saranno disponibili sul sito web di Airbus a questo link: https://www.airbus.com/en/airbus-summit.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)