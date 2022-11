MSC Air Cargo prende in consegna il suo primo Boeing 777 Freighter

MSC ha compiuto il passo successivo nello sviluppo della sua Air Cargo solution con la consegna del primo MSC-branded aircraft, costruito da Boeing e operato da Atlas Air. Il B777-200 Freighter volerà sulle rotte tra Cina, Stati Uniti, Messico ed Europa.

Jannie Davel, Senior Vice President Air Cargo di MSC, ha dichiarato: “I nostri clienti hanno bisogno dell’opzione air solutions, motivo per cui stiamo integrando questa modalità di trasporto per completare le nostre vaste operazioni di trasporto marittimo e terrestre. La consegna di questo primo aereo segna l’inizio del nostro investimento a lungo termine nell’air cargo”.

Jannie Davel porta una vasta esperienza nell’air cargo, avendo lavorato nel settore per molti anni, di recente dirigendo le Delta’s commercial cargo operations, prima di entrare a far parte di MSC nel 2022.

Ha dichiarato: “Da quando ho iniziato in MSC, ho parlato con numerosi partner e clienti in tutto il mercato ed è molto chiaro che l’air cargo può consentire a una serie di aziende di soddisfare le proprie esigenze logistiche. Volare aggiunge opzioni, velocità, flessibilità e affidabilità alla gestione della supply chain, e ci sono vantaggi particolari per la movimentazione di merci deperibili, come frutta e verdura, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari, merci di alto valore.

Siamo lieti di vedere il primo dei nostri MSC-branded aircraft prendere il volo e crediamo che MSC Air Cargo si stia sviluppando da solide fondamenta grazie al supporto affidabile e continuo del nostro partner operativo Atlas Air”.

“Atlas Air, Inc., una sussidiaria di Atlas Air Worldwide Holdings, Inc., supporta MSC su base ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance). Questo velivolo è il primo di quattro B777-200F previsti, che verranno collocati a lungo termine con MSC, fornendo capacità dedicata per supportare lo sviluppo in corso del business.

Il bimotore B777-200F è stato elogiato per la sua fuel efficiency. Ha anche bassi costi di manutenzione e operativi e, con un’autonomia di 4.880 miglia nautiche (9.038 chilometri), può volare più lontano di qualsiasi altro aereo della sua classe. Soddisfa inoltre gli standard per la massima accessibilità agli aeroporti sensibili al rumore in tutto il mondo”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa MSC – Photo Credits: MSC)