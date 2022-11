Ryanair dà il benvenuto ai nuovi allievi piloti del programma mentored presso Aviomar Flight Academy

Ryanair informa: “Ryanair è lieta di dare ufficialmente il benvenuto alla nuova classe di allievi piloti del programma Ryanair ab-initio presso la Aviomar Flight Academy, scuola di internazionale volo con sede a Roma.

Il programma di addestramento intensivo di 18 mesi con Aviomar offre un percorso strutturato per ottenere la licenza di pilota commerciale e raggiungere uno standard formativo idoneo ad aderire al programma di abilitazione del Boeing 737 ed eccellere così nel loro futuro professionale. Gli allievi piloti che partecipano al programma vengono addestrati dagli istruttori Aviomar utilizzando le procedure e la filosofia operativa di Ryanair, muovendo i primi passi per diventare piloti Ryanair. Nei prossimi 3 anni, fino a 300 nuovi piloti provenienti da tutta Europa saranno reclutati e formati da Aviomar a Roma, consolidando la posizione della scuola di volo nel settore della formazione dei piloti.

Dopo una forte ripresa post-Covid, Ryanair crescerà fino a 225 milioni di passeggeri entro il FY26, grazie ad un investimento di oltre 20 miliardi di euro in aeromobili di nuova tecnologia, che include un ordine di 210 nuovi Boeing 737-8200“, afferma Ryanair.

Senan O’Shea, Head of Training di Ryanair, ha dichiarato: “Dare il benvenuto a questa nuova classe di studenti ab-initio di Ryanair presso Aviomar Flight Academy è entusiasmante per tutti. Aviomar Flight Academy è un nostro partner di formazione di volo di lunga data ed esclusivo in Italia, con una comprovata esperienza nel garantire a Ryanair solo i piloti professionisti più talentuosi di tutta Europa, per soddisfare le esigenze del nostro network in crescita. Gli aspiranti piloti non vedono l’ora di essere addestrati secondo i più alti standard e di beneficiare di fantastiche opportunità di carriera all’interno del Gruppo Ryanair”.

Angelo Currao, Pilot Recruitment Manager di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a un nuovo corso ab-initio del programma mentored di Ryanair presso Aviomar. Mentre cresciamo fino a 225 milioni di passeggeri entro il FY26, Ryanair si impegna a supportare, sviluppare e reclutare piloti per future posizioni, consapevole che vengono addestrati secondo i più alti standard in Aviomar. Avendo appena preso in consegna 73 Boeing 737 8-200 Gamechanger, e altri 51 previsti per l’estate 2023, una fantastica opportunità attende i futuri piloti formati da Aviomar e Ryanair. Il Gamechanger è un aeromobile fantastico con incredibili standard dal punto di vista ambientale – con più posti a sedere, un minor consumo di carburante e fino al 40% in meno di emissioni acustiche – ed apre la strada a un modo di volare più rispettoso dell’ambiente, che senza dubbio attirerà centinaia di piloti in formazione da tutta Europa a iscriversi al programma di addestramento per piloti di Aviomar tutorato da Ryanair nei prossimi anni”.

Michele Marano, General Manager di Aviomar Flight Academy, ha dichiarato: “Siamo lieti della continua fiducia che Ryanair, la più grande compagnia aerea d’Europa, ha riposto in noi dall’inizio della nostra partnership nel 2019. Ci impegnamo a garantire a Ryanair i piloti cadetti più qualificati e ben addestrati mentre la compagnia aerea continua a crescere Italia e in tutta Europa. Attraverso i nostri programmi che sono specificatamente adattati alle procedure operative standard della compagnia aerea, i candidati vengono introdotti alla filosofia operativa di Ryanair fin dal primo giorno, ottenendo tassi di successo imbattibili sia nella selezione iniziale sia durante l’addestramento per tipo e linea. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito web https://www.aviomarscuoladivolo.com/”.

(Ufficio Stampa Ryanair)