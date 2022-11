NetJets diventa Fleet Launch Customer del Bombardier Global 8000

Bombardier ha annunciato oggi che NetJets, suo cliente di lunga data, diventerà fleet launch customer del Global 8000.

“In aggiunta alla sua già massiccia flotta di oltre 850 velivoli (e ancora in crescita), NetJets ha piazzato un nuovo ordine fermo per quattro velivoli Global 8000, del valore di 312 milioni di dollari e ha convertito otto ordini esistenti. Questa transazione si aggiunge agli aeromobili Global 7500 già ordinati e in servizio. NetJets costruirà una flotta di 24 aerei Global 8000, poiché collaborerà anche con Bombardier per aggiornare l’intera flotta Global 7500 in servizio ai jet Global 8000 quando inizieranno a prendere in consegna il nuovo aereo di punta. NetJets potrebbe successivamente ampliare la propria flotta attraverso una serie di opzioni che potrebbero essere esercitate progressivamente nei prossimi anni.

Presentato all’inizio di quest’anno all’EBACE di Ginevra, l’ammiraglia di Bombardier presenta un’autonomia leader del settore di 8.000 miglia nautiche e una velocità massima di Mach 0,94. Questo ultimo aereo business all-in-one offrirà ai NetJets Owners una combinazione unica di prestazioni eccezionali, il volo più fluido e un’eccezionale esperienza per i passeggeri incentrata su standard di servizio e sicurezza senza compromessi che solo NetJets può fornire”, afferma Bombardier.

“Il nuovo aeromobile Global 8000 è la soluzione definitiva per i proprietari più esigenti di NetJets, offrendo un’esperienza di aviazione privata davvero senza soluzione di continuità”, ha affermato Eric Martel, Presidente e CEO di Bombardier. “L’esperienza e la competenza di NetJets li rendono il partner ideale per sfruttare appieno il potenziale di questo rivoluzionario Mach 0.94 business jet in un contesto di flotte di grandi dimensioni. Il nostro prezioso rapporto continua a rafforzarsi e siamo orgogliosi di condividere insieme questo traguardo storico”.

“Il nuovo Global 8000 ci aiuterà a continuare a offrire ai nostri Owners, in particolare ai nostri viaggiatori internazionali, l’apice di esperienze personalizzate e indimenticabili a bordo dei migliori aerei a lungo raggio disponibili”, ha dichiarato Patrick Gallagher, NetJets’ President of Sales, Marketing, and Service. “Con l’inventario esaurito fino al 2023 negli Stati Uniti, stiamo continuando a investire in un’ulteriore espansione per i potenziali Owners in Nord America e in tutto il mondo. Infatti, entro la fine del 2023, siamo orgogliosi di condividere che la nostra flotta mondiale sarà più grande di circa il 30% rispetto all’inizio del 2022″.

“L’esigente business jet Global 8000 presenta la cabina più generosa del settore, con l’altitudine di cabina più bassa della sua classe di 2.900 piedi quando vola a 41.000 piedi. E’ equipaggiato con Bombardier Pur Air and advanced HEPA filter technology per il massimo ricambio d’aria.

La cabina incorpora le caratteristiche rivoluzionarie introdotte sul velivolo Global 7500 che migliorano notevolmente il comfort dei passeggeri. L’aeromobile presenta anche l’innovativo sedile Nuage, con la prima posizione a gravità zero in assoluto in un business jet, che consente ai NetJets Owners di arrivare a destinazione rivitalizzati e riposati.

Un impegno esemplare per i dettagli è assicurato sul nuovo aeromobile Global 8000, inclusa una Principal Suite disponibile con un letto full-size. L’intuitivo Nice Touch CMS e il quadrante tattile OLED, il sistema audio direzionale l’Opéra di Bombardier e il monitor 4K disponibile, assicurano inoltre ai passeggeri un’esperienza in cabina senza rivali.

Dal punto di vista delle performance, il nuovo aereo Global 8000 può trasportare in modo efficiente i NetJets Owners verso un’ampia varietà di destinazioni, più velocemente e più lontano che mai. Con il suo range ai vertici della categoria e le short-field performance, ora è possibile realizzare coppie di città ancora più esclusive, tra cui Dubai-Houston, Singapore-Los Angeles, Londra-Perth e molte altre”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)