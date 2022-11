Quest’inverno Iberia aumenta la sua capacità in Italia del 17% rispetto al 2019, raggiungendo il suo massimo storico

L’Italia sarà una delle grandi scommesse di Iberia in questa stagione invernale. La compagnia offrirà più di un milione di posti verso la Spagna, ovvero il 17% in più rispetto al 2019.

Quest’inverno ci saranno in programma voli diretti giornalieri da sette città italiane: Roma, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Torino e Napoli, consentendo una conessione verso l’America Latina efficiente con tempi di scalo minimi.

In questa stagione invernale, che durerà fino al 25 marzo, Iberia offrirà più posti e più frequenze per Roma rispetto al 2019, superando cosí il suo massimo storico. Iberia volerà almeno cinque volte al giorno su Madrid, arrivando a sei voli il venerdì e la domenica, dando una gamma piú ampia ai clienti italiani in visita a Madrid.

Inoltre, la rotta verrá operata con un Airbus A321, un aereo spazioso con una capacità di 200 passeggeri, aumentando cosí il numero di posti offerti totali a 327.000, il 34% in più rispetto ai livelli del 2019.

Iberia cresce anche a Milano, recuperando le frequenze del 2019, con cinque voli giornalieri (tre da Linate e due da Malpensa), sorpassando i livelli pre Covid-19 del 7% (259.000, +7% rispetto al 2019)

A Venezia e Bologna, Iberia offrirà tre voli giornalieri per ciascuna destinazione, rispettivamente 162.000 e 89.000 posti, la stessa capacità del 2019. I voli per Venezia sono operati da Iberia e quelli per Bologna da Iberia Regional /Air Nostrum.

A Firenze, Iberia ha in programma un volo giornaliero e più di 74.000 posti e, a Napoli, dieci voli settimanali, che rappresentano un aumento del 12% della capacità rispetto al 2019, superando i 73.000 posti. Iberia Express è la compagnia incaricata di operare questa destinazione, mentre a Torino è Iberia Regional / Air Nostrum, con 14 frequenze settimanali (60.000 posti), tre in più rispetto al 2019.

Iberia offre ai suoi clienti in Italia i migliori collegamenti, con tempi di scalo ridotti, con l’America Latina e gli Stati Uniti. Quest’inverno la compagnia ha già messo in campo la stessa capacità che offriva prima della pandemia, grazie soprattutto al rilancio delle sue ultime rotte in America Latina, all’impegno verso gli Stati Uniti e a un maggiore dispiegamento di voli nella sua rete di corto e medio raggio, come nel caso dell’Italia, per facilitare le connessioni via Madrid verso i mercati cardine oltreoceano.

Nel caso dell’America Latina, la compagnia offre voli diretti per Rio de Janeiro e Caracas. Con questo, Iberia completa ora una rete di oltre 260 voli settimanali, coprendo 18 destinazioni in 16 paesi dell’America Latina.

In particolare, da dicembre la compagnia aumenterà i servizi verso il Messico (tre voli giornalieri), Bogotà e Buenos Aires (due voli giornalieri) e gennaio aumenterà i servizi verso L’Avana (da tre e quattro frequenze settimanali).

Santiago del Cile, Lima e San Paolo manterranno i loro voli giornalieri, così come San José in Costa Rica e Montevideo, che passerà da sei a sette voli settimanali. Panama passerà da quattro a sei voli settimanali e Porto Rico continuerà con quattro voli settimanali per tutto l’inverno.

Nel caso degli Stati Uniti, Iberia sta estendendo le sue operazioni a Dallas durante l’inverno, aumentando allo stesso tempo le sue operazioni verso destinazioni come Miami (da 10 a 14 frequenze settimanali) e New York (da 10 a 13 frequenze settimanali). Buoni collegamenti sono offerti anche dall’Italia via Madrid verso Boston, Chicago e Los Angeles. Iberia offre il 15% in piú di voli verso gli Stati Uniti rispetto al 2019.

