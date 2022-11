News Brevi – 29.11.2022

IBERIA MIGLIORA IL SUO REWARDS SYSTEM PER FIDELIZZARE PIU’ CLIENTI – Il programma fedeltà Iberia Plus sta modificando il suo sistema di premi per i clienti per renderlo più trasparente e, allo stesso tempo, aumentare i premi sulle rotte più utilizzate dai viaggiatori abituali di Iberia. A partire da oggi, gli Avios inizieranno ad accumularsi nei conti dei clienti in base al costo del loro volo. In questo modo, ogni euro investito – tasse e commissioni escluse – verrà convertito in cinque Avios nel caso di Iberia Plus Classic, sei Avios per Iberia Plus Silver, sette per Gold e otto Avios per Iberia Plus Platinum, Infinita e Infinita Primo. Inoltre, i voli da e per l’America Latina avranno un vantaggio in più: al moltiplicatore verranno aggiunti altri due Avios. In altre parole, un titolare di carta Iberia Plus Classic guadagnerà sette Avios per ogni euro speso, invece di cinque. I titolari di carta Iberia Plus Silver ne riceveranno otto, i titolari di carta Iberia Plus Gold nove e i titolari di carta Iberia Plus Platinum, Infinita e Infinita Prime dieci. Gli utenti di Air Shuttle otterranno anche Avios extra a seconda del livello della loro carta, fino a nove Avios per euro. E verranno presi in considerazione anche servizi di volo aggiuntivi, come bagaglio extra e selezione del posto, tra gli altri. In questo modo, Iberia aumenta i premi per i suoi clienti più frequenti sulle rotte che utilizzano di più, oltre a premiarli per servizi di volo aggiuntivi, il che rende il programma fedeltà ancora più attraente. Silvia Morán, director of Commitment to Customers, ha sottolineato: “Con questo nuovo sistema premiante, più trasparente per tutti i nostri clienti, investiremo il 22% in più di Avios, che ci auguriamo aumentino ulteriormente i livelli di soddisfazione con il programma”. A causa della pandemia, nel 2021 molti dei clienti Iberia non hanno potuto viaggiare quanto avrebbero voluto. Per ringraziarli della fiducia e del contributo alla riattivazione dei viaggi, la compagnia aerea ha mantenuto il livello Iberia Plus, indipendentemente dal numero di voli effettuati nell’ultimo anno. Ciò consente loro di continuare a godere degli stessi vantaggi del programma fino a marzo 2023. Inoltre, per tutti coloro che sono riusciti a mantenere i propri livelli di viaggio con i propri mezzi, Iberia prevede un bonus di Punti Elite aggiuntivi, necessari per aumentare o mantenere il proprio livello nella prossima revisione, nel marzo 2023.

ETHIOPIAN AIRLINES: CONCLUSI CON SUCCESSO GLI EVENTI A MALPENSA CON I TOP PARTNERS – Si sono conclusi la scorsa settimana gli eventi esclusivi organizzati da Ethiopian Airlines in collaborazione con alcuni top partners presso l’Aeroporto di Malpensa. Gli eventi sono nati con lo scopo di rilanciare l’importanza dell’Africa e di far toccare con mano il vettore leader del continente. I relatori di Ethiopian, Rahel Zerihun, Traffic Manager a Malpensa insieme al Sales Representative nord Italia, Andrea Berettini, hanno presentato una panoramica del prodotto e tutte le novità offerte dal vettore. Hanno anche illustrato la nuova infrastruttura aggiunta all’aeroporto di Addis Ababa Bole International Airport. I partecipanti hanno visitato il Boeing 787 Dreamliner o l’Airbus A350 e provato il prodotto nella Cloud Nine (Business Class) con poltrone reclinabili fino a 180 gradi e la classe Economy, con poltrone molto apprezzate per l’ampio spazio per le gambe. Il notevole sviluppo del turismo verso l’Africa sta spingendo verso l’alto la domanda. Dopo un lungo periodo senza viaggiare, i business travellers hanno ripreso a volare e sempre più imprenditori hanno mostrato interesse nel continente Africano. “Ethiopian, leader dell’aviazione civile del continente africano investe sempre di più sull’Italia ed in particolare su Milano Malpensa per meglio sodisfare le esigenze dei passeggeri”, afferma Desiree Grech, Sales Manager per l’Italia. Per il quinto anno consecutivo, Ethiopian è stata nominata Miglior Compagnia Area in Africa 2022 agli SKYTRAX 2022 World Airline Awards, aggiudicandosi anche altri riconoscimenti durante l’anno.

IATA CHIEDE A DANIMARCA E ISLANDA DI REVOCARE GLI AUMENTI TARIFFARI ATC PIANIFICATI – IATA ha invitato i Danish and Icelandic Air Navigation Service Providers (ANSP) a revocare gli aumenti previsti delle air traffic charges che entreranno in vigore il 1° gennaio 2023. “In media, le tariffe pagate dalle compagnie aeree per l’attraversamento dello spazio aereo gestito da questi due ANSP sulle rotte del Nord Atlantico aumenteranno fino al 30%. In risposta, IATA ha scritto alla Danish Transport, Construction and Housing Authority e a Isavia ANS”, afferma IATA. “Piuttosto che aumentare le tariffe, i fornitori dovrebbero cercare di ottenere efficienze che manterranno i costi sotto controllo. E se non è possibile trovare efficienze, allora è tempo che questi fornitori si consultino con i propri clienti per esaminare le proposte”, ha dichiarato Peter Cerda, IATA’s Regional Vice President, the Americas.

EASA PUBBLICA LA RESEARCH AGENDA 2022-2024 – L’EASA ha pubblicato la sua Research Agenda 2022-2024, che comprende azioni in materia di sicurezza e protezione ambientale, nonché nei settori field security, public health and economic intelligence. L’EASA Research Agenda mira a sostenere lo sviluppo di nuovi safety and security management concepts/methods/tools; indagare su safety, security e minacce ambientali; supportare proactive and reactive safety management; acquisire conoscenze e dati su nuovi prodotti, tecnologie o tipi di operazioni al fine di consentire un quadro normativo che sostenga l’innovazione aumentando i livelli di sicurezza. L’ordine del giorno riguarda: azioni di ricerca mirate da eseguire a breve termine per rispondere alle lacune identificate o alle questioni aperte negli standard, nei regolamenti o nelle politiche dell’aviazione; argomenti di ricerca a lungo termine per preparare cambiamenti chiave nel settore dell’aviazione, ad es. rischi o tendenze emergenti, nuovi modelli di business, tecnologie dirompenti.

LEONARDO ANNUNCIA IL PERFEZIONAMENTO DELLA FUSIONE TRA LA CONTROLLATA STATUNITENSE LEONARDO DRS E RADA – Leonardo comunica il perfezionamento dell’operazione di fusione tra la controllata statunitense Leonardo DRS, Inc. (“Leonardo DRS”) e la società israeliana RADA Electronic Industries Ltd. (“RADA”), con automatica quotazione di Leonardo DRS. Come annunciato in precedenza, Leonardo continuerà a mantenere la quota dell’80,5% di Leonardo DRS, attraverso la controllata statunitense Leonardo US Holding, mentre agli azionisti attuali di RADA verrà assegnato il rimanente 19,5%. Le azioni di Leonardo DRS saranno quotate al NASDAQ e alla Borsa di Tel Aviv (“TASE”) con il simbolo “DRS” a partire dall’apertura delle negoziazioni del NASDAQ il 29 novembre 2022 e del TASE il 30 novembre 2022. La fusione è perfettamente allineata agli obiettivi strategici, commerciali e finanziari di Leonardo, consentendo al Gruppo di raggiugere un posizionamento unico nel segmento dei radar di superfice grazie alla sinergia derivante dal proprio portafoglio prodotti unitamente a quello di RADA, di Hensoldt e di GEM. L’operazione garantirà inoltre a Leonardo una presenza domestica stabile nel contesto industriale israeliano, supportando lo sviluppo del mercato internazionale di Leonardo, e consentendo allo stesso tempo a RADA di accedere a opportunità nei mercati e programmi europei ed export, facendo leva sulla presenza globale di Leonardo. L’operazione consentirà inoltre di trarre i benefici derivanti dalla quotazione di Leonardo DRS. Alessandro Profumo, CEO di Leonardo, ha commentato: “Abbiamo finalizzato il processo di fusione tra Leonardo DRS e di RADA, un’importante mossa strategica di Leonardo in un segmento in rapida crescita del mercato della difesa di oggi e di domani, rappresentato dalla Force Protection. C’è un ottimo livello di complementarità tra la nostra controllata statunitense Leonardo DRS, RADA e il resto del Gruppo Leonardo che genererà crescita, espansione dei margini e ulteriori opportunità per il Gruppo. Con questa operazione stiamo anche cogliendo l’opportunità di quotare DRS nell’attuale contesto di volatilità dei mercati, realizzando così quanto prospettato lo scorso anno”. “Ci prepariamo a portare sul mercato la presenza mid-tier di Leonardo DRS rafforzata dalle soluzioni di radar tattici di RADA”, ha affermato William J. Lynn III, Presidente e CEO di Leonardo DRS.

EMIRATES GROUP CELEBRA L’UAE NATIONAL DAY – Emirates Group ha celebrato oggi l’UAE’s 51st National Day presso la sua sede centrale a Dubai con colorate attività culturali e spettacoli dal vivo, puntando i riflettori sul patrimonio del paese e sulla sua energia per il futuro. His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive of Emirates Airline & Group, ha commemorato la giornata intensa con una cerimonia di taglio della torta, seguita da un tour dei vari stand e display. Le celebrazioni dell’UAE National Day di quest’anno presso Emirates Group sono state supportate dall’Emirates Group Youth Council. Con lo scopo di responsabilizzare e rafforzare i futuri creatori della società, il Group’s Youth Council ha il compito di stabilire iniziative che ispirino i loro colleghi degli Emirati e di fornire opportunità ai talenti locali di mostrare la loro creatività attraverso varie piattaforme. Emirates Group, così come le persone e le organizzazioni negli Emirati Arabi Uniti, celebrano l’unione del paese il 2 dicembre di ogni anno con una serie di attività che dimostrano l’orgoglio nazionale. Servendo 140 rotte in tutto il mondo e trasportando milioni di passeggeri ogni anno, Emirates dispone di un ampio elenco di fornitori e partner di fiducia che supportano la sua promessa, in ogni angolo del mondo. Nella sua terra d’origine Emirates sceglie anche di celebrare e sostenere i fornitori locali, in omaggio alla sua eredità emiratina e alla dedizione allo sviluppo degli UAE. Per mettere in evidenza il meglio degli Emirati Arabi Uniti a un pubblico globale, Emirates collabora con diverse aziende del paese, da produttori artigianali, autori e artisti che mettono in risalto con orgoglio la loro cultura, a fornitori di alimenti freschi che pongono qualità, comunità e sostenibilità al centro delle loro operazioni: alcuni di essi sono l’UAE company Coffee Planet, il fruit and vegetable specialist UAE Barakat, gli artisti emiratini sul sistema di intrattenimento in volo ice di Emirates, l’Emirati-owned artisan manufacturer Munch & Crunch, Farm Fresh, Lime Tree Café, Mirak. Emirates ha inoltre avviato numerosi eventi che valorizzano e collegano la comunità locale. Emirates sponsorizza alcuni dei festival più amati di Dubai ed eventi sportivi. Emirates è anche lo sponsor principale della Dubai World Cup, del DP World Tour Golf Championship a Dubai, del Dubai Tennis Championships e dell’Emirates Dubai Sevens.

AIRBUS DEFENCE AND SPACE PRODUCE IL SUO 2.000° TARGET DRONE – Per più di 20 anni, gli Air Defenders di tutto il mondo si sono addestrati con i target drones di Airbus Defence and Space, assicurando che le difese aeree dei loro paesi funzionino quando conta. Target Systems & Services di Airbus ha ora prodotto il suo 2.000esimo drone a Friedrichshafen. L’unmanned aerial system con il numero di serie 2.000, un Do-DT45, sarà utilizzato in un’esercitazione militare presso il campo di addestramento del partner Airbus Andøya Space Defense in Norvegia. Lì, sarà lanciato da un team Airbus tramite rampa, accelerando fino a 440 nodi (814 km/h) e salendo a 25.000 piedi (7.620 metri) a seconda dei requisiti. In aria, il Do-DT45 può quindi simulare una serie di minacce come: aerei da combattimento, droni o missili da crociera, che i clienti possono affrontare con il fuoco vero. L’operazione non presenta alcun rischio: il sito di addestramento di Andøya Space Defence è un’area riservata; i resti del drone bersaglio vengono smaltiti correttamente. “L’attuale instabile situazione mondiale dimostra che una difesa aerea funzionante è più importante che mai”, ha dichiarato Frank Härtel, Head of Target Systems & Services presso Airbus Defence and Space a Friedrichshafen. “A questo proposito, diamo il nostro contributo per un mondo più sicuro con la più profonda convinzione: con i nostri droni e servizi di bersagli aerei, gli Air Defenders possono prepararsi in caso di minacce e salvare vite”. Oltre al Do-DT45, il portafoglio di soluzioni Target Systems & Services include anche il Do-DT55 (simula missili anti-radar), HT05 (simula elicotteri da combattimento) e Do-DT25 (simula jet da combattimento, droni e missili da crociera). I clienti sono le forze armate di tutto il mondo. Il team Target Systems & Services porta materiale e personale sul sito, installa lanciatori e stazioni di controllo a terra e prepara i droni per il decollo. I voli vengono pianificati ed effettuati in base alle richieste del cliente. I droni Do-DT non sono usati solo come droni bersaglio. Dotati di sensori e collegamenti dati, possono anche essere utilizzati per testare l’interazione di velivoli senza pilota e con equipaggio per il Future Combat Air System (FCAS) o tecnologie per il rifornimento in volo autonomo.

EASYJET: VIAGGIARE RIMANE UNA PRIORITA’ – Un sondaggio condotto da easyJet su 2000 consumatori del Regno Unito questo mese ha mostrato che quasi i due terzi (64%) hanno in programma di volare all’estero nel 2023. Le vacanze sono in cima alla lista delle cose più importanti per cui le persone hanno pianificato di spendere nel 2023. Il 70% delle persone intervistate ha concordato di dare la priorità a una vacanza rispetto ad altre spese nel proprio budget annuale e tre quarti hanno affermato che era uno dei loro piani più importanti per il prossimo anno. Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha commentato: “Viaggiare è uno dei più grandi piaceri della vita e sappiamo che le vacanze sono importanti per le persone. Non solo viaggiare mette in contatto amici e familiari, ma offre una vasta gamma di vantaggi. Questo sondaggio dimostra come sia una priorità per le persone. Con le nostre tariffe basse e l’impareggiabile rete europea, easyJet è nella posizione ideale per offrire una vacanza di grande valore e di grande qualità su cui le persone non devono scendere a compromessi. È fantastico vedere che così tanti consumatori hanno in programma di viaggiare già il prossimo anno e non vediamo l’ora di accoglierli a bordo”.

QANTAS LANCIA MIGLIAIA DI POINTS PLANES DURANTE L’ESTATE – I frequent flyer Qantas in cerca di una vacanza estiva possono approfittare di oltre 225.000 reward seats per destinazioni costiere nel più grande lancio di Points Plane flights mai realizzato da Qantas. Il CEO di Qantas Loyalty, Olivia Wirth, ha affermato: “Questa è una versione record di Points Planes che aiuterà migliaia di nostri frequent flyer a utilizzare i loro punti per prenotare una vacanza costiera quest’estate”. Tutti i posti in Economy e Business sui Points Planes designati possono essere prenotati come Classic Reward seats fino alle 11:00 del 2 dicembre 2022. I posti su questi voli possono essere acquistati anche in cash. Qantas Frequent Flyer ha lanciato i primi Points Planes nel 2019 tra Melbourne e Tokyo e da allora ha offerto Points Planes per celebrare diverse occasioni.

JETBLUE DONA 2 MILIONI DI TRUEBLUE POINTS ALLE SUE ORGANIZZAZIONI DI BENEFICENZA PARTNER – JetBlue continua a celebrare novembre come JetBlue For Good® Month, celebrando tutti i modi in cui la compagnia aerea e i suoi membri dell’equipaggio restituiscono alle comunità attraverso la sua rete. Con il Giving Tuesday e durante il JetBlue For Good Month, la compagnia aerea continua la sua lunga tradizione di servizio donando 2 milioni di punti TrueBlue alle sue organizzazioni di beneficenza partner. JetBlue invita i clienti a unirsi attraverso la sua piattaforma di donazione TrueBlue Points, in cui i membri fedeltà TrueBlue possono donare punti a una varietà di enti di beneficenza e cause. Oltre a donare punti, i membri dell’equipaggio di JetBlue hanno donato il loro tempo attraverso progetti di volontariato attraverso la rete della compagnia aerea.