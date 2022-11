Aeromexico volerà quotidianamente da Roma Fiumicino a Città del Messico

Lo scorso 7 Novembre la compagnia di bandiera messicana ha annunciato l’imminente apertura della connessione diretta tra Roma e Città del Messico. Dato l’eccellente riscontro del mercato italiano, la compagnia ha così deciso di incrementare ulteriormente le frequenze tra il 16 giugno e il 31 agosto.

Durante questo periodo, i voli aumenteranno da 5 frequenze settimanali a un volo giornaliero. Questa decisione è parte dell’impegno della compagnia messicana con il mercato italiano e sottolinea la decisa strategia di offrire migliori coincidenze da tutti i principali aeroporti italiani verso il Messico.

Con questo incremento di voli, Aeromexico opererà 56 voli settimanali tra l’Europa e il Messico durante l’estate 2023.

L’Ambasciatore del Messico in Italia, Carlos García de Alba, afferma: “Le buone notizie continuano. Riuscire ad avere finalmente un volo diretto Roma-Città del Messico è stato un grande successo, ma ora sapere che le frequenze aumenteranno fino ad un volo giornaliero nel periodo giugno-agosto 2023 è molto significativo. Il potenziale dei flussi turistici bilaterali è ancora tutto da sviluppare. Da parte nostra vogliamo più visitatori dall’Italia e questo ci permetterà di promuovere itinerari che saranno fattibili proprio grazie a questo nuovo volo, che aumenterà non solo le attività economiche ma anche permetterà ai viaggiatori italiani di conoscere maggiormente la ricca cultura e le tradizioni messicane. Un trasporto aereo più efficace ed efficiente favorirà uno sviluppo in tempi brevi di un network che intensifichi gli scambi commerciali, culturali e di cooperazione tra il Messico e l’Italia. Garantendo la mobilità delle persone e delle aziende, si possono innescare nuove dinamiche di crescita e di sviluppo economico e sociale”.

(Ufficio Stampa Aeromexico)